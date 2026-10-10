Altı Üstü İstanbul uluslararası arenada! Başrol oyuncuları Cannes’da buluşacak

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM kapsamında Cannes'da uluslararası kanal ve platform yöneticileriyle bir araya gelerek diziyi dünya pazarında temsil edecek.

Türkiye'nin sevilen yapımlarını dünya izleyicisiyle buluşturan ATV, MIPCOM kapsamında bu yıl da önemli isimleri ağırlıyor. ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem de 12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek fuar kapsamında Cannes'da olacak.

NAZ VE EMİR CANNES YOLCUSU 12 Ekim Pazartesi akşamı ATV'nin ev sahipliğinde düzenlenecek özel organizasyona katılacak olan Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, uluslararası üst düzey kanal ve platform yöneticileriyle bir araya gelecek. Oyuncular, 13 Ekim Salı günü ise ATV standını ziyaret ederek Altı Üstü İstanbul dizisini uluslararası arenada temsil edecek.

"DIFFERENT LIVES" ADIYLA DÜNYAYA AÇILIYOR NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul, uluslararası pazarda Different Lives adıyla yer alıyor. ATV Distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan dizi, farklı hayatları, kesişen yolları ve güçlü karakterleriyle Türkiye'den dünyaya uzanan yolculuğunu sürdürüyor.

Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, dizinin uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında Cannes'da izleyici karşısına çıkacak.