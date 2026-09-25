BİRCAN DÜLGER DE TANIK OLARAK DİNLENECEK

Duruşmada dinlenmesine karar verilen tanıklardan Bircan Dülger de dosyada dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

Kamuoyuna yansıyan soruşturma ifadelerine göre Dülger, Gül Tut ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i yakından tanıyan bir aile dostu olarak dosyada yer aldı.

Tuğyan Ülkem Gülter, soruşturma sırasında verdiği ifadede annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından bir süre evden ayrıldığını ve bu süreçte aile dostu Bircan Dülger ile dertleştiğini anlatmıştı.

Gülter, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmiş, ancak bu mesajların olaydan önceki döneme ait olduğunu ve annesiyle daha sonra barıştıklarını savunmuştu.