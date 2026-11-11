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Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. Sürücüler lastik değişimi için hazırlıklarını sürdürürken, jant ölçüsüne göre belirlenen sökme-takma ücretleri de belli oldu. Peki, 2026 yılında kış lastiği değiştirme ücretleri ne kadar, hangi jant için kaç lira ödeniyor?

Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL? 1

Ticari araçlarda 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde hareketlilik arttı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlamasıyla sürücüler araçlarını kış koşullarına hazırlamaya başladı.

Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL? 2

Lastik değiştirme ücretleri ise jant ölçüsüne göre farklılık gösteriyor. Peki, kış lastiği değiştirme ücreti ne kadar? İşte 2026 yılı için açıklanan fiyatlar ve sürücülerin dikkat etmesi gerekenler...

Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL? 3

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 15 KASIM'DA BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu tutuluyor.

Özel otomobiller için yasal zorunluluk bulunmasa da güvenli sürüş açısından kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL? 4

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAYAN İŞLETMELERE PARA CEZASI

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Hazırlanacak genelge, uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.

Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL? 5

KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme işlemlerinde yoğunluk yaşanıyor. Sökme-takma ücretleri, araçların jant ölçülerine göre değişiyor.

2026 yılı için belirtilen lastik değiştirme ücretleri şöyle:

Jant ölçüsü

Sökme-takma ücreti

13, 14 ve 15 inç

1.500 TL

16 ve 17 inç

1.750 TL

18 inç

2.000 TL

19 inç

2.250 TL

20 inç

2.500 TL

21 inç

3.000 TL

Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL? 6

KIŞ LASTİĞİNE NE ZAMAN GEÇİLMELİ?

Araçlarda güvenli sürüşün sağlanmasında doğru lastik seçimi büyük önem taşıyor. Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle kış lastiklerine geçilmesi, yol tutuşunun korunmasına yardımcı oluyor.

Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL? 7

Soğuk havalarda sertleşen yaz lastikleri, karlı ve buzlu yollarda yeterli tutuş sağlayamıyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL? 8

LASTİĞİN ÜRETİM TARİHİ VE SAKLAMA KOŞULLARI ÖNEMLİ

Sürücülerin kış lastiği seçerken yalnızca mevsime uygunluğa değil, üretim tarihine ve saklama koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.

Kullanılmamış lastikler bile zamanla özelliklerini kaybedebiliyor. Özellikle uygun olmayan ortamlarda saklanan lastiklerin performansı olumsuz etkilenebiliyor.

Kış lastiğinde zorunlu dönem! Sürücüler için kritik tarih: Lastik değiştirme ücretleri kaç TL? 9

Güvenli sürüş için lastik değişiminin yanı sıra araçların kış şartlarına hazırlanması, gerekli bakım ve kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor.

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