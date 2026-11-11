19 Mayıs Stadı küllerinden doğdu!: 51 bin kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona doğru
Ankara'da 2018 yılında yıkılan tarihi 19 Mayıs Stadı'nın yerine inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda sona gelindi. Çim zemini tamamen serilen, kırmızı-beyaz koltuklarla tribünlerine "Türkiye" yazılan modern tesiste UEFA standartları eksiksiz karşılandı. 160 bin metrekarelik dev kompleks, futbolun yanı sıra 15 farklı spor branşına da ev sahipliği yapacak.
Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nın 2018'deki yıkımından sonra, aynı yerde yapımına Haziran 2022'de başlanan Türkiye'nin en modern stadında ilk başlama vuruşu için sona geliniyor. Yeni Ankara Stadı'na ilişkin yetkililer, iç saha çim zemininin tamamen tamamlandığını aktardı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ'nin inşa ettiği Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak stadın kırmızı-beyaz renkteki koltuklarının yerleştirilmesi de tamamlanırken "estetik işleri" ve dış alandaki atletizm pistinin yapımı ise devam ediyor.
Başkentin yeni stadı, kırmızı-beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısının yer aldığı tribünleri, yeni zemini, ön plana çıkan çatı tasarımı ve çevresindeki spor alanlarıyla futbolseverleri ağırlayacağı günü bekliyor.
UEFA'NIN İSTEKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA yetkililerinin ziyaret ettiği stadyumda "UEFA'nın talepleri" yerine getirildi.
Yalnızca futbol karşılaşmalarına değil birçok farklı branşa da hizmet verecek büyük bir spor kompleksi şeklinde tasarlanan tesisin 160.000 metrekarelik alanında 15 farklı spor branşında aktiviteler gerçekleştirilebilecek.
BAKAN BAK İNCELEMELERDE BULUNDU
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Stadı'nın yerine inşa edilen Yeni Ankara Stadı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.