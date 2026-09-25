Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek
Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter'in davasında dört kritik tanık dinlenecek. Eski nişanlıdan aile dostlarına uzanan tanıkların vereceği ifadelerin, Güllü'nün ölümünü aydınlatması bekleniyor.
Yalova'da 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden, kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili davada ilk duruşma 1 Ekim 2026'da görülecek.
Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in, "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, soruşturma aşamasında ifadeleri alınan dört tanığın dinlenmesine karar verdi.
Yalova dışında ikamet eden Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu'nun duruşmada SEGBİS aracılığıyla ifade vermesi kararlaştırıldı.
İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE
Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılanacağı davanın ilk duruşması, 1 Ekim 2026 saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Gülter'in duruşmada bizzat hazır edilmesine karar verildi.
Mahkeme ayrıca Yalova dışında bulunan dört tanığın SEGBİS aracılığıyla dinlenmesi için ilgili mahkemelere talimat yazılmasına hükmetti.
Böylece mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında alınan tanık beyanlarının yanı sıra dört tanığın ilk duruşmada vereceği ifadeleri de değerlendirecek.
OLAY GECESİNİN TANIĞI SULTAN NUR ULU
Dosyadaki tanıklar arasında olay gecesi Gül Tut ve Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı evde bulunan Sultan Nur Ulu da yer alıyor.
Ulu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifadede, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Gül Tut'u ittiğini öne sürdüğü belirtildi. Ulu'nun savcılıkta olay anını anlattığı ve daha sonra olayın canlandırmasını yaparak Gül Tut'un pencereden düşmesine ilişkin iddiasını uygulamalı olarak gösterdiği kamuoyuna yansımıştı.
Sultan Nur Ulu hakkında, soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle ayrıca "yalan tanıklık" suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi.
AVUKATI EROL ÖZGÜÇ: "MÜVEKKİLİM GÖRDÜKLERİNİ ANLATMASAYDI DOSYA ÇÖZÜLEMEZDİ"
Sultan Nur Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, SABAH'a yaptığı özel açıklamada, müvekkilinin Gül Tut'un ölümünün aydınlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
Özgüç, "Sultan Nur Ulu gördüklerini anlatmasaydı bu dosyanın çözülmesi mümkün olmayacaktı" diyerek, müvekkilinin olayın aydınlatılmasına önemli katkı sağladığını savundu.
Ulu'nun ilk aşamada neden farklı bir beyanda bulunduğuna da değinen Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ve kendisine zarar verebileceğini düşündüğünü belirtti. Özgüç, Gülter'in tutuklanmasının ardından Ulu'nun artık kendisine zarar veremeyeceğini düşündüğünü ve bu nedenle gördüklerini anlattığını ifade etti.