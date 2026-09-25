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Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter'in davasında dört kritik tanık dinlenecek. Eski nişanlıdan aile dostlarına uzanan tanıkların vereceği ifadelerin, Güllü'nün ölümünü aydınlatması bekleniyor.

Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek 1

Yalova'da 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden, kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili davada ilk duruşma 1 Ekim 2026'da görülecek.

Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek 2

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in, "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, soruşturma aşamasında ifadeleri alınan dört tanığın dinlenmesine karar verdi.

Yalova dışında ikamet eden Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu'nun duruşmada SEGBİS aracılığıyla ifade vermesi kararlaştırıldı.

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Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek 3

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılanacağı davanın ilk duruşması, 1 Ekim 2026 saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Gülter'in duruşmada bizzat hazır edilmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca Yalova dışında bulunan dört tanığın SEGBİS aracılığıyla dinlenmesi için ilgili mahkemelere talimat yazılmasına hükmetti.

Böylece mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında alınan tanık beyanlarının yanı sıra dört tanığın ilk duruşmada vereceği ifadeleri de değerlendirecek.

Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek 4

OLAY GECESİNİN TANIĞI SULTAN NUR ULU

Dosyadaki tanıklar arasında olay gecesi Gül Tut ve Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı evde bulunan Sultan Nur Ulu da yer alıyor.

Ulu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifadede, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Gül Tut'u ittiğini öne sürdüğü belirtildi. Ulu'nun savcılıkta olay anını anlattığı ve daha sonra olayın canlandırmasını yaparak Gül Tut'un pencereden düşmesine ilişkin iddiasını uygulamalı olarak gösterdiği kamuoyuna yansımıştı.

Sultan Nur Ulu hakkında, soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle ayrıca "yalan tanıklık" suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi.

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Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek 5

AVUKATI EROL ÖZGÜÇ: "MÜVEKKİLİM GÖRDÜKLERİNİ ANLATMASAYDI DOSYA ÇÖZÜLEMEZDİ"

Sultan Nur Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, SABAH'a yaptığı özel açıklamada, müvekkilinin Gül Tut'un ölümünün aydınlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Özgüç, "Sultan Nur Ulu gördüklerini anlatmasaydı bu dosyanın çözülmesi mümkün olmayacaktı" diyerek, müvekkilinin olayın aydınlatılmasına önemli katkı sağladığını savundu.

Ulu'nun ilk aşamada neden farklı bir beyanda bulunduğuna da değinen Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ve kendisine zarar verebileceğini düşündüğünü belirtti. Özgüç, Gülter'in tutuklanmasının ardından Ulu'nun artık kendisine zarar veremeyeceğini düşündüğünü ve bu nedenle gördüklerini anlattığını ifade etti.

Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek 6

BİRCAN DÜLGER DE TANIK OLARAK DİNLENECEK

Duruşmada dinlenmesine karar verilen tanıklardan Bircan Dülger de dosyada dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

Kamuoyuna yansıyan soruşturma ifadelerine göre Dülger, Gül Tut ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i yakından tanıyan bir aile dostu olarak dosyada yer aldı.

Tuğyan Ülkem Gülter, soruşturma sırasında verdiği ifadede annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından bir süre evden ayrıldığını ve bu süreçte aile dostu Bircan Dülger ile dertleştiğini anlatmıştı.

Gülter, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmiş, ancak bu mesajların olaydan önceki döneme ait olduğunu ve annesiyle daha sonra barıştıklarını savunmuştu.

Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek 7

ESKİ NİŞANLISI KERVAN EMİNOĞLU DA İFADE VERECEK

Tanık listesinde yer alan bir diğer isim ise Kervan Eminoğlu oldu. Eminoğlu, soruşturma sürecinde Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı olarak dosyada gündeme geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Eminoğlu, Ocak 2026'da soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağrılmıştı.

Eminoğlu'nun da soruşturma aşamasında beyanı alınan tanıklar arasında yer alması nedeniyle ilk duruşmada vereceği ifadenin, olay öncesindeki sürece ilişkin değerlendirmelerde dikkate alınması bekleniyor.

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Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek 8

ÇAĞRI KUTLU'NUN DA BEYANI ALINACAK

Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği dördüncü isim ise Çağrı Kutlu oldu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kutlu'nun, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle yaşadığı sorunlardan söz ettiğini ve kendisine annesine yönelik öldürme düşüncelerini anlattığını öne sürdüğü kamuoyuna yansımıştı.

Kutlu'nun ayrıca Gülter'in olaydan önce "Abi, ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği aktarılmıştı.

Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek 9

MÜŞTEKİ TUĞBERK YAĞIZ HAMZA GÜLTER'İN DE DURUŞMAYA KATILMASI BEKLENİYOR

Gül Tut dosyasının 1 Ekim'de görülecek ilk duruşmasında, davada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor.

Mahkeme, müşteki Tuğberk Yağız Hamza Gülter'e duruşmanın gün ve saatini bildirir davetiye çıkarılmasına karar verdi.

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