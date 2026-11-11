2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor"
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2027 Yılı Hac Protokolü'nü imzaladı. Görüşmede Tevfik er-Rabia ile Arpaguş, Türk hacı adaylarına sunulan hizmetleri ve hac organizasyonuna ilişkin hususları değerlendirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, beraberindeki heyetle birlikte 2027 yılı hac organizasyonuna ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Cidde'ye gitti. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile bir araya gelen Başkan Arpaguş, görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetleri ve hac organizasyonuna ilişkin hususları değerlendirdi.
Görüşmenin ardından 2027 Yılı Hac Protokolü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia tarafından imzalandı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Cidde'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca düzenlenen 2026 Hac Konferansı'na katılarak fuar alanını ziyaret etti. Başkan Arpaguş, konferansta yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen hac konferansları ve fuarlarının tecrübe paylaşımı, karşılıklı istişare, iş birliğinin geliştirilmesi ve hac hizmetlerinin kalitesinin artırılması bakımından önemli imkânlar sunduğunu ifade etti.
Hac organizasyonunda ulaşılan hizmet seviyesinin Türk hacılarını memnun ettiğini ve hacıların ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirdiğini belirten Başkan Arpaguş, şöyle konuştu:
"Bu vesileyle Hadimü'l-Haremeyni'ş-Şerifeyn Melik Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a şükranlarımı sunuyorum. Hac organizasyonunun bu aşamaya gelmesinde çok kıymetli emek ve gayretleri bulunan başta değerli kardeşim Sayın Bakan Dr. Tevfik er-Rabia olmak üzere bütün yetkililere ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı ifade etmek istiyorum."