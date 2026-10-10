Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi
İstanbul'da riskli yapıların dönüşümünü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyasıyla konut başına 1 milyon 875 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor. Hak sahiplerine 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Peki riskli yapı tespitinden sözleşmeye başvuru süreci nasıl ilerliyor, ödemeler hangi aşamalarda yapılıyor?
İstanbul'daki riskli yapıların güvenli hale getirilmesi için yürütülen Yarısı Bizden kampanyası, hak sahiplerine hibe, kredi ve taşınma desteği sağlıyor.
Kampanya kapsamında başvurusu onaylanan hak sahiplerine bir konut için:
875 bin TL hibe,
875 bin TL kredi,
125 bin TL taşınma desteği veriliyor.
Böylece konut başına sağlanan toplam finansal destek 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşıyor.
İş yeri sahiplerine ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon TL destek sağlanıyor.
YARISI BİZDEN DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle binanın risk durumunu belirlemesi gerekiyor.
İlk aşamada Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kuruluşlardan birine başvurularak riskli yapı tespiti yaptırılıyor.
Ardından dönüşüm sürecinin hukuki ve teknik hazırlıkları gerçekleştiriliyor.
Malikler, binanın yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin gerekli kararları alıyor. Yüklenici firma belirleniyor ve inşaat sözleşmesi hazırlanıyor.
Sonrasında yeni binanın projesi hazırlanarak ilgili belediyedeki ruhsat işlemleri tamamlanıyor.
KAT İRTİFAKI KURULDUKTAN SONRA BELEDİYEYE BAŞVURU
Yeni projeye ilişkin kat irtifakının kurulmasının ardından hak sahipliği ve bağımsız bölüm tespiti süreci başlıyor.
Hak sahipleri, taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesine müracaat ediyor.
Belediye tarafından hazırlanan dosya ilgili Kentsel Dönüşüm birimine iletiliyor.
Dosyanın incelenmesinin ardından hak sahiplerine randevu veriliyor.
Belirlenen tarihte hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanarak destek süreci resmileştiriliyor.
Bunun ardından inşaat aşamasına geçiliyor.
ÖDEMELER 4 AŞAMADA YAPILIYOR
Yarısı Bizden kapsamında sağlanan destek, hak sahibine tek seferde ve peşin olarak ödenmiyor.
İnşaatın ilerleme seviyesine göre ödemeler dört aşamada gerçekleştiriliyor:
Kat irtifakı kurulduğunda: Yüzde 30
Taşıyıcı sistem tamamlandığında: Yüzde 30
Sıva aşamasında: Yüzde 30
Yapı kullanma izin belgesi alındığında: Yüzde 10
Böylece finansman, dönüşüm projesinin gerçekleşme oranına bağlı olarak kademeli şekilde aktarılıyor.
KREDİ GERİ ÖDEMESİ 2 YIL SONRA BAŞLIYOR
Kampanya kapsamında kullandırılan kredilerde 10 yıllık vade uygulanıyor.
Kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor.
Ödemelerin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor.
Takip eden yıllarda ise borç tutarı TÜFE oranının yarısı kadar güncelleniyor.
Bu sistemle hak sahiplerinin binanın yapım sürecinde kredi taksiti ödemeden dönüşümü tamamlamasına imkan sağlanıyor.