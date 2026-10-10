"PANDEMİDE EVDE DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRİNCE KARAR VERDİK" DEMİŞTİ

Oyuncu Barış Arduç, 2020 yılında evlendiği eşi Gupse Özay ile 7 yıl süren sevgililik döneminin ardından neden evlilik kararı aldıklarını anlatmıştı.

Arduç, ilişkileri ve evlilik kararları hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz 12 yıldır beraberiz, evleneli 5 sene olmuştur. 7 yıllık bir sevgililik dönemimiz vardı. Gupse de ben de garantici insanlarız. Duygularımızdan emin olma konusunda değil; hayatı paylaşmak, çocuk yapmak çok ciddi bir mesele. Her insan ister ki bunu bir defa yapayım ve doğru insanla yapayım. Evlenmek için bir acelemiz yoktu. Evlilik çok önemli bir karar. Pandemide evde daha fazla beraber vakit geçirince karar verdik. Beraber vakit geçirmeyi sevdiğimizin en somut kanıtı oldu. Çocuk yapmayı da planladık, o durumla beraber evlenmeye karar verdik."