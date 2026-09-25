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Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" (GETAD) için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı! 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle, geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak!

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı 1

Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak da adlandırılan, gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya geçirilecek olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için il ve ilçe düzeyinde tek tek etki analizi yapılıyor.

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı 2

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan ve ekim ayında tamamlanması beklenen çalışma ile gelir düzeyi düşük ailelere bölgeler itibarıyla hangi desteklerin verileceği tespit edilecek.

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı 3

TEK TEK BELİRLENECEK

Sabah'ın haberine göre GETAD'ta gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek, destekler il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Edinilen bilgiye göre, 2027 bütçesinin Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından GETAD'a ilişkin bütçe planlaması yapılarak ihtiyaç olması durumunda yasal düzenleme için adım atılacak. GETAD, 2027 yılında uygulamaya girecek.

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı 4

GELİR EŞİĞİ BELİRLENECEK

Dar gelirli ailelere dönük olarak hayata geçirilecek yeni bir sosyal destek modelini içeren Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile geliri belirli bir eşiğin altında olan hanelere gıda, kira ve ısınma gibi yardımlar yapılacak.

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı 5

En düşük emekli aylığı tartışmalarını da sona erdirmesi beklenen GETAD ile sosyal destek mekanizması yeniden şekillenecek. Mevcut sosyal yardım sisteminin, aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması öngörülüyor.

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı 6

Ekonomi yönetimi, üzerinde çalışmaların sürdüğü GETAD sistemini sosyal yardım alanında yapısal bir reform olarak değerlendiriyor.

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı 7

İHTİYACA GÖRE OLACAK

Verilecek desteklerin kimi yerde enerji, kimi yerde kira, kimi yerde gıda şeklinde ihtiyaçlar çerçevesinde belirleneceği belirtiliyor.

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı 8

Konuya yakın kaynaklar, "Tek tek il il, ilçe ilçe ihtiyaçlar belirleniyor. Gelir düzeyi düşük ailelerin tamamına aynı destekler sağlanmayacak, Antalya'da verilen destekle Hakkari'de verilen aynı olmayacak, ihtiyaçlar ve ailelerin bütçelerindeki ağırlığı çerçevesinde kimi yerde enerji, ısınma, kimi yerde kira yardımı gibi ihtiyaçlarına göre belirlenecek" değerlendirmesinde bulundu.

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı 9
Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı 10
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