Yeni stadı gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, "Ülkemizin organize edeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için planladığımız statlardan biri. Stadyumumuzu gezdik. Hazırlıklar son noktaya geldi, stat tamamlanmak üzere. Yakında açılışı da gerçekleştirilecek." dedi.

Bak, stadın 51 bin kişi kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Amacımız başkentte Türk sporuna yakışır, güzel, yaşayan bir stadyumu inşa etmekti. Hem Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kullanılmak üzere hem de milli maçlar ve büyük finallerin oynanacağı bir stadyumun Ankara'ya kazandırılması önemli. Ankara'nın da tabii güzide kulüpleri var. Milletimiz için de önemli. 19 Mayıs Stadı, Gençlik Parkı civarı herkesin anısının olduğu, Türk sporunun önemli yerlerinden biri." ifadelerini kullandı.

"Burası yaşayan bir stat." diyen Bakan Bak, şöyle devam etti: "Altında 16-17 bireysel branşın da olacağı tesisler var. Bakanlığımızın il müdürlüğünün de bulunacağı, 7/24 açık bir tesis olacak. Gerçekten çok hoş bir ambiyansı var. Projesi de çelik açıklığı bakımından çok önemli bir özelliğe sahip. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile şu ana kadar yaklaşık 37-38 stadyum inşa ettik. Diğerlerinin de inşaatları devam ediyor. Bu da bu zamana kadar inşa ettiklerimizin en büyüğü, en büyük stadyum. Türkiye modern, UEFA ve FIFA standartlarında stadyumlara sahip. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Burada önemli olan Ankara'ya, başkente böylesine önemli bir tesisi kazandırmak. Güzel bir çalışma var, müteahhitlere de teşekkür ediyoruz. Onlar da canla başla hazırlıklar yaptı. İnşallah burada milli takımlarımız başarılı maçlar oynar. Yine Ankara'mızın güzide takımları... Süper Kupa, Türkiye Kupası finalleri gibi büyük organizasyonların olabileceği niteliklere sahip. Gururla tüm dünyaya tanıtabileceğimiz, anlatabileceğimiz, UEFA'ya, FIFA'ya gösterebileceğimiz önemli bir tesisi kazanmış olduk."

Stat hakkında bilgi veren Bakan Bak, "Özel bir yapı, 80 locası var. Alt kısımları, Gençlik ve Spor Bakanlığının aktiviteleri için de kullanacağız. İçeride gençler için pek çok faaliyeti gerçekleştireceğiz. Bunun yanında boks, güreş, tekvando, karate gibi bireysel branşların da gerçekleştirileceği bir alan olacak. Stadyum 15 günden 15 güne kullanılan bir yer değil, varlığıyla devam eden bir yapı olacak. Yaşayan bir sistem, ekosistem olacak. Baktığınız zaman da etrafı kafeler, restoranlar gibi pek çok sosyal aktivitenin yapılabileceği bir alana dönüşüyor. Yanında da yine atletizm tesisinin inşaatı devam ediyor. Ali Naili Moran daha önce buradaydı, onu da korumuş oluyoruz. Yine diğer tesisleri de etrafına kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.