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Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira'nın gördüğü kırmızı kart dikkat çekti. Sabah Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu ile Ahmet Çakar, Halil Umut Meler'in performansını değerlendirdi.

Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı? 1

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın galip tamamladığı maçta Lucas Torreira kırmızı kartla cezalandırıldı. Halil Umut Meler'in yönettiği maçtaki hakem kararlarını SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ile Ahmet Çakar mercek altına aldı. İşte Galatasaray – Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına dair değerlendirmeler…

Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı? 2

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE SADECE MAÇI DEĞİL BİRÇOK ŞEYİ KURTARIYOR

Ölüp ölüp dirilmek bu olsa gerek. Koskoca Galatasaray, 90 dakika tek kale oynuyor, rakip ilk baskıda Torreira'yı attırıyor, ardından da beraberlik golünü buluyor ama 10 kişilik G.Saray, son dakikada Barış Alper Yılmaz ile sadece maçı değil birçok şeyi kurtarıyor.

Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı? 3

Aslında ilk yarıya baktığımızda çok iyi bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa kafayı kaldıramadı, kaleye gidemedi. Leao sol kanatta çok etkiliydi, Batrakov da tüm kritik pasların adamı oldu. Ama gol ilk yarının sonunda Abdülkerim ile duran bir toptan geldi. Kolay değil o kafayı öyle vurabilmek. İkinci yarı yine Galatasaray rahat başladı ta ki ilk baskıyı yiyene kadar.

Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı? 4

Bir hata, Torreira son adamdan oyundan atıldı, hemen ardından da Kasımpaşa Abdülkerim'in, hemen yanındaki adama rahatlıkla vurdurmasıyla beraberliği yakaladı. Bu dakikadan sonra Osimhen oyuna girdi, aslında galibiyet golünü o atabilirdi ama gecenin yıldızı Yunan kaleci yine kurtardı. Hayat öpücüğünü Barış Alper verdi. Jakobs soldan kesti, 4 Kasımpaşalı futbolcu topu çıkaramadılar ve Barış Alper çok iyi köşeye vurarak şampiyonluk yarışında G.Saray'ın soğuk bir duş yaşamasını engelledi. Lemina da ağları bularak noktayı koydu.

Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı? 5

Hakem Halil Umut Meler, oyunun genelinde iyiydi ama kırmızı kartı kendisi vermesi gerekirdi. Bariz gol şansı çok açıktı ama Torreira'yı atamadı. Allah'tan kenarda Portekizli VAR hakeminin uyarısıyla doğru karar, yani kırmızı kart geldi.

Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı? 6

TÜM ORTALARI KASIMPAŞA SAVUNMASI KOLAYCA UZAKLAŞTIRDI

Galatasaray kanatlardan topu rakip alana ve dip çizgiye kadar taşımakta zorlanmadı. Ancak içeride doğru açı veya pozisyon alan ne bir santrfor ne bir 10 numara ne de tamamlayıcı oyuncuyu topla bir türlü buluşturamadılar. Bu nedenle tüm ortaları Kasımpaşa savunması kolayca uzaklaştırdı.

Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı? 7

Galatasaray gol için her şeyi yapmasına rağmen Kasımpaşa savunması gol hunisine sokmayınca ancak ilk yarının son dakikasında duran toptan golü buldu. Kasımpaşa'da kaleci Gianniotis çok başarılıydı. Torreira'nın ihracından kısa bir süre sonra Kasımpaşa beraberlik golünü attı. Galatasaray gözünü kararttı, elindeki tüm kozlarını oyuna aldı ve galip gelmeyi bildi.

Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı? 8

Halil Umut Meler ile haftaya başlamak doğru. Onun performansı diğer hakemlere örnek olacak. Leao'ya ve Silva'ya çıkardığı sarılarla kendince maça bir yönetim çizgisi koydu. 14'te Galatasaray penaltı bekledi, kollar kapalı ve doğal konumda, devam kararı doğru.

Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı? 9

40'ta Sanchez'e çıkan sarıda sayısal olarak Kasımpaşalı oyuncu daha fazla ama Torreira da pozisyonun içinde. Mesafe kaleye 50 metre, hakemin sarı yorumuna VAR da destek verdi. Bariz gol şansı kriterlerinin tamamı tam olarak oluşmuyor, sarı doğru. Ali Yavuz'a çıkan sarı derslikti.

Torreira'nın hareketi spor kamuoyunu ikiye böldü! Sahada boks ringi! Torreira kararı doğru mu, yanlış mı? 10

63'te Diarra'nın bariz gol şansını Torreira faulle engelledi. Meler çözemedi sarı verdi ancak VAR müdahalesi ile doğru kırmızı geldi. Elit hakem seviyesinde cesur ve standart değildi. Gariptir, her kritik pozisyonda eli hep kulağında, kaçak dövüşen boksör gibiydi.

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