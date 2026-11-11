Türkiye, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki halkın ortaklığına dayalı bir devlet olduğunu, Rum tarafının 1963 yılında Türk Kıbrıslıları ortak devletin kurumlarından dışlayarak bu yapıyı ortadan kaldırdığını savunuyor.

Türkiye, GKRY yönetimini Kıbrıs'ın tamamını temsil eden bir devlet olarak tanımıyor. (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

Ankara, bugün uluslararası alanda Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla temsil edilen Rum yönetimini Kıbrıs'ın tamamını temsil eden meşru bir ortak olarak kabul etmiyor.

Türkiye, 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıyor ve Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin, egemen eşitliğinin ve uluslararası statüsünün kabul edilmesini savunuyor.

Başkan Erdoğan da Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'ı devlet olarak tanımıyoruz. Onlar KKTC'yi devlet olarak tanımadığı için biz de aynı sebeple Güney Kıbrıs'ı devlet olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara'nın Kıbrıs politikasının temelinde, adadaki iki halkın siyasi eşitliği ve Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki haklarının korunması bulunuyor.

GKRY'DEN İSRAİL'LE ASKERİ YAKINLAŞMA HAMLESİ!

Rum yönetiminin son dönemde İsrail'le geliştirdiği ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından dikkat çekiyor.

GKRY, Yunanistan ve İsrail arasında özellikle savunma, enerji ve deniz güvenliği alanlarında giderek derinleşen bir iş birliği bulunuyor.

Üç ülke, 22 Aralık 2025'te işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirdikleri üçlü zirvede askeri ve güvenlik iş birliğini güçlendirme, ortak girişimleri artırma ve enerji alanındaki ilişkileri geliştirme konusunda mutabakata vardı.

İş birliğinin önemli başlıklarından biri de Doğu Akdeniz'deki deniz yollarının ve kritik altyapıların korunması oldu.

İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin 5 Kasım 2026'da Atina'da gerçekleştirdiği üçlü savunma toplantısında da askeri iş birliğinin derinleştirilmesi, savunma sanayisi, deniz güvenliği ve ortak güvenlik tehditleri ele alındı.

Üç ülke, savunma alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN İLGİLENDİREN İŞ BİRLİĞİ

GKRY'nin İsrail ve Yunanistan'la geliştirdiği askeri ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki enerji faaliyetleri de Ankara'nın yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor.

Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynaklarının araştırılması, çıkarılması ve Avrupa'ya taşınmasına yönelik projelerde İsrail ve Yunanistan'la iş birliği yürütüyor.

Türkiye ise Kıbrıs Türk halkının adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarının görmezden gelinemeyeceğini vurguluyor.

Ankara'ya göre Kıbrıs Türklerinin onayı ve hakları gözetilmeden yürütülen tek taraflı enerji faaliyetleri, adadaki mevcut anlaşmazlıkları derinleştiriyor.

Türkiye ayrıca Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarına ilişkin haklarının ihlal edilmesine karşı çıkıyor.

Rum yönetiminin İsrail ve Yunanistan'la geliştirdiği savunma iş birliği de Türkiye açısından bölgesel güvenlik dengeleri ve adadaki askeri hareketlilik bakımından önem taşıyor.

ZİRVEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY: "NET BİR MESAJ"

Liderler Zirvesi'nin karşılama töreninde yaşanan çarpıcı gelişmeyi aktaran A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Dün Murat Kurum'un İsrail ile ilgili açıklamalarını ekrana taşımıştık; davet edilmediğine dair. Rum lider geldiğinde de Guterres tek başına karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sırada karşılama alanında, şu an gördüğümüz yerde, yerinde değildi. Bu net bir mesaj olarak değerlendirilebilir. Tabii bu bir Birleşmiş Milletler organizasyonu olduğu için Rum tarafı da davetliler arasında yer alıyor ancak verilen bu görüntü oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

İSRAİL İŞ BİRLİĞİ VE BÖLGEDEKİ TÜRKİYE KARŞITI TUTUM

Rum yönetiminin son dönemde Doğu Akdeniz'de izlediği provokatif politikalara ve İsrail ile kurduğu askeri ortaklıklara işaret eden A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Bir tepki şeklinde mi oldu yoksa başka bir nedenden dolayı mı, tabii ki bununla ilgili kulis bilgisi alacağız. Ama Rum kesiminin özellikle son dönemdeki Türkiye politikası, bölgede Türkiye karşıtı ülkelerle yürüttüğü siyasi, askeri ve ekonomik iş birliklerine bakınca Rum kesiminin buradaki tutumu çokça dostane değil. Özellikle İsrail ile Rum kesimi arasında askeri manada bile çok ciddi bir iş birliği var. Oraya, adaya yerleştirilen füze savunma sistemleri ya da askeri teçhizatlar niçin yerleştirildi? Rum kesimine yönelik bir tehdit mi var? Yok. Ama tam tersine İsrail'in kayığına binmiş bir Rum yönetimi var açıkçası. Biz de Türkiye olarak bu tepkimizi uzun bir süredir dile getiriyoruz" sözleriyle aktardı.