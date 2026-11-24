Son 14 ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, 23 Kasım Pazartesi günü 9 günlük düşüş serisine son verdi. Haftanın ikinci işlem gününde ise yatırımcıların gözü, altındaki toparlanmanın kalıcı olup olmayacağına çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler, yaklaşan enflasyon verileri ve dolar endeksindeki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Haftanın ikinci işlem gününün ilk saatlerinde ise ons altın 3 bin 639,92 dolar, gram altın 5 bin 924,93 TL seviyesinde işlem gördü.

Ancak açıklanan veriler, kasım ayında yaşanan sert satışlardan önceki dönemi kapsıyor. Bu nedenle merkez bankalarının son düşüş sırasında ne kadar altın aldığı henüz bilinmiyor. Merkez bankalarının güçlü talebi altın fiyatlarını destekleyebilse de belirli bir fiyat seviyesinin korunacağını garanti etmiyor.

Çin Merkez Bankası da ekim ayında yaklaşık 26 ton altın alarak kesintisiz alım serisini 24 aya çıkardı. Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık alımı gerçekleştiren bankanın resmi altın rezervi 2 bin 435 tona ulaştı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde net 321 ton altın aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artan altın alımları, yılın ilk dokuz ayında ise yıllık bazda yüzde 6 yükselerek 675 tona ulaştı.

ONS ALTINDA 3 BİN 700 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

Altın fiyatlarındaki toparlanmaya rağmen Fed'in faiz politikası önemli bir risk unsuru olmayı sürdürüyor. Yüksek tahvil getirileri, faiz getirisi bulunmayan altına alternatif oluştururken doların güçlenmesi de diğer para birimleriyle altın alan yatırımcıların maliyetini artırabiliyor.

Ons altında toparlanmanın güç kazanması için 3 bin 700 dolar seviyesinin aşılması ve ardından 3 bin 800 doların üzerinde kalıcılık sağlanması önem taşıyor. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde 4 bin dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Buna karşılık ons altının yeniden 3 bin 600 doların altına gerilemesi, toparlanmanın zayıfladığına işaret edebilir. Böyle bir durumda geçen hafta görülen yaklaşık 3 bin 503 dolar seviyesi ile 3 bin 500 dolar bölgesi yeniden takip edilecek. Ancak bu seviyeler kesin bir dip olarak değerlendirilmiyor.