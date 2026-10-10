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Herkes Trump’ı unuttu, ona kilitlendi: Beyaz Saray’daki kırmızı elbiseli gizemli kadın bakın kim çıktı!

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da çocuklara yönelik yatırım programını tanıttığı toplantıda, kırmızı elbiseli Susan Dell sosyal medyanın gündemine oturdu. Duruşu ve yüz ifadeleri nedeniyle "uzaylı" benzetmelerine konu olan teknoloji milyarderi Michael Dell'in eşi, bu kez görünümüyle konuşuldu. Dell çiftinin çocuklara yönelik "Trump Hesapları" programı için 6,25 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunması da dikkat çekti.

Herkes Trump’ı unuttu, ona kilitlendi: Beyaz Saray’daki kırmızı elbiseli gizemli kadın bakın kim çıktı! 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da çocuklara yönelik destek programını tanıttığı toplantıda tüm dikkatler yanındaki kırmızı elbiseli kadına çevrildi.

BEYAZ SARAY'DAKİ KIRMIZI ELBİSELİ GİZEMLİ KADIN BAKIN KİM ÇIKTI?

Sıra dışı duruşu, bakışları ve donuk tebessümü nedeniyle sosyal medyada "uzaylı" iddialarına kadar varan komplo teorilerine konu olan gizemli kadının kimliği ortaya çıktı.

Herkes Trump’ı unuttu, ona kilitlendi: Beyaz Saray’daki kırmızı elbiseli gizemli kadın bakın kim çıktı! 2

BEYAZ SARAY'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dünya siyaseti ve ülkedeki çocuklar için hazırlanan yeni yatırım projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, kameraların ve sosyal medyanın odağında bambaşka bir isim vardı. Toplantıya katılan kırmızı elbiseli kadının donuk bakışları, mimikleri ve duruşu kısa sürede dünya çapında viral oldu.

Herkes Trump’ı unuttu, ona kilitlendi: Beyaz Saray’daki kırmızı elbiseli gizemli kadın bakın kim çıktı! 3

Kürsüye çıkarak çocuklara seslenen gizemli kadın, "Ülkenin dört bir yanındaki çocuklar, bu hesaplar sizler için. Size inanıyoruz ve hayal etmenizi istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Bu konuşmanın ardından Trump ise övgü dolu sözlerle araya girerek, "Harika bir iş çıkardın, Michael eşin Susan siyasete atılmayı düşünüyor mu? Onu destekliyorum, tam desteğime sahip" sözleriyle espri yaptı.

Herkes Trump’ı unuttu, ona kilitlendi: Beyaz Saray’daki kırmızı elbiseli gizemli kadın bakın kim çıktı! 4

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Sosyal medyada "uzaylı" olduğu dahi iddia edilen kişinin, teknoloji devi Michael Dell'in 62 yaşındaki eşi Susan Dell olduğu öğrenildi. ABD Başkanı'nın yakın çevresinde yer alan Susan Dell'in etkinlikte yaptığı konuşmadan ziyade fiziksel görünümü tartışma konusu haline geldi. Sosyal medya kullanıcılarının eski ve yeni fotoğraflarını yan yana getirmesiyle birlikte, yüz hatları ve özellikle gözlerindeki büyük değişim şaşkınlık yarattı.

Herkes Trump’ı unuttu, ona kilitlendi: Beyaz Saray’daki kırmızı elbiseli gizemli kadın bakın kim çıktı! 5

MİLYAR DOLARLIK BAĞIŞ TAAHHÜDÜ

Sıra dışı görüntüsüyle gündeme oturan Susan Dell, aslında uzun yıllardır hayırseverlik faaliyetleriyle tanınıyor. Dell çifti, ABD'de çocuklar için hayata geçirilen "Trump Hesapları" isimli yatırım programına en büyük desteği veren isimlerin başında geliyor. Ünlü çiftin, geçtiğimiz yıl söz konusu program kapsamında tam 6,25 milyar dolarlık dev bir bağış taahhüdünde bulunduğu biliniyor.

Herkes Trump’ı unuttu, ona kilitlendi: Beyaz Saray’daki kırmızı elbiseli gizemli kadın bakın kim çıktı! 6
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