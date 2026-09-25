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Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda

Giriş Tarihi:
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Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında pazar gününden itibaren yağışların batıdan başlayarak birçok bölgede etkili olacağını, sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceğini açıkladı. İstanbul'da yeni haftada sıcaklığın 19 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Karadeniz ve bazı iller için sağanak tahmininde bulundu.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 1

Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulunarak pazar gününden itibaren sonbaharın iliklere kadar hissedileceğini ve önümüzdeki haftanın bol yağışlı geçeceğini açıkladı.

SAĞANAK VE SOĞUK HAVA YURDA GİRİŞ YAPIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise 5 günlük tahmin raporunu yayımlayarak sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 2

BALKANLARDAN GELEN SERİN HAVA YURDA AKIYOR

Eylül ayının son günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri ve altına gerilerken, yurdun batısından itibaren yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor. A Haber ekranlarında son meteorolojik değerlendirmeleri paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Yurt genelinde bugün için Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışlar göreceğiz ancak asıl değişim yarından sonra, özellikle pazar gününden itibaren başlıyor. Balkanlar üzerinden gelen serin hava üzerimize akmaya başlayacak. Avrupa biraz ısınıyor, biz ise biraz daha serinlemiş olacağız. Önümüzdeki hafta serin ve hemen hemen her gün yağışlı bir periyoda girmiş olacağız. Yağışları çokça bol bol konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 3

Tek, ekim ayının 12'sine kadar sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini, ay ortasından sonra batıda yeniden hafif bir ısınma görülebileceğini aktardı.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 4

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK VE SOĞUK UYARISI: ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN!

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların düşüşe geçtiğini belirten Adil Tek, "Bugün İstanbul'da 22-23 dereceler civarındayız. Gece sıcaklıkları şehir merkezinde 14 derece bandında seyrederken; Sancaktepe, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'nin iç kesimleri gibi ilçelerde 7-8 derecelere kadar geriliyor. Yarın kuzey kesimlerde ve Trakya'ya yakın bölgelerde çok hafif bir yağış görülebilir ama asıl yağış pazar günü başlayacak ve önümüzdeki hafta boyunca devam edecek." dedi.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 5

Tek konuşmasının devamında, "Sıcaklıklar 19 ila 21 derecelere kadar inecek, gece ise 10-12 derecelere kadar düşecek. Artık kısa kollu gömleklerle dışarı çıkma dönemi kapandı. Dışarı çıkarken şemsiyeler, yağmurluklar ve trençkotlar mutlaka yanımızda olmalı" sözleriyle uyardı.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul için 5 günlük hava tahmin tablosu ise şu şekilde gerçekleşti:

  • 25 Eylül Cuma: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 23°C

  • 26 Eylül Cumartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, En Düşük 16°C, En Yüksek 24°C

  • 27 Eylül Pazar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, En Düşük 18°C, En Yüksek 23°C

  • 28 Eylül Pazartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, En Düşük 16°C, En Yüksek 21°C

  • 29 Eylül Salı: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, En Düşük 15°C, En Yüksek 19°C

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 7

EGE VE AKDENİZ'DE 30 DERECELER BİTTİ

Kıyı Ege ve Akdeniz'de kavurucu yaz sıcaklarının yerini sonbahar havasına bıraktığını belirten Tek, "Ege'de artık 30 dereceleri geride bıraktık. İzmir'de sıcaklıklar 26 derece civarında seyrederken, iç kesimlerde gece sıcaklıkları 7 dereceye kadar düşüyor. Pazar günü gelecek sistem İzmir'e kadar sarkacak ve yağış getirecek ancak sıcaklıklarda çok sert bir kırılma olmayacak, bunaltıcı hava tamamen dağılmış durumda. Deniz suyu Ege ve Akdeniz'de hâlâ yüzmek için uygun seviyelerde ancak Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 21-22 derecelere kadar indiği için üşütebilir" dedi.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 8

