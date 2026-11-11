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2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2027 Yılı Hac Protokolü'nü imzaladı. Görüşmede Tevfik er-Rabia ile Arpaguş, Türk hacı adaylarına sunulan hizmetleri ve hac organizasyonuna ilişkin hususları değerlendirdi.

2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor" 1

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, beraberindeki heyetle birlikte 2027 yılı hac organizasyonuna ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Cidde'ye gitti. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile bir araya gelen Başkan Arpaguş, görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetleri ve hac organizasyonuna ilişkin hususları değerlendirdi.

2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor" 2

Görüşmenin ardından 2027 Yılı Hac Protokolü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia tarafından imzalandı.

2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor" 3

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Cidde'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca düzenlenen 2026 Hac Konferansı'na katılarak fuar alanını ziyaret etti. Başkan Arpaguş, konferansta yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen hac konferansları ve fuarlarının tecrübe paylaşımı, karşılıklı istişare, iş birliğinin geliştirilmesi ve hac hizmetlerinin kalitesinin artırılması bakımından önemli imkânlar sunduğunu ifade etti.

2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor" 4

Hac organizasyonunda ulaşılan hizmet seviyesinin Türk hacılarını memnun ettiğini ve hacıların ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirdiğini belirten Başkan Arpaguş, şöyle konuştu:

2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor" 5

"Bu vesileyle Hadimü'l-Haremeyni'ş-Şerifeyn Melik Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a şükranlarımı sunuyorum. Hac organizasyonunun bu aşamaya gelmesinde çok kıymetli emek ve gayretleri bulunan başta değerli kardeşim Sayın Bakan Dr. Tevfik er-Rabia olmak üzere bütün yetkililere ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı ifade etmek istiyorum."

2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor" 6

"ORTAK DEĞERLERİMİZİ VE KARDEŞLİK SORUMLULUĞUMUZU HATIRLATMAKTADIR"

Haccın bireysel bir ibadet olmanın ötesinde tevhidin, ümmet bilincinin, kardeşliğin ve Müslümanlar arasındaki vahdetin en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Arpaguş, "Farklı coğrafyalardan, dillerden ve kültürlerden gelen Müslümanları aynı kıble etrafında, aynı inanç ve aynı kulluk bilinciyle bir araya getiren hac ibadeti, bizlere ortak değerlerimizi ve kardeşlik sorumluluğumuzu yeniden hatırlatmaktadır." dedi.

2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor" 7

Başkan Arpaguş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sevgili Peygamberimizin müminleri bir vücudun azalarına, birbirini destekleyen ve ayakta tutan bir binanın tuğlalarına benzeten hadis-i şerifleri, bu kardeşlik anlayışının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bugün başta ülkelerimiz olmak üzere İslam dünyasının farklı coğrafyalarında Müslümanların birlik, beraberlik ve dayanışmasını güçlendirmeye yönelik samimi gayretlerin arttığını sevinçle müşahede ediyoruz."

2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor" 8

Konferans ve fuarın, hac hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin, karşılıklı güvenin ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine de katkı sağlamasını temenni eden Başkan Arpaguş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

2027 Hac Protokolü imzalandı! Hacı adaylarının beklediği haber: "Önemli imkanlar sunuyor" 9

Başkan Arpaguş, bu anlamlı buluşmanın bütün İslam âlemi için hayırlı sonuçlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz etti. Programlarda Başkan Arpaguş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ve Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.

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