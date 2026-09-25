Dar gelirliye vatandaşlık maaşı geliyor: GETAD ile her haneye ihtiyacına göre kira, ısınma ve gıda yardımı

Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" (GETAD) için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı! 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle, geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak!

Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak da adlandırılan, gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya geçirilecek olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için il ve ilçe düzeyinde tek tek etki analizi yapılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan ve ekim ayında tamamlanması beklenen çalışma ile gelir düzeyi düşük ailelere bölgeler itibarıyla hangi desteklerin verileceği tespit edilecek.

TEK TEK BELİRLENECEK Sabah'ın haberine göre GETAD'ta gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek, destekler il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Edinilen bilgiye göre, 2027 bütçesinin Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından GETAD'a ilişkin bütçe planlaması yapılarak ihtiyaç olması durumunda yasal düzenleme için adım atılacak. GETAD, 2027 yılında uygulamaya girecek.

GELİR EŞİĞİ BELİRLENECEK Dar gelirli ailelere dönük olarak hayata geçirilecek yeni bir sosyal destek modelini içeren Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile geliri belirli bir eşiğin altında olan hanelere gıda, kira ve ısınma gibi yardımlar yapılacak.