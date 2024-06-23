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CANLI | İsviçre - Almanya

Giriş: 23.06.2024 21:54 Güncelleme: 23.06.2024 22:03
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CANLI | İsviçre - Almanya

İsviçre, EURO 2024'te grup aşamasının son haftasında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

EURO 2024 A Grubu'nun 3'üncü ve son haftasında İsviçre ile Almanya kozlarını paylaşıyor.

ALMANYA'NIN 11'İ BELLİ OLDU

Almanya, İsviçre müsabakasında şu 11'le sahaya çıkacak:

Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Kroos, İlkay Gündoğan, Andrich, Wirtz, Musiala, Havertz.

İSVİÇRE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Murat Yakın, Almanya maçında şu 11'i tercih etti:

Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Rieder, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Aebischer, Embolo, Ndoye.

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