Akdeniz'de ise Antalya'nın 28 derecelere kadar indiğini belirten Tek, Toroslar hattında ve Adana çevrelerinde yerel yağışların görüldüğünü, pazar gününden itibaren ise batıdan gelen yağışlı sistemin Akdeniz kuşağında da etkili olacağını kaydetti.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 9

BAŞKENT ANKARA'DA GECE 9 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

İç Anadolu Bölgesi'nde de serin havanın hissedildiğini vurgulayan Adil Tek, "Ankara'da bugün gündüz en yüksek sıcaklık 20 derece ölçülürken gece sıcaklıkları 9 dereceye kadar iniyor. Hafta sonu gündüz saatlerinde 1-2 derecelik hafif artışlar olsa da pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saatlerinden itibaren başkentte yağışlı hava etkisini gösterecek. Önümüzdeki hafta boyunca Ankara'da yağış geçişleri aralıklarla devam edecek" şeklinde konuştu.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 10

KARADENİZ'DE YAĞIŞ SÜRÜYOR: SEL RİSKİ VAR MI?

Yaz boyu yağışın eksik olmadığı Karadeniz kıyı şeridine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tek, "Samsun'dan Artvin Hopa'ya, sınır kapısına kadar olan hatta yağışlar aralıklarla sürüyor. Ancak bugünkü yağışlar geçtiğimiz haftalarda yaşanan su baskınları gibi çok kuvvetli boyutta değil, daha çok öğleden sonra etkili olan sağanaklar şeklinde. Trabzon'da sıcaklıklar 21 dereceden 23-24 derecelere çıksa da hemen hemen her gün yağış ihtimali var. Pazar, pazartesi ve salı günleri yağışlar biraz daha etkili olacak ancak taşkın veya sel riski oluşturacak büyüklükte görünmüyor" açıklamasında bulundu.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 11

GÜNEYDOĞU'DA TAM GEZİLECEK HAVA, DOĞU'DA YEREL YAĞIŞ

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki tabloya da değinen Meteoroloji Uzmanı Tek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şu sıralar tam gezilecek bir hava var. Aşırı bunaltıcı sıcaklar bitti; Diyarbakır 33, Şanlıurfa 32 derece bandında ve yağışsız, kupkuru bir hava hakim. Gece sıcaklıkları 15-16 derecelere iniyor. Doğu Anadolu'da ise kuzey kesimlerde, özellikle Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak geçişleri var. Van'da gündüz 24-25 derece olan sıcaklıklar gece 12-13 dereceye kadar geriliyor ve pazartesi günü bölgeye yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor" dedi.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 12

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 13

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BURSA: 23°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

  • ÇANAKKALE: 24°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

  • İSTANBUL: 23°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

  • KIRKLARELİ: 24°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 14

EGE

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR: 21°C, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

  • İZMİR: 26°C, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

  • MANİSA: 26°C, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

  • UŞAK: 22°C, Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 15

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA: 31°C, Parçalı bulutlu

  • ANTALYA: 28°C, Parçalı ve az bulutlu

  • HATAY: 30°C, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ISPARTA: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 16

İÇ ANADOLU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA: 20°C, Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

  • KONYA: 23°C, Parçalı ve az bulutlu

  • NEVŞEHİR: 21°C, Parçalı ve az bulutlu

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 17

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU: 21°C, Parçalı ve az bulutlu

  • DÜZCE: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

  • SİNOP: 24°C, Parçalı ve az bulutlu

  • ZONGULDAK: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 18

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA: 21°C, Parçalı bulutlu

  • RİZE: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAMSUN: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TRABZON: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 19

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM: 26°C, Parçalı bulutlu

  • KARS: 25°C, Parçalı bulutlu

  • MALATYA: 28°C, Parçalı bulutlu

  • VAN: 24°C, Parçalı bulutlu

Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR: 33°C, Parçalı ve az bulutlu

  • MARDİN: 30°C, Parçalı ve az bulutlu

  • SİİRT: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

  • ŞANLIURFA: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

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