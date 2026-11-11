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Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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17 yaşındaki Elanur Gümüşay, 15 günlük kaybın ardından Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlanarak kendi isteğiyle evden ayrıldığını açıkladı. Genç kızın evlenmek istediğini söylemesi üzerine aileler arasında tartışma çıktı.

Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar 1

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir kayıp vakasıyla gündeme geldi. 17 yaşındaki Elanur Gümüşay, 28 Ekim'de Antalya'nın Kaş ilçesinde ortadan kayboldu. Kızlarından haber alamayan ailesi, Elanur'un akranı Mertcan Ozan ve amcaları tarafından kaçırıldığını öne sürerek Müge Anlı'ya başvurdu.

Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar 2

İKİ KUZENİ KARŞI KAŞIRYA GETİREN OLAY

Canlı yayına katılan anne Adalet Hanım ve Elanur'un ailesi karşı karşıya gelirken, iki tarafın teyze çocukları, yani kuzen oldukları ortaya çıktı. Her iki tarafın da çocuklarının kayıp olduğunu belirtmesi ve karşılıklı suçlamalarda bulunması stüdyoda tansiyonu yükseltti.

Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar 3

"KIZIMI GERİ GETİRİN" ÇAĞRISI

Kızının henüz 17 yaşında olduğunu ve üçüncü kez evden ayrıldığını belirten aile, yaşadığı endişeyi dile getirdi. "Çocuğum aç mı susuz mu bilmiyorum, nerede yatıp kalkıyor haberimiz yok" diyen aile, kızlarının bir an önce bulunmasını istedi.

Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar 4

Elanur'un amcası Gökmen Bey ise canlı yayına telefonla bağlanarak çocukların kendi istekleriyle evden ayrıldığını savundu. Önceki kaçışlarında da çocukları ailelerine teslim ettiklerini belirten Gökmen Bey, kaçırılma iddialarını kabul etmedi. Elanur'un daha önce sığınma evinde ve yurtta kaldığını belirten ailesi, genç kızın yönlendirildiğini ve aklının çelindiğini ileri sürdü.

Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar 5

ELANUR KAYBININ 15. GÜNÜNDE BULUNDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 11 Kasım tarihli yayınında Elanur Gümüşay'dan sevindiren haber geldi. Kayıp başvurusunun 15. gününde canlı yayına bağlanan genç kız, zorla kaçırılmadığını ve kendi isteğiyle evden ayrıldığını açıkladı.

Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar 6

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ

Evden ayrılmasının ardından 38 gün sonra 18 yaşına gireceğini belirten Elanur, Mertcan Ozan ile evlenmek istediklerini söyledi. Genç kızın açıklamaları stüdyoda tansiyonu yeniden yükseltti. Kızının kendi isteğiyle ayrıldığını öğrenen anne Elvan Hanım, canlı yayında sinir krizi geçirerek Adalet Hanım'a tepki gösterdi.

Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar 7

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ: "SENİNLE KİMSENİN ANLAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Müge Anlı, yaşanan tartışmanın ardından taraflara sakin olmaları yönünde çağrıda bulunurken, küçük yaşta evlilik ve nişan hazırlıklarına da sert tepki gösterdi.

Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar 8

Kızını zorla geri getireceğini söyleyen Elvan Hanım'a Müge Anlı'dan da bir tepki daha geldi. Anlı, "Gelmiyor kızın ne getirsinler. Seninle kimsenin anlaşması mümkün değil. bu işin sonu iyi değil, sen bir kere bir sus. " diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar 9

ŞEVKİ HOCA: "KIZINA NİŞANLIK ALAN, EVLİLİK YOLUNU AÇAN SENSİN"

Programa katılan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen de Elvan Hanım'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Sözen, "Kızına nişanlık alan, evlilik yolunu açan sensin. Kızını zamanında okula göndermeyen de sensin. Bu çocuklar meslek sahibi olacak yaşta. Başka bir alternatif yok. Böyle anne babalık olmaz" sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

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