Balkanlardan geliyor! Türkiye'de hava değişiyor: Sağanak ve soğuk hava kapıda
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında pazar gününden itibaren yağışların batıdan başlayarak birçok bölgede etkili olacağını, sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceğini açıkladı. İstanbul'da yeni haftada sıcaklığın 19 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Karadeniz ve bazı iller için sağanak tahmininde bulundu.
Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulunarak pazar gününden itibaren sonbaharın iliklere kadar hissedileceğini ve önümüzdeki haftanın bol yağışlı geçeceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise 5 günlük tahmin raporunu yayımlayarak sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.
BALKANLARDAN GELEN SERİN HAVA YURDA AKIYOR
Eylül ayının son günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri ve altına gerilerken, yurdun batısından itibaren yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor. A Haber ekranlarında son meteorolojik değerlendirmeleri paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Yurt genelinde bugün için Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışlar göreceğiz ancak asıl değişim yarından sonra, özellikle pazar gününden itibaren başlıyor. Balkanlar üzerinden gelen serin hava üzerimize akmaya başlayacak. Avrupa biraz ısınıyor, biz ise biraz daha serinlemiş olacağız. Önümüzdeki hafta serin ve hemen hemen her gün yağışlı bir periyoda girmiş olacağız. Yağışları çokça bol bol konuşacağız" ifadelerini kullandı.
Tek, ekim ayının 12'sine kadar sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini, ay ortasından sonra batıda yeniden hafif bir ısınma görülebileceğini aktardı.
İSTANBUL İÇİN SAĞANAK VE SOĞUK UYARISI: ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN!
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların düşüşe geçtiğini belirten Adil Tek, "Bugün İstanbul'da 22-23 dereceler civarındayız. Gece sıcaklıkları şehir merkezinde 14 derece bandında seyrederken; Sancaktepe, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'nin iç kesimleri gibi ilçelerde 7-8 derecelere kadar geriliyor. Yarın kuzey kesimlerde ve Trakya'ya yakın bölgelerde çok hafif bir yağış görülebilir ama asıl yağış pazar günü başlayacak ve önümüzdeki hafta boyunca devam edecek." dedi.
Tek konuşmasının devamında, "Sıcaklıklar 19 ila 21 derecelere kadar inecek, gece ise 10-12 derecelere kadar düşecek. Artık kısa kollu gömleklerle dışarı çıkma dönemi kapandı. Dışarı çıkarken şemsiyeler, yağmurluklar ve trençkotlar mutlaka yanımızda olmalı" sözleriyle uyardı.