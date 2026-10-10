İstanbul'daki riskli yapıların güvenli hale getirilmesi için yürütülen Yarısı Bizden kampanyası, hak sahiplerine hibe, kredi ve taşınma desteği sağlıyor.

Kampanya kapsamında başvurusu onaylanan hak sahiplerine bir konut için:

875 bin TL hibe,

875 bin TL kredi,

125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Böylece konut başına sağlanan toplam finansal destek 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşıyor.

İş yeri sahiplerine ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon TL destek sağlanıyor.