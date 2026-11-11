Liderlere KAAN mesajı! Detay kravatında saklı: Başkan Erdoğan COP31 zirvesi için üçüncü kez taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde yeşil zemin üzerinde KAAN figürleri bulunan kravatıyla yeniden gündem oldu. TUSAŞ tarafından özel olarak hazırlanan KAAN motifli kravatı üçüncü kez takan Erdoğan, lidere milli savaş uçağı KAAN ile sembolik bir mesaj verdi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Antalya'ya gelen liderleri karşıladı. LİDERLERE KAAN MESAJI

Liderleri karşıladığı sırada Erdoğan'ın kravatı da dikkatlerden kaçmadı. Yeşil zemin üzerinde KAAN figürleri bulunan özel tasarım kravat takan Erdoğan, milli savaş uçağı KAAN'a yönelik mesajını bir kez daha verdi.

KAAN KRAVATINI ÜÇÜNCÜ KEZ TAKTI

Erdoğan'ın KAAN motifli kravatı ilk kez tercih etmedi. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, daha önce de iki ayrı programda KAAN desenli kravat takmıştı. COP31 Liderler Zirvesi'nde tercih ettiği yeşil renkli kravatla birlikte Erdoğan, KAAN figürlü kravatını üçüncü kez kamuoyunun karşısında kullanmış oldu.

TUSAŞ'TAN ÖZEL HEDİYE

TUSAŞ'ın, geliştirdiği yerli ve özgün hava araçlarını tanıtmak amacıyla bu araçların motiflerini taşıyan özel kravatlar hazırladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre TUSAŞ, KAAN motiflerinin de yer aldığı özel kravat serisini Başkan Erdoğan'a hediye etmişti.