"ORTAK DEĞERLERİMİZİ VE KARDEŞLİK SORUMLULUĞUMUZU HATIRLATMAKTADIR" Haccın bireysel bir ibadet olmanın ötesinde tevhidin, ümmet bilincinin, kardeşliğin ve Müslümanlar arasındaki vahdetin en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Arpaguş, "Farklı coğrafyalardan, dillerden ve kültürlerden gelen Müslümanları aynı kıble etrafında, aynı inanç ve aynı kulluk bilinciyle bir araya getiren hac ibadeti, bizlere ortak değerlerimizi ve kardeşlik sorumluluğumuzu yeniden hatırlatmaktadır." dedi.

Başkan Arpaguş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sevgili Peygamberimizin müminleri bir vücudun azalarına, birbirini destekleyen ve ayakta tutan bir binanın tuğlalarına benzeten hadis-i şerifleri, bu kardeşlik anlayışının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bugün başta ülkelerimiz olmak üzere İslam dünyasının farklı coğrafyalarında Müslümanların birlik, beraberlik ve dayanışmasını güçlendirmeye yönelik samimi gayretlerin arttığını sevinçle müşahede ediyoruz."

Konferans ve fuarın, hac hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin, karşılıklı güvenin ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine de katkı sağlamasını temenni eden Başkan Arpaguş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.