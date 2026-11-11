Memur maaşları sil baştan! Meslek meslek Ocak 2027 zam hesabı: Kim kaç TL maaş alacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 zam oranına çevrildi. Dört aylık enflasyon verileriyle yüzde 6,27'lik artış hesabı ortaya çıkarken, yıl sonu tahminleriyle polis, öğretmen ve doktor maaşları için yeni rakamlar gündeme geldi. Peki, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla dört aylık zam hesabı ortaya çıktı. Yıl sonu enflasyon tahminleri de polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının yeni yılda alabileceği maaşlara ilişkin farklı senaryoları gündeme getirdi.
Öte yandan kamu personelinin ücret sisteminde kapsamlı bir değişiklik için hazırlıklar başladı. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na giren düzenlemeyle kamudaki ücret yapısının sadeleştirilmesi, maaşların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerine göre yeniden ele alınması hedefleniyor.
MEMUR ZAMMINDA DÖRT AYLIK HESAP ORTAYA ÇIKTI
Ocak 2027'de memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranının belirlenmesinde enflasyon verileri etkili olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 enflasyon gerçekleşti.
Böylece dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken, enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı.
Kesin zam oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.
OCAK 2027 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Dört aylık veriler üzerinden yapılan yüzde 6,27'lik zam hesabı, memurların yeni yılda alabileceği maaşlara ilişkin ilk tabloyu ortaya koydu.
Bu hesaba göre halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı 74 bin 627 liraya yükseliyor. Uzman doktor maaşı 181 bin 435 lira, polis memuru maaşı 98 bin 425 lira, öğretmen maaşı ise 88 bin 474 lira olarak hesaplanıyor.
Ancak bu rakamlar kesinleşmiş maaşları değil, mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor.
POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI İÇİN YENİ TABLO
Ocak 2027 zammına ilişkin hesaplamalarda yalnızca dört aylık enflasyon verileri değil, yıl sonu tahminleri de dikkate alınıyor.
Farklı enflasyon senaryolarına göre uzman doktor, polis, öğretmen, mühendis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşları şöyle hesaplanıyor:
|
Meslek
|
Mevcut maaş
|
%6,27
|
%6,67
|
%7
|
%8,02
|
%8,03
|
%8,39
|
Uzman doktor
|
170.730
|
181.435
|
182.118
|
182.681
|
184.423
|
184.440
|
185.054
|
Profesör
|
153.208
|
162.814
|
163.427
|
163.933
|
165.495
|
165.511
|
166.062
|
Mühendis
|
109.185
|
116.031
|
116.468
|
116.828
|
117.942
|
117.953
|
118.346
|
Şube müdürü
|
107.110
|
113.826
|
114.254
|
114.608
|
115.700
|
115.711
|
116.097
|
Araştırma görevlisi
|
102.779
|
109.223
|
109.634
|
109.974
|
111.022
|
111.032
|
111.402
|
Avukat
|
102.135
|
108.539
|
108.947
|
109.284
|
110.326
|
110.336
|
110.704
|
Başkomiser
|
101.242
|
107.590
|
107.995
|
108.329
|
109.362
|
109.372
|
109.736
|
Polis memuru
|
92.618
|
98.425
|
98.796
|
99.101
|
100.046
|
100.055
|
100.389
|
Uzman öğretmen
|
92.166
|
97.945
|
98.313
|
98.618
|
99.558
|
99.567
|
99.899
|
Vaiz
|
86.983
|
92.437
|
92.785
|
93.072
|
93.959
|
93.968
|
94.281
|
Hemşire
|
84.845
|
90.165
|
90.504
|
90.784
|
91.650
|
91.658
|
91.963
|
Öğretmen
|
83.254
|
88.474
|
88.807
|
89.082
|
89.931
|
89.939
|
90.239
|
Teknisyen
|
75.877
|
80.634
|
80.938
|
81.188
|
81.962
|
81.970
|
82.243
|
Memur
|
73.070
|
77.651
|
77.944
|
78.185
|
78.930
|
78.938
|
79.201
|
En düşük memur maaşı
|
70.224
|
74.627
|
74.908
|
75.140
|
75.856
|
75.863
|
76.116
Not: Tutarlar TL cinsindendir. Tabloda yer alan maaşlar zam senaryolarına göre hesaplanmış tahmini rakamlardır.
MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Ocak 2027 zammı, memurların yanı sıra memur emeklilerinin aylıklarını da etkileyecek.
Dört aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan yüzde 6,27'lik artış hesabına göre polis memuru emeklisinin aylığı 50 bin 46 liraya, öğretmen emeklisinin aylığı 49 bin 849 liraya, pratisyen hekim emeklisinin aylığı ise 72 bin 998 liraya yükseliyor.
Unvan ve derecelere göre hesaplanan tahmini emekli aylıkları şöyle:
|
Unvan / Derece
|
Mevcut aylık
|
%6,27 zamlı
|
Müsteşar 1/1
|
112.140 TL
|
119.171 TL
|
Genel müdür 1/1
|
99.377 TL
|
105.608 TL
|
Profesör 1/4
|
80.490 TL
|
85.537 TL
|
Pratisyen hekim 1/4
|
68.691 TL
|
72.998 TL
|
Kaymakam 1. sınıf 1/4
|
65.853 TL
|
69.982 TL
|
Başkomiser 1/4
|
47.877 TL
|
50.879 TL
|
Mühendis 1/4
|
47.693 TL
|
50.683 TL
|
Polis memuru 1/4
|
47.093 TL
|
50.046 TL
|
Öğretmen 1/4
|
46.908 TL
|
49.849 TL
|
Hemşire 1/4
|
46.908 TL
|
49.849 TL
|
İmam-hatip
|
46.908 TL
|
49.849 TL
|
Avukat 1/4
|
46.908 TL
|
49.849 TL
|
Şube müdürü 1/4
|
39.681 TL
|
42.169 TL
|
Teknisyen 1/4
|
33.995 TL
|
36.126 TL
|
Memur 1/4
|
31.313 TL
|
33.276 TL