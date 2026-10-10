Fırtına Samsun deplasmanında zorlu sınavda! Beşiktaş derbisi öncesi kart alarmı
Galatasaray’ı 4-0 yenerek milli araya giren Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 153 günlük galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Saat 16.00’da başlayacak Karadeniz derbisinde bordo-mavililer sezonun ilk galibiyet serisini de hedefliyor. Nwaiwu ise Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.
Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli maçlar nedeniyle lige verilen araya galibiyetle giren Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Erakovic, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Coulibaly, Yalçın, Emre, Bayo
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino Dju