Sefo gizemli kadınla Arnavutköy'de görüntülendi! Aşk geçmişi yeniden gündemde
Ünlü rapçi Sefo, Arnavutköy'de trafikte kadın arkadaşıyla görüntülendi. Kameraları fark eden arkadaşının yüzünü ceketiyle kapatması dikkat çekerken, Sefo'nun o anlarda kendini tutamayıp gülmesi objektiflere yansıdı.
Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Sefo, geçtiğimiz akşam İstanbul'un Arnavutköy semtinde objektiflere takıldı. 2. Sayfa'nın haberine göre, aracıyla seyir hâlindeyken basın mensuplarının dikkatini çeken ünlü rapçi, yanındaki gizemli kadınla görüntülendi.
"NORMAL ARKADAŞIM, GÖZÜKMEK İSTEMİYOR GALİBA"
Muhabirlerin kameralarını fark eden gizemli kadın, yüzünü ceketle kapatmaya çalıştı.
Yaşananları gülerek karşılayan Sefo, yanındaki kişi hakkında, "Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba." ifadelerini kullandı.
GİZEMLİ KADIN YÜZÜNÜ CEKETLE GİZLEDİ
Muhabirlerin, "Hanımefendi, bir yüzünüzü görseydik. Korkmanıza gerek yok." şeklindeki sözlerine rağmen gizemli kadın, yüzünü ceketin arkasında gizlemeyi sürdürdü.
Ünlü rapçi, kısa süren sohbetin ardından basın mensuplarına iyi akşamlar dileyerek aracını sürdü.
SEFO'NUN AŞK GEÇMİŞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Sefo'nun gizemli kadınla görüntülenmesi, özel hayatını yeniden magazin gündemine taşıdı. Ünlü rapçinin geçmişte adı aşk iddialarına karışan isimlerle yaşadıkları da yeniden merak konusu oldu.
ÇAĞLA BOZ İLE İLİŞKİSİ KISA SÜRMÜŞTÜ
Sefo'nun adı 2026 yazında oyuncu Çağla Boz ile anılmıştı. Bodrum'da birlikte görüntülenen ikili, ilişkileriyle gündeme gelmişti. Yaklaşık üç ay sürdüğü belirtilen birliktelik, Eylül 2026'da sona erdi. Sefo, ayrılık kararlarının Çağla Boz'un yaşadığı adli süreçlerle ilgili olmadığını, birbirlerini tanıdıktan sonra ortak bir kararla yollarını ayırdıklarını ifade etmişti.