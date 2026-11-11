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Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 zam oranına çevrildi. Dört aylık enflasyon verileriyle yüzde 6,27'lik artış hesabı ortaya çıkarken, yıl sonu tahminleriyle polis, öğretmen ve doktor maaşları için yeni rakamlar gündeme geldi. Peki, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...

Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 1

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla dört aylık zam hesabı ortaya çıktı. Yıl sonu enflasyon tahminleri de polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının yeni yılda alabileceği maaşlara ilişkin farklı senaryoları gündeme getirdi.

Öte yandan kamu personelinin ücret sisteminde kapsamlı bir değişiklik için hazırlıklar başladı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na giren düzenlemeyle kamudaki ücret yapısının sadeleştirilmesi, maaşların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerine göre yeniden ele alınması hedefleniyor.

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Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 2

MEMUR ZAMMINDA DÖRT AYLIK HESAP ORTAYA ÇIKTI

Ocak 2027'de memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranının belirlenmesinde enflasyon verileri etkili olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 enflasyon gerçekleşti.

Böylece dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken, enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

Kesin zam oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 3

OCAK 2027 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Dört aylık veriler üzerinden yapılan yüzde 6,27'lik zam hesabı, memurların yeni yılda alabileceği maaşlara ilişkin ilk tabloyu ortaya koydu.

Bu hesaba göre halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı 74 bin 627 liraya yükseliyor. Uzman doktor maaşı 181 bin 435 lira, polis memuru maaşı 98 bin 425 lira, öğretmen maaşı ise 88 bin 474 lira olarak hesaplanıyor.

Ancak bu rakamlar kesinleşmiş maaşları değil, mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor.

Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 4

POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI İÇİN YENİ TABLO

Ocak 2027 zammına ilişkin hesaplamalarda yalnızca dört aylık enflasyon verileri değil, yıl sonu tahminleri de dikkate alınıyor.

Farklı enflasyon senaryolarına göre uzman doktor, polis, öğretmen, mühendis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşları şöyle hesaplanıyor:

Meslek

Mevcut maaş

%6,27

%6,67

%7

%8,02

%8,03

%8,39

Uzman doktor

170.730

181.435

182.118

182.681

184.423

184.440

185.054

Profesör

153.208

162.814

163.427

163.933

165.495

165.511

166.062

Mühendis

109.185

116.031

116.468

116.828

117.942

117.953

118.346

Şube müdürü

107.110

113.826

114.254

114.608

115.700

115.711

116.097

Araştırma görevlisi

102.779

109.223

109.634

109.974

111.022

111.032

111.402

Avukat

102.135

108.539

108.947

109.284

110.326

110.336

110.704

Başkomiser

101.242

107.590

107.995

108.329

109.362

109.372

109.736

Polis memuru

92.618

98.425

98.796

99.101

100.046

100.055

100.389

Uzman öğretmen

92.166

97.945

98.313

98.618

99.558

99.567

99.899

Vaiz

86.983

92.437

92.785

93.072

93.959

93.968

94.281

Hemşire

84.845

90.165

90.504

90.784

91.650

91.658

91.963

Öğretmen

83.254

88.474

88.807

89.082

89.931

89.939

90.239

Teknisyen

75.877

80.634

80.938

81.188

81.962

81.970

82.243

Memur

73.070

77.651

77.944

78.185

78.930

78.938

79.201

En düşük memur maaşı

70.224

74.627

74.908

75.140

75.856

75.863

76.116

Not: Tutarlar TL cinsindendir. Tabloda yer alan maaşlar zam senaryolarına göre hesaplanmış tahmini rakamlardır.

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Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 5

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Ocak 2027 zammı, memurların yanı sıra memur emeklilerinin aylıklarını da etkileyecek.

Dört aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan yüzde 6,27'lik artış hesabına göre polis memuru emeklisinin aylığı 50 bin 46 liraya, öğretmen emeklisinin aylığı 49 bin 849 liraya, pratisyen hekim emeklisinin aylığı ise 72 bin 998 liraya yükseliyor.

Unvan ve derecelere göre hesaplanan tahmini emekli aylıkları şöyle:

Unvan / Derece

Mevcut aylık

%6,27 zamlı

Müsteşar 1/1

112.140 TL

119.171 TL

Genel müdür 1/1

99.377 TL

105.608 TL

Profesör 1/4

80.490 TL

85.537 TL

Pratisyen hekim 1/4

68.691 TL

72.998 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4

65.853 TL

69.982 TL

Başkomiser 1/4

47.877 TL

50.879 TL

Mühendis 1/4

47.693 TL

50.683 TL

Polis memuru 1/4

47.093 TL

50.046 TL

Öğretmen 1/4

46.908 TL

49.849 TL

Hemşire 1/4

46.908 TL

49.849 TL

İmam-hatip

46.908 TL

49.849 TL

Avukat 1/4

46.908 TL

49.849 TL

Şube müdürü 1/4

39.681 TL

42.169 TL

Teknisyen 1/4

33.995 TL

36.126 TL

Memur 1/4

31.313 TL

33.276 TL
Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 6

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM HESABINI NASIL ETKİLEYECEK?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Bu süreçte farklı kurumların yıl sonu tahminleri de maaş hesaplamalarına yön veriyor.

