DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE! Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 günlük deplasman galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını alan bordo-mavili takım, üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde ederken 9 Mayıs 2026'da oynanan bu karşılaşmanın ardından dış sahada galip gelemedi. Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılarak hazır hale gelmeye çalışan Batagov ve Folcarelli'nin ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.