Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL?

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. Sürücüler lastik değişimi için hazırlıklarını sürdürürken, jant ölçüsüne göre belirlenen sökme-takma ücretleri de belli oldu. Peki, 2026 yılında kış lastiği değiştirme ücretleri ne kadar, hangi jant için kaç lira ödeniyor?

Ticari araçlarda 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde hareketlilik arttı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlamasıyla sürücüler araçlarını kış koşullarına hazırlamaya başladı.

Lastik değiştirme ücretleri ise jant ölçüsüne göre farklılık gösteriyor. Peki, kış lastiği değiştirme ücreti ne kadar? İşte 2026 yılı için açıklanan fiyatlar ve sürücülerin dikkat etmesi gerekenler...

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 15 KASIM'DA BAŞLIYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu tutuluyor. Özel otomobiller için yasal zorunluluk bulunmasa da güvenli sürüş açısından kış lastiği kullanılması öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAYAN İŞLETMELERE PARA CEZASI Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Hazırlanacak genelge, uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.