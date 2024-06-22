22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gürcistan ile Çekya berabere kaldı! Bizim Çocuklar kazanırsa liderlik garanti

Giriş: 22.06.2024 16:04 Güncelleme: 22.06.2024 18:20
ABONE OL
Gürcistan ile Çekya berabere kaldı! Bizim Çocuklar kazanırsa liderlik garanti

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Takımımızın da bulunduğu F grubunda 2. hafta maçları oynanıyor. Gürcistan, Portekiz'e yenilen Çekya ile karşı karşıya geldi. İki takım karşılıklı gollerin konuştuğu maçta 1-1 berabere kaldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.

23. dakikada Çekya'nın bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan Coufal'ın uzun kullandığı taç atışıyla ceza sahasında karambol oluştu. Hlozek'in vuruşunda kaleci Mamardashvili'den seken top tekrar Çek futbolcuya çarparak ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından topa elle dokunduğu tespit edilen Hlozek'in attığı gol, geçerlilik kazanmadı.

45+4. dakikada Gürcistan penaltıdan golü buldu. Kvaratskhelia'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, penaltı noktası üzerindeki Hranac'ın eline çarptı. Hakem Daniel Siebert, VAR incelemesinin ardından elle oynamayı tespit ederek beyaz noktayı gösterdi. Mikautadze, penaltı atışında topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek golü buldu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gürcistan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Çekya eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Coufal'ın kullandığı kornerde, kale sahasındaki Lingr'in kafa vuruşunda top direğe çarptı. Arka direkte bomboş durumdaki Schick, dönen topu kaleye göndererek durumu 1-1'e getirdi.

Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'ndaki mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör