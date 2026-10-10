Yüsra Geyik'in Altı Üstü İstanbul açıklaması gündem oldu

ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinde Nihal Cankaya karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medyada viral olan rolüyle ilgili konuştu. Yapılan editleri severek izlediğini söyleyen oyuncu, "Meğer içimde küçük bir mahalle kızı varmış" sözleriyle dikkat çekti.

Yüsra Geyik, yıllarca Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazındı. Camdaki Kız, Bozkır, Aile ve Sahipsizler gibi yapımlarda da rol alan 36 yaşındaki oyuncu, şimdilerde ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinde hayat verdiği Nihal Cankaya karakteriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada karakteriyle ilgili yapılan editleri severek izlediğini söyleyen Geyik, rolüne ilişkin samimi itiraflarda bulundu.

ARKA SOKAKLAR'DAN ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'A Ziyankar Mahallesi'nde yaşayan ve ailesinin yükünü omuzlayan genç bir ablayı oynayan Geyik, dizideki performansıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Setten paylaştığı eğlenceli pozlarla da gündeme gelen oyuncu, elinde çay ve tespihle verdiği pozlara "Fiyakalı" yorumunu yaptı.

"İÇİMDE KÜÇÜK BİR MAHALLE KIZI VARMIŞ" Dizide Şeker İbo karakterini canlandıran Cem Söküt ile partner uyumuyla da dikkat çeken Yüsra Geyik, katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirleriyle sohbet etti. Sosyal medyada karakteri için hazırlanan videoların kendisini mutlu ettiğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Yapılan editleri çok gülerek ve severek izliyorum, beni çok motive ediyor. Bu rolde kendimi bulduğumu söylüyorlar. Meğer içimde küçük bir mahalle kızı varmış."

"SETE KOŞA KOŞA GİDİYORUZ" Dizinin çekimlerinin keyifli geçtiğini belirten Geyik, ekip olarak mutlu olduklarını dile getirdi. Set ortamından memnun olduğunu söyleyen oyuncu, çalışma koşullarıyla ilgili de konuştu: "İş çok iyi gidiyor, tüm ekibin keyfi yerinde. Sete koşa koşa gidiyoruz. Ancak sıcak, soğuktan daha çok vuruyormuş. İlk defa sıcakta çalıştığım için bunu anladım ama işi sevdikten sonra keyfimiz yerinde."