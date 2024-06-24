EURO 2024’te sahne Fransa’nın! Grup liderliği için sahaya çıkıyorlar

FRANSA'YA BERABERLİK YETİYOR

Gruptaki son maçına 4 puanla çıkan Fransa'ya Polonya karşısında alacağı 1 puan son 16 turuna yükselmesi için yeterli olacak.

İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen, ikinci karşılaşmada ise Hollanda ile 0-0 berabere kalan Fransa, grupta 4 puan ile aynı puana ve averaja sahip Hollanda'dan 1 gol az attığı için ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek. eğer Hollanda da kazanırsa Fransa'ya grup liderliği için "Portakallar"dan en az 2 gol daha farklı bir galibiyet elde etmesi gerekecek. Fransa, Hollanda'dan 1 gol daha fazla farkla kazanırsa, puan ve averaj eşitliği olacak ve ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek.

Son maçlar öncesinde Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Üç puanlı Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Polonya, ikili averajda rakibinin gerisinde bulunduğu için son sırada Avrupa Şampiyonası'na veda etti.