Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 zam oranına çevrildi. Dört aylık enflasyon verileriyle yüzde 6,27'lik artış hesabı ortaya çıkarken, yıl sonu tahminleriyle polis, öğretmen ve doktor maaşları için yeni rakamlar gündeme geldi. Peki, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla dört aylık zam hesabı ortaya çıktı. Yıl sonu enflasyon tahminleri de polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının yeni yılda alabileceği maaşlara ilişkin farklı senaryoları gündeme getirdi. Öte yandan kamu personelinin ücret sisteminde kapsamlı bir değişiklik için hazırlıklar başladı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na giren düzenlemeyle kamudaki ücret yapısının sadeleştirilmesi, maaşların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerine göre yeniden ele alınması hedefleniyor. 65 YAŞ ÜSTÜNE 2027 HESABI! KAÇ TL ÖDENECEK?

MEMUR ZAMMINDA DÖRT AYLIK HESAP ORTAYA ÇIKTI Ocak 2027'de memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranının belirlenmesinde enflasyon verileri etkili olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 enflasyon gerçekleşti. Böylece dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken, enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Kesin zam oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

OCAK 2027 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Dört aylık veriler üzerinden yapılan yüzde 6,27'lik zam hesabı, memurların yeni yılda alabileceği maaşlara ilişkin ilk tabloyu ortaya koydu. Bu hesaba göre halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı 74 bin 627 liraya yükseliyor. Uzman doktor maaşı 181 bin 435 lira, polis memuru maaşı 98 bin 425 lira, öğretmen maaşı ise 88 bin 474 lira olarak hesaplanıyor. Ancak bu rakamlar kesinleşmiş maaşları değil, mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor.

POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI İÇİN YENİ TABLO Ocak 2027 zammına ilişkin hesaplamalarda yalnızca dört aylık enflasyon verileri değil, yıl sonu tahminleri de dikkate alınıyor. Farklı enflasyon senaryolarına göre uzman doktor, polis, öğretmen, mühendis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşları şöyle hesaplanıyor: Meslek Mevcut maaş %6,27 %6,67 %7 %8,02 %8,03 %8,39 Uzman doktor 170.730 181.435 182.118 182.681 184.423 184.440 185.054 Profesör 153.208 162.814 163.427 163.933 165.495 165.511 166.062 Mühendis 109.185 116.031 116.468 116.828 117.942 117.953 118.346 Şube müdürü 107.110 113.826 114.254 114.608 115.700 115.711 116.097 Araştırma görevlisi 102.779 109.223 109.634 109.974 111.022 111.032 111.402 Avukat 102.135 108.539 108.947 109.284 110.326 110.336 110.704 Başkomiser 101.242 107.590 107.995 108.329 109.362 109.372 109.736 Polis memuru 92.618 98.425 98.796 99.101 100.046 100.055 100.389 Uzman öğretmen 92.166 97.945 98.313 98.618 99.558 99.567 99.899 Vaiz 86.983 92.437 92.785 93.072 93.959 93.968 94.281 Hemşire 84.845 90.165 90.504 90.784 91.650 91.658 91.963 Öğretmen 83.254 88.474 88.807 89.082 89.931 89.939 90.239 Teknisyen 75.877 80.634 80.938 81.188 81.962 81.970 82.243 Memur 73.070 77.651 77.944 78.185 78.930 78.938 79.201 En düşük memur maaşı 70.224 74.627 74.908 75.140 75.856 75.863 76.116 Not: Tutarlar TL cinsindendir. Tabloda yer alan maaşlar zam senaryolarına göre hesaplanmış tahmini rakamlardır. AKARYAKITTA BU KEZ ÇİFTE İNDİRİM VAR!