Güzide Duran'ın çocuklarıyla yaşadığı krizin perde arkası
Geçtiğimiz mart ayında Adnan Aksoy ile boşanan Güzide Duran, çocukları Selin ve Emir'i uzun süredir göremediğini belirterek eski eşine tepki gösterdi. Velayet krizi sürerken gündeme gelen dikkat çekici iddia ise tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.
1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy, mart ayında resmen boşandı. Duran'ın boşanma süreci devam ederken Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlaması magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Duran'ın çocuklarıyla ilişkisi de gündeme geldi.
Eski manken Güzide Duran, çocuklarıyla görüşememesinin sorumlusu olarak eski eşi Adnan Aksoy'u gösterdi. İki yıldır kızı Selin'i, bir yıldır ise oğlu Emir'i göremediğini belirten Duran, eski eşine yönelik tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
"BENİ EVLATLARIMLA SINAYANI ALLAH DA VİCDANIYLA SINASIN"
Duran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bir anneyi evlatlarından koparıp, çocuklarının zihninde annelerini kötüleyip sonra 'mutlu baba' pozları vermek... Bunun adını ben koymayacağım. Vicdanı olan zaten koyar. İki yıldır kızımın, bir yıldır oğlumun hasretiyle sınanıyorum. Yıllarca evladım gibi emek verdiğim insanların vefasızlığını da gördüm. Ama artık tek bir sözüm var: Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın. Çocuklarımın benden çalınan her gününü, döktüğüm her gözyaşını, yaşadığım her gecenin hesabını Allah'a havale ediyorum. Çünkü çocuklar büyür, gerçekler ortaya çıkar. Ve kul unutur belki... Ama Allah unutmaz!"
Güzide Duran, Fikret Orman ile ilişkisinin evliliğini bitirme kararı aldıktan sonra başladığını savunurken Adnan Aksoy ise bu iddianın aksini ileri sürüyordu.
YASAK AŞKIN BEDELİ AĞIR OLDU
Güzide Duran'ın "Çocuklarımı benden kopardılar" sözleriyle gündeme getirdiği velayet ve görüşme krizine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Yasak aşkın bedeli ağır oldu" başlıklı köşe yazısında olayın perde arkasına ilişkin değerlendirmelerini kaleme aldı.
ÇOCUKLARI ANNESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ İDDİASI
Bülent Cankurt'un iddiasına göre, Güzide Duran'ın Roma'da çocuklarının okulunun önünde beklediği sırada çocuklar, okul çıkışında anneleriyle görüşmek istemedi. Cankurt, çocukların anneleriyle görüşmek istememesinde Adnan Aksoy'un da etkisi olabileceğini belirtirken Güzide Duran'ın da yaşanan süreçte kendi tutumunu sorgulaması gerektiğini savundu.
Duran'ın Kasım 2024'te çocuklarını Roma'da babalarıyla bırakarak İstanbul'a döndüğünü ve boşanma süreci devam ederken Fikret Orman ile el ele görüntülendiğini hatırlatan Cankurt, bu gelişmelerin çocukların anneleriyle görüşmek istememelerinde etkili olup olmadığını sorguladı.