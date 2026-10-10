"BENİ EVLATLARIMLA SINAYANI ALLAH DA VİCDANIYLA SINASIN"

Duran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir anneyi evlatlarından koparıp, çocuklarının zihninde annelerini kötüleyip sonra 'mutlu baba' pozları vermek... Bunun adını ben koymayacağım. Vicdanı olan zaten koyar. İki yıldır kızımın, bir yıldır oğlumun hasretiyle sınanıyorum. Yıllarca evladım gibi emek verdiğim insanların vefasızlığını da gördüm. Ama artık tek bir sözüm var: Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın. Çocuklarımın benden çalınan her gününü, döktüğüm her gözyaşını, yaşadığım her gecenin hesabını Allah'a havale ediyorum. Çünkü çocuklar büyür, gerçekler ortaya çıkar. Ve kul unutur belki... Ama Allah unutmaz!"