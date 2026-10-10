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Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da riskli yapıların dönüşümünü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyasıyla konut başına 1 milyon 875 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor. Hak sahiplerine 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Peki riskli yapı tespitinden sözleşmeye başvuru süreci nasıl ilerliyor, ödemeler hangi aşamalarda yapılıyor?

Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi 1

İstanbul'daki riskli yapıların güvenli hale getirilmesi için yürütülen Yarısı Bizden kampanyası, hak sahiplerine hibe, kredi ve taşınma desteği sağlıyor.

Kampanya kapsamında başvurusu onaylanan hak sahiplerine bir konut için:

875 bin TL hibe,
875 bin TL kredi,
125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Böylece konut başına sağlanan toplam finansal destek 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşıyor.

İş yeri sahiplerine ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon TL destek sağlanıyor.

Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi 2

YARISI BİZDEN DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle binanın risk durumunu belirlemesi gerekiyor.

İlk aşamada Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kuruluşlardan birine başvurularak riskli yapı tespiti yaptırılıyor.

Ardından dönüşüm sürecinin hukuki ve teknik hazırlıkları gerçekleştiriliyor.

Malikler, binanın yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin gerekli kararları alıyor. Yüklenici firma belirleniyor ve inşaat sözleşmesi hazırlanıyor.

Sonrasında yeni binanın projesi hazırlanarak ilgili belediyedeki ruhsat işlemleri tamamlanıyor.

Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi 3

KAT İRTİFAKI KURULDUKTAN SONRA BELEDİYEYE BAŞVURU

Yeni projeye ilişkin kat irtifakının kurulmasının ardından hak sahipliği ve bağımsız bölüm tespiti süreci başlıyor.

Hak sahipleri, taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesine müracaat ediyor.

Belediye tarafından hazırlanan dosya ilgili Kentsel Dönüşüm birimine iletiliyor.

Dosyanın incelenmesinin ardından hak sahiplerine randevu veriliyor.

Belirlenen tarihte hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanarak destek süreci resmileştiriliyor.

Bunun ardından inşaat aşamasına geçiliyor.

Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi 4

ÖDEMELER 4 AŞAMADA YAPILIYOR

Yarısı Bizden kapsamında sağlanan destek, hak sahibine tek seferde ve peşin olarak ödenmiyor.

İnşaatın ilerleme seviyesine göre ödemeler dört aşamada gerçekleştiriliyor:

Kat irtifakı kurulduğunda: Yüzde 30

Taşıyıcı sistem tamamlandığında: Yüzde 30

Sıva aşamasında: Yüzde 30

Yapı kullanma izin belgesi alındığında: Yüzde 10

Böylece finansman, dönüşüm projesinin gerçekleşme oranına bağlı olarak kademeli şekilde aktarılıyor.

Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi 5

KREDİ GERİ ÖDEMESİ 2 YIL SONRA BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında kullandırılan kredilerde 10 yıllık vade uygulanıyor.

Kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor.

Ödemelerin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor.

Takip eden yıllarda ise borç tutarı TÜFE oranının yarısı kadar güncelleniyor.

Bu sistemle hak sahiplerinin binanın yapım sürecinde kredi taksiti ödemeden dönüşümü tamamlamasına imkan sağlanıyor.

Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi 6

125 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ KİME VERİLİYOR?

Kampanyada 125 bin TL taşınma desteğinin kime ödeneceği, bağımsız bölümde kimin oturduğuna göre değişiyor.

Dönüşüme girecek konutta ev sahibi oturuyorsa, taşınma desteği hak sahibi ev sahibine ödeniyor.

Konutta kiracı bulunuyorsa ve gerekli şartlar karşılanıyorsa taşınma desteği kiracıya aktarılıyor.

Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi 7

6 ADIMDA YARISI BİZDEN BAŞVURUSU

1- Riskli yapı tespiti:
Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kuruluşa başvuruluyor.

2- Maliklerin kararı:
Dönüşüm için gerekli karar süreci tamamlanıyor.

3- Yüklenici seçimi:
Müteahhit belirleniyor ve inşaat sözleşmesi hazırlanıyor.

4- Proje ve ruhsat:
Yeni bina projesi hazırlanarak belediyeden ruhsat işlemleri tamamlanıyor.

5- Kat irtifakı ve hak sahipliği:
Kat irtifakı kurularak bağımsız bölümler belirleniyor ve ilçe belediyesine müracaat ediliyor.

6- Hibe ve kredi sözleşmesi:
İncelemenin ardından hak sahipleriyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor.

Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi 8

YARISI BİZDEN DESTEK TUTARLARI
Destek Konut İş yeri
Hibe 875.000 TL 437.500 TL
Kredi 875.000 TL 437.500 TL
Taşınma 125.000 TL 125.000 TL
Toplam 1.875.000 TL 1.000.000 TL
Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi 9

SIK SORULAN SORULAR

Yarısı Bizden kampanyasında ne kadar destek veriliyor?

Konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor.

Yarısı Bizden kredisi kaç yıl vadeli?

Kredi 10 yıl vadeli olarak kullandırılıyor.

Kredi ödemeleri ne zaman başlıyor?

Geri ödeme yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor.

Yarısı Bizden kampanyasında konut başına 1 milyon 875 bin TL destek: Başvuru şartları, ödeme planı ve 10 yıllık kredi 10

Destek parasının tamamı peşin mi ödeniyor?

Hayır. Destek, inşaatın ilerleme aşamalarına göre yüzde 30 + 30 + 30 + 10 şeklinde aktarılıyor.

Kiracı taşınma desteği alabilir mi?

Dönüşüme girecek bağımsız bölümde kiracı oturuyorsa ve gerekli şartları karşılıyorsa 125 bin TL'lik taşınma desteği kiracıya ödenebiliyor.

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