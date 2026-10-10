Barış Arduç 39 yaşına girdi! Gupse Özay’dan baba-kız paylaşımı
Gupse Özay, 39 yaşına giren eşi Barış Arduç'un doğum gününü, kızları Jan Asya ile birlikte çekildikleri siyah beyaz bir fotoğrafla kutladı. Baba-kızın yer aldığı kare, sosyal medyada beğeni topladı.
2014 yılında vizyona giren Deliha filminin setinde tanışan Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında aşklarını evlilikle taçlandırdı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan çift, bu kez Gupse Özay'ın paylaşımıyla gündeme geldi.
KALPLERİ ISITAN KARE
Özay, 39 yaşına giren eşi Barış Arduç'un doğum gününü duygulandıran bir kareyle kutladı. Baba-kızın birlikte yer aldığı fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü.
"PANDEMİDE EVDE DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRİNCE KARAR VERDİK" DEMİŞTİ
Oyuncu Barış Arduç, 2020 yılında evlendiği eşi Gupse Özay ile 7 yıl süren sevgililik döneminin ardından neden evlilik kararı aldıklarını anlatmıştı.
Arduç, ilişkileri ve evlilik kararları hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Biz 12 yıldır beraberiz, evleneli 5 sene olmuştur. 7 yıllık bir sevgililik dönemimiz vardı. Gupse de ben de garantici insanlarız. Duygularımızdan emin olma konusunda değil; hayatı paylaşmak, çocuk yapmak çok ciddi bir mesele. Her insan ister ki bunu bir defa yapayım ve doğru insanla yapayım. Evlenmek için bir acelemiz yoktu. Evlilik çok önemli bir karar. Pandemide evde daha fazla beraber vakit geçirince karar verdik. Beraber vakit geçirmeyi sevdiğimizin en somut kanıtı oldu. Çocuk yapmayı da planladık, o durumla beraber evlenmeye karar verdik."
Ünlü oyuncu, evlilikte kişisel alanın önemine de dikkat çekerek şunları söylemişti:
"Hayat sadece bir yerlerde partilemek değil. Eşinizle sıkılmayı da becerebilmeniz lazım. Çiftlerin evlilikte birbirlerine alan açması lazım. Sürekli her şeyi beraber yapmanın sıkıcı olduğunu ikimiz de biliyoruz."