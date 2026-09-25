Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul için 5 günlük hava tahmin tablosu ise şu şekilde gerçekleşti: 25 Eylül Cuma: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 23°C

26 Eylül Cumartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, En Düşük 16°C, En Yüksek 24°C

27 Eylül Pazar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, En Düşük 18°C, En Yüksek 23°C

28 Eylül Pazartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, En Düşük 16°C, En Yüksek 21°C

29 Eylül Salı: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, En Düşük 15°C, En Yüksek 19°C

EGE VE AKDENİZ'DE 30 DERECELER BİTTİ Kıyı Ege ve Akdeniz'de kavurucu yaz sıcaklarının yerini sonbahar havasına bıraktığını belirten Tek, "Ege'de artık 30 dereceleri geride bıraktık. İzmir'de sıcaklıklar 26 derece civarında seyrederken, iç kesimlerde gece sıcaklıkları 7 dereceye kadar düşüyor. Pazar günü gelecek sistem İzmir'e kadar sarkacak ve yağış getirecek ancak sıcaklıklarda çok sert bir kırılma olmayacak, bunaltıcı hava tamamen dağılmış durumda. Deniz suyu Ege ve Akdeniz'de hâlâ yüzmek için uygun seviyelerde ancak Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 21-22 derecelere kadar indiği için üşütebilir" dedi.

Akdeniz'de ise Antalya'nın 28 derecelere kadar indiğini belirten Tek, Toroslar hattında ve Adana çevrelerinde yerel yağışların görüldüğünü, pazar gününden itibaren ise batıdan gelen yağışlı sistemin Akdeniz kuşağında da etkili olacağını kaydetti.

BAŞKENT ANKARA'DA GECE 9 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR İç Anadolu Bölgesi'nde de serin havanın hissedildiğini vurgulayan Adil Tek, "Ankara'da bugün gündüz en yüksek sıcaklık 20 derece ölçülürken gece sıcaklıkları 9 dereceye kadar iniyor. Hafta sonu gündüz saatlerinde 1-2 derecelik hafif artışlar olsa da pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saatlerinden itibaren başkentte yağışlı hava etkisini gösterecek. Önümüzdeki hafta boyunca Ankara'da yağış geçişleri aralıklarla devam edecek" şeklinde konuştu.