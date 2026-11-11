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19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Ankara'da 2018 yılında yıkılan tarihi 19 Mayıs Stadı'nın yerine inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona gelindi. Çim zemini tamamen serilen, kırmızı-beyaz koltuklarla tribünlerine "Türkiye" yazılan modern tesiste UEFA standartları eksiksiz karşılandı. 160 bin metrekarelik dev kompleks, futbolun yanı sıra 15 farklı spor branşına da ev sahipliği yapacak.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 1

Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nın 2018'deki yıkımından sonra, aynı yerde yapımına Haziran 2022'de başlanan Türkiye'nin en modern stadında ilk başlama vuruşu için sona geliniyor. Yeni Ankara Stadı'na ilişkin yetkililer, iç saha çim zemininin tamamen tamamlandığını aktardı.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 2

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ'nin inşa ettiği Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak stadın kırmızı-beyaz renkteki koltuklarının yerleştirilmesi de tamamlanırken "estetik işleri" ve dış alandaki atletizm pistinin yapımı ise devam ediyor.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 3

Başkentin yeni stadı, kırmızı-beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısının yer aldığı tribünleri, yeni zemini, ön plana çıkan çatı tasarımı ve çevresindeki spor alanlarıyla futbolseverleri ağırlayacağı günü bekliyor.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 4

UEFA'NIN İSTEKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA yetkililerinin ziyaret ettiği stadyumda "UEFA'nın talepleri" yerine getirildi.

Yalnızca futbol karşılaşmalarına değil birçok farklı branşa da hizmet verecek büyük bir spor kompleksi şeklinde tasarlanan tesisin 160.000 metrekarelik alanında 15 farklı spor branşında aktiviteler gerçekleştirilebilecek.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 5

BAKAN BAK İNCELEMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Stadı'nın yerine inşa edilen Yeni Ankara Stadı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 6

Yeni stadı gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, "Ülkemizin organize edeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için planladığımız statlardan biri. Stadyumumuzu gezdik. Hazırlıklar son noktaya geldi, stat tamamlanmak üzere. Yakında açılışı da gerçekleştirilecek." dedi.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 7

Bak, stadın 51 bin kişi kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Amacımız başkentte Türk sporuna yakışır, güzel, yaşayan bir stadyumu inşa etmekti. Hem Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kullanılmak üzere hem de milli maçlar ve büyük finallerin oynanacağı bir stadyumun Ankara'ya kazandırılması önemli. Ankara'nın da tabii güzide kulüpleri var. Milletimiz için de önemli. 19 Mayıs Stadı, Gençlik Parkı civarı herkesin anısının olduğu, Türk sporunun önemli yerlerinden biri." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 8

"Burası yaşayan bir stat." diyen Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Altında 16-17 bireysel branşın da olacağı tesisler var. Bakanlığımızın il müdürlüğünün de bulunacağı, 7/24 açık bir tesis olacak. Gerçekten çok hoş bir ambiyansı var. Projesi de çelik açıklığı bakımından çok önemli bir özelliğe sahip. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile şu ana kadar yaklaşık 37-38 stadyum inşa ettik. Diğerlerinin de inşaatları devam ediyor. Bu da bu zamana kadar inşa ettiklerimizin en büyüğü, en büyük stadyum. Türkiye modern, UEFA ve FIFA standartlarında stadyumlara sahip. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Burada önemli olan Ankara'ya, başkente böylesine önemli bir tesisi kazandırmak. Güzel bir çalışma var, müteahhitlere de teşekkür ediyoruz. Onlar da canla başla hazırlıklar yaptı. İnşallah burada milli takımlarımız başarılı maçlar oynar. Yine Ankara'mızın güzide takımları... Süper Kupa, Türkiye Kupası finalleri gibi büyük organizasyonların olabileceği niteliklere sahip. Gururla tüm dünyaya tanıtabileceğimiz, anlatabileceğimiz, UEFA'ya, FIFA'ya gösterebileceğimiz önemli bir tesisi kazanmış olduk."

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 9

Stat hakkında bilgi veren Bakan Bak, "Özel bir yapı, 80 locası var. Alt kısımları, Gençlik ve Spor Bakanlığının aktiviteleri için de kullanacağız. İçeride gençler için pek çok faaliyeti gerçekleştireceğiz. Bunun yanında boks, güreş, tekvando, karate gibi bireysel branşların da gerçekleştirileceği bir alan olacak. Stadyum 15 günden 15 güne kullanılan bir yer değil, varlığıyla devam eden bir yapı olacak. Yaşayan bir sistem, ekosistem olacak. Baktığınız zaman da etrafı kafeler, restoranlar gibi pek çok sosyal aktivitenin yapılabileceği bir alana dönüşüyor. Yanında da yine atletizm tesisinin inşaatı devam ediyor. Ali Naili Moran daha önce buradaydı, onu da korumuş oluyoruz. Yine diğer tesisleri de etrafına kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 10

Bak, stada ulaşımın kolay olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankaralılar için gerçekten çekim merkezi. Metro var, yanından geçiyor. İnsanların gençliğinde pek çok hatırasının olduğu bir ortam. Türk sporu için hayırlı olsun. Türk sporunun önemli müsabakalarının oynandığı stat, yeniden hayata geçirilmiş oldu. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda da açılışı için gerekli hazırlıkları yapacağız. Çim serileli yaklaşık bir ay oldu. Gördüğümüz kadarıyla da güzel bir zemin ortaya çıkıyor. Vizyonu, bize kattığı destek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ'ye, tabii müteahhit firmalara, emeği geçen çalışanlara teşekkür ediyoruz."

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 11

DÜNYANIN EN UZUN ÇELİK ÇATI AÇIKLIĞINA SAHİP 3'ÜNCÜ PROJESİ

Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan bilgiye göre, 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılan stadın inşaatına 2022 yılı haziran ayında başlandı. UEFA ve FIFA kriterlerine göre 166 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stat, 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü projesi.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 12

Depreme karşı dayanıklılık ve güvenliğin en üst seviyede planlandığı stadın tavanındaki 60 bin metrekarelik alan membran ile kapatıldı. Yerleşkesinin toplam inşaat alanı ise 207 bin 928 metrekare.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 13

Futbol topu şeklinde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, mağaza, eğitim odaları, atölyeler, antrenman solanları da yer alacak. Burası sadece hafta sonu maç yapılan bir alan değil, 70 bin metrekarelik sosyal ve kültürel alanlarıyla 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü haline gelecek.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 14

Yeni Ankara Stadı, atletizm pisti ve binası, tenis kortu ve binası ile güreş, judo, karate, tekvando, boks, okçuluk, atıcılık, eskrim, masa tenisi, curling, muaythai, kick boks ve diğer spor branşlarına ait antrenman salonlarını da bünyesinde barındıracak.

Stat, ulaşımı en kolay statlardan birisi olacak. Tesisin yanında hızlı tren hattı, metro istasyonu, banliyö hattı, havaş durakları (havalimanı ulaşım) bulunuyor.

19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru 15

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yapılan stat, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden olacak. Özel olarak tasarlanan basın tribünü 1400 kişilik kapasiteye sahip.

Kırmızı ve beyaz koltukların yerleştirildiği tribün bölümlerinde, beyaz koltuklarla "Türkiye" yazısı oluşturuldu. Tribünler ile çim arasında 6 metre mesafe bulunuyor.

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