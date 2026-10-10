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Yüsra Geyik'in Altı Üstü İstanbul açıklaması gündem oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinde Nihal Cankaya karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medyada viral olan rolüyle ilgili konuştu. Yapılan editleri severek izlediğini söyleyen oyuncu, "Meğer içimde küçük bir mahalle kızı varmış" sözleriyle dikkat çekti.

Yüsra Geyik'in Altı Üstü İstanbul açıklaması gündem oldu 1

Yüsra Geyik, yıllarca Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazındı.

Camdaki Kız, Bozkır, Aile ve Sahipsizler gibi yapımlarda da rol alan 36 yaşındaki oyuncu, şimdilerde ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinde hayat verdiği Nihal Cankaya karakteriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada karakteriyle ilgili yapılan editleri severek izlediğini söyleyen Geyik, rolüne ilişkin samimi itiraflarda bulundu.

Yüsra Geyik'in Altı Üstü İstanbul açıklaması gündem oldu 2

ARKA SOKAKLAR'DAN ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'A

Ziyankar Mahallesi'nde yaşayan ve ailesinin yükünü omuzlayan genç bir ablayı oynayan Geyik, dizideki performansıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Setten paylaştığı eğlenceli pozlarla da gündeme gelen oyuncu, elinde çay ve tespihle verdiği pozlara "Fiyakalı" yorumunu yaptı.

Yüsra Geyik'in Altı Üstü İstanbul açıklaması gündem oldu 3

"İÇİMDE KÜÇÜK BİR MAHALLE KIZI VARMIŞ"

Dizide Şeker İbo karakterini canlandıran Cem Söküt ile partner uyumuyla da dikkat çeken Yüsra Geyik, katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirleriyle sohbet etti. Sosyal medyada karakteri için hazırlanan videoların kendisini mutlu ettiğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan editleri çok gülerek ve severek izliyorum, beni çok motive ediyor. Bu rolde kendimi bulduğumu söylüyorlar. Meğer içimde küçük bir mahalle kızı varmış."

Yüsra Geyik'in Altı Üstü İstanbul açıklaması gündem oldu 4

"SETE KOŞA KOŞA GİDİYORUZ"

Dizinin çekimlerinin keyifli geçtiğini belirten Geyik, ekip olarak mutlu olduklarını dile getirdi. Set ortamından memnun olduğunu söyleyen oyuncu, çalışma koşullarıyla ilgili de konuştu:

"İş çok iyi gidiyor, tüm ekibin keyfi yerinde. Sete koşa koşa gidiyoruz. Ancak sıcak, soğuktan daha çok vuruyormuş. İlk defa sıcakta çalıştığım için bunu anladım ama işi sevdikten sonra keyfimiz yerinde."

Yüsra Geyik'in Altı Üstü İstanbul açıklaması gündem oldu 5

YENİ BÖLÜM İÇİN HEYECAN DORUKTA

Öte yandan, dizinin 16. bölümü de merakla bekleniyor.

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünde Emir'in ölüm haberi mahalleyi yasa boğacak. Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğünü gören Bayram ve Galip, çocuklarını bulmak için umutla arayışa çıkacak. Ancak mezarlarını bulduklarında büyük bir yıkım yaşayacaklar.

Yüsra Geyik'in Altı Üstü İstanbul açıklaması gündem oldu 6

Emir'in ölümü Zehra, Bayram, Nihal ve mahalledeki gençleri derinden sarsarken Hasan, acısını bir kenara bırakarak intikam yemini edecek. Sado ve Mert de Hasan'a destek verirken Alina ve Duru onları durdurmaya çalışacak. Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutarken Naz ise yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye soracak.

Yüsra Geyik'in Altı Üstü İstanbul açıklaması gündem oldu 7

Öte yandan Hikmet, Soner'i devre dışı bırakarak iki torununu da evine getirecek ve ailenin kontrolünü ele alacak. Ancak Hikmet'e yakın görünen Melek'in başka planları olacak. İntikam peşindeki Melek'i durdurmak kolay olmayacak. Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi ise herkesi yeni bir tehlikenin içine sürükleyecek.

Altı Üstü İstanbul pazartesi akşamı yeni bölümüyle ATV'de

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