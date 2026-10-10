Sefo, sosyal medya fenomeni İrem Yalçınkaya ile de Ocak 2026'da İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Barcelona tatilinden döndüklerini açıklayan ikili, o dönemde haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sefo'nun geçmişte adı oyuncu Melisa Döngel ile de anılmıştı. 2023 yılının başlarında birlikte basketbol maçı izlerken ve Sapanca'da off-road yaparken görüntülenen ikili, magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. İlişkileri kısa süren çiftin, Haziran 2023'te sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmaları ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

ŞARKISINDAKİ İSİM DE GÜNDEM OLMUŞTU

Sefo'nun eski sevgilileri Melisa Döngel ve Çağla Boz'un yakın arkadaş olması da daha önce gündeme gelmişti. Ünlü rapçinin yeni şarkısının ilk kayıtlarında geçen "Melisa" ismini daha sonra "manitam" olarak değiştirdiği yönündeki iddialar da bu süreçte dikkat çekmişti.