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Liderlere KAAN mesajı! Detay kravatında saklı: Başkan Erdoğan COP31 zirvesi için üçüncü kez taktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde yeşil zemin üzerinde KAAN figürleri bulunan kravatıyla yeniden gündem oldu. TUSAŞ tarafından özel olarak hazırlanan KAAN motifli kravatı üçüncü kez takan Erdoğan, lidere milli savaş uçağı KAAN ile sembolik bir mesaj verdi.

Liderlere KAAN mesajı! Detay kravatında saklı: Başkan Erdoğan COP31 zirvesi için üçüncü kez taktı 1

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.

Liderlere KAAN mesajı! Detay kravatında saklı: Başkan Erdoğan COP31 zirvesi için üçüncü kez taktı 2

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Antalya'ya gelen liderleri karşıladı.

LİDERLERE KAAN MESAJI
Liderleri karşıladığı sırada Erdoğan'ın kravatı da dikkatlerden kaçmadı. Yeşil zemin üzerinde KAAN figürleri bulunan özel tasarım kravat takan Erdoğan, milli savaş uçağı KAAN'a yönelik mesajını bir kez daha verdi.

Liderlere KAAN mesajı! Detay kravatında saklı: Başkan Erdoğan COP31 zirvesi için üçüncü kez taktı 3

KAAN KRAVATINI ÜÇÜNCÜ KEZ TAKTI
Erdoğan'ın KAAN motifli kravatı ilk kez tercih etmedi. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, daha önce de iki ayrı programda KAAN desenli kravat takmıştı. COP31 Liderler Zirvesi'nde tercih ettiği yeşil renkli kravatla birlikte Erdoğan, KAAN figürlü kravatını üçüncü kez kamuoyunun karşısında kullanmış oldu.

Liderlere KAAN mesajı! Detay kravatında saklı: Başkan Erdoğan COP31 zirvesi için üçüncü kez taktı 4

TUSAŞ'TAN ÖZEL HEDİYE
TUSAŞ'ın, geliştirdiği yerli ve özgün hava araçlarını tanıtmak amacıyla bu araçların motiflerini taşıyan özel kravatlar hazırladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre TUSAŞ, KAAN motiflerinin de yer aldığı özel kravat serisini Başkan Erdoğan'a hediye etmişti.

Liderlere KAAN mesajı! Detay kravatında saklı: Başkan Erdoğan COP31 zirvesi için üçüncü kez taktı 5

DAHA ÖNCE DE KAAN DESENLİ KRAVAT TAKMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Erdoğan'ın bu ziyarette kırmızı zemin üzerinde KAAN figürleri bulunan kravat tercih ettiği görülmüştü.

Liderlere KAAN mesajı! Detay kravatında saklı: Başkan Erdoğan COP31 zirvesi için üçüncü kez taktı 6

BEDİR MUTABAKAT ZAPTI'NIN İMZALANDIĞI GÜN DE TAKMIŞTI
Başkan Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli başka bir kravat takmıştı.

Liderlere KAAN mesajı! Detay kravatında saklı: Başkan Erdoğan COP31 zirvesi için üçüncü kez taktı 7

Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nda aynı desenin kırmızı rengini, COP31 Liderler Zirvesi'nde ise yeşil rengini tercih etmesi dikkat çekti. KAAN figürlü özel tasarım kravat, Türkiye'nin milli havacılık projelerine verdiği önemi simgeleyen sembolik bir tercih olarak öne çıktı.

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