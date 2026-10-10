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Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü rapçi Sefo, Arnavutköy'de trafikte kadın arkadaşıyla görüntülendi. Kameraları fark eden arkadaşının yüzünü ceketiyle kapatması dikkat çekerken, Sefo'nun o anlarda kendini tutamayıp gülmesi objektiflere yansıdı.

Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde 1

Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Sefo, geçtiğimiz akşam İstanbul'un Arnavutköy semtinde objektiflere takıldı. 2. Sayfa'nın haberine göre, aracıyla seyir hâlindeyken basın mensuplarının dikkatini çeken ünlü rapçi, yanındaki gizemli kadınla görüntülendi.

Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde 2

"NORMAL ARKADAŞIM, GÖZÜKMEK İSTEMİYOR GALİBA"

Muhabirlerin kameralarını fark eden gizemli kadın, yüzünü ceketle kapatmaya çalıştı.

Yaşananları gülerek karşılayan Sefo, yanındaki kişi hakkında, "Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba." ifadelerini kullandı.

Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde 3

GİZEMLİ KADIN YÜZÜNÜ CEKETLE GİZLEDİ

Muhabirlerin, "Hanımefendi, bir yüzünüzü görseydik. Korkmanıza gerek yok." şeklindeki sözlerine rağmen gizemli kadın, yüzünü ceketin arkasında gizlemeyi sürdürdü.

Ünlü rapçi, kısa süren sohbetin ardından basın mensuplarına iyi akşamlar dileyerek aracını sürdü.

Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde 4

SEFO'NUN AŞK GEÇMİŞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Sefo'nun gizemli kadınla görüntülenmesi, özel hayatını yeniden magazin gündemine taşıdı. Ünlü rapçinin geçmişte adı aşk iddialarına karışan isimlerle yaşadıkları da yeniden merak konusu oldu.

Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde 5

ÇAĞLA BOZ İLE İLİŞKİSİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Sefo'nun adı 2026 yazında oyuncu Çağla Boz ile anılmıştı. Bodrum'da birlikte görüntülenen ikili, ilişkileriyle gündeme gelmişti. Yaklaşık üç ay sürdüğü belirtilen birliktelik, Eylül 2026'da sona erdi. Sefo, ayrılık kararlarının Çağla Boz'un yaşadığı adli süreçlerle ilgili olmadığını, birbirlerini tanıdıktan sonra ortak bir kararla yollarını ayırdıklarını ifade etmişti.

Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde 6

İREM YALÇINKAYA İLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Sefo, sosyal medya fenomeni İrem Yalçınkaya ile de Ocak 2026'da İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Barcelona tatilinden döndüklerini açıklayan ikili, o dönemde haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde 7

MELİSA DÖNGEL İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Sefo'nun geçmişte adı oyuncu Melisa Döngel ile de anılmıştı. 2023 yılının başlarında birlikte basketbol maçı izlerken ve Sapanca'da off-road yaparken görüntülenen ikili, magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. İlişkileri kısa süren çiftin, Haziran 2023'te sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmaları ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde 8

ŞARKISINDAKİ İSİM DE GÜNDEM OLMUŞTU

Sefo'nun eski sevgilileri Melisa Döngel ve Çağla Boz'un yakın arkadaş olması da daha önce gündeme gelmişti. Ünlü rapçinin yeni şarkısının ilk kayıtlarında geçen "Melisa" ismini daha sonra "manitam" olarak değiştirdiği yönündeki iddialar da bu süreçte dikkat çekmişti.

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