TCMB SENARYOSU: YÜZDE 6,67 ZAM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28, altı aylık enflasyon ise yüzde 8,70 olacak.

Bu tahmin gerçekleşirse yaklaşık yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yüzde 6,67'ye ulaşacak.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 74 bin 908 lira olarak hesaplanıyor.

OVP SENARYOSU: YÜZDE 7 ZAM

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre altı aylık enflasyon yüzde 9,04 olacak.

Bu durumda enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 7'ye ulaşacak. En düşük memur maaşı ise 75 bin 140 lira olacak.

Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 7

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: YÜZDE 8,02 ZAM

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıllık enflasyon yüzde 29,63, altı aylık enflasyon ise yüzde 10,08 olarak tahmin ediliyor.

Bu senaryoda toplam zam oranı yüzde 8,02'ye ulaşırken, en düşük memur maaşı 75 bin 856 lira olarak hesaplanıyor.

AA FİNANS SENARYOSU: YÜZDE 8,03 ZAM

AA Finans beklentisine dayanan yüzde 8,03'lük zam senaryosunda en düşük memur maaşı 75 bin 863 liraya yükseliyor.

FKE SENARYOSU: YÜZDE 8,39 ZAM

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKE) ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 30,06, altı aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 10,45 olarak yer aldı.

Bu tahmine göre toplam zam oranı yüzde 8,39'a ulaşacak. En düşük memur maaşı ise 76 bin 116 lira olarak hesaplanıyor.

Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 8

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN BEŞ FARKLI ZAM SENARYOSU

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentiler, memur emeklilerinin aylıklarında da farklı rakamlar ortaya çıkarıyor.

Unvan ve derecelere göre hazırlanan tahmini emekli maaşı tablosu şöyle:

Unvan

Mevcut aylık

%6,67

%7

%8,02

%8,03

%8,39

Müsteşar 1/1

112.140

119.620

119.990

121.134

121.145

121.549

Genel müdür 1/1

99.377

106.005

106.333

107.347

107.357

107.715

Profesör 1/4

80.490

85.859

86.124

86.945

86.953

87.243

Pratisyen hekim 1/4

68.691

73.273

73.499

74.200

74.207

74.454

Kaymakam 1. sınıf 1/4

65.853

70.245

70.463

71.134

71.141

71.378

Başkomiser 1/4

47.877

51.070

51.228

51.717

51.722

51.894

Mühendis 1/4

47.693

50.874

51.032

51.518

51.523

51.694

Polis memuru 1/4

47.093

50.234

50.390

50.870

50.875

51.044

Öğretmen 1/4

46.908

50.037

50.192

50.670

50.675

50.844

Hemşire 1/4

46.908

50.037

50.192

50.670

50.675

50.844

İmam-hatip

46.908

50.037

50.192

50.670

50.675

50.844

Avukat 1/4

46.908

50.037

50.192

50.670

50.675

50.844

Şube müdürü 1/4

39.681

42.328

42.459

42.863

42.867

43.010

Teknisyen 1/4

33.995

36.262

36.375

36.721

36.725

36.847

Memur 1/4

31.313

33.402

33.505

33.824

33.827

33.940
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Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 9

MEMUR MAAŞLARINDA YENİ DÖNEM: ÜCRET SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Ocak 2027 zammına ilişkin hesaplamalar sürerken, kamu personelinin ücret sisteminde de yeni bir düzenleme için hazırlık yapılıyor.

27 Ekim 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kamuda farklı statülerde çalışan personelin ücret sistemlerinin analiz edilmesi ve mevcut yapının sadeleştirilmesi hedefi yer aldı.

Programın "Kamuda İnsan Kaynakları" bölümünde, yeni ücret sistemine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek, unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır."

Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 10

YENİ MAAŞ SİSTEMİNDE HANGİ KRİTERLER ESAS ALINACAK?

Yeni modelde kamu personelinin ücretlerinin belirlenmesinde unvanların yanı sıra yapılan işin güçlüğü, kullanılan yetkiler ve üstlenilen sorumluluklar dikkate alınacak.

Böylece farklı istihdam statülerine göre şekillenen mevcut ücret yapısının sadeleştirilmesi ve maaş sisteminin görev ile sorumluluk esasına göre yeniden ele alınması amaçlanıyor.

Çalışmaların koordinasyonunu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üstlenecek. Sürece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı da katkı sağlayacak.

Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 11

MEMURLARIN MAAŞLARI YENİ SİSTEMLE HEMEN DEĞİŞECEK Mİ?

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ücret sisteminin sadeleştirilmesine yönelik hedef yer alsa da yeni maaş tutarları ve uygulamaya geçiş tarihi henüz açıklanmadı.

Kamuda farklı statülerde istihdam edilen personelin ücret yapısının analiz edilmesinin ardından yeni sistemin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Bu nedenle ücret sistemine ilişkin düzenleme ile Ocak 2027'de uygulanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ayrı süreçler olarak değerlendiriliyor.

Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak? 12

OCAK 2027 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Dört aylık veriler üzerinden yapılan yüzde 6,27'lik hesap ve yıl sonu tahminlerine dayanan diğer senaryolar, maaşların hangi seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor. Kesin zam oranı ve yeni maaş tutarları ise altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

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