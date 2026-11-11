Müge Anlı'da Elanur bulundu, aileler karşı karşıya geldi! Stüdyoda gergin anlar

17 yaşındaki Elanur Gümüşay, 15 günlük kaybın ardından Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlanarak kendi isteğiyle evden ayrıldığını açıkladı. Genç kızın evlenmek istediğini söylemesi üzerine aileler arasında tartışma çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir kayıp vakasıyla gündeme geldi. 17 yaşındaki Elanur Gümüşay, 28 Ekim'de Antalya'nın Kaş ilçesinde ortadan kayboldu. Kızlarından haber alamayan ailesi, Elanur'un akranı Mertcan Ozan ve amcaları tarafından kaçırıldığını öne sürerek Müge Anlı'ya başvurdu.

İKİ KUZENİ KARŞI KAŞIRYA GETİREN OLAY Canlı yayına katılan anne Adalet Hanım ve Elanur'un ailesi karşı karşıya gelirken, iki tarafın teyze çocukları, yani kuzen oldukları ortaya çıktı. Her iki tarafın da çocuklarının kayıp olduğunu belirtmesi ve karşılıklı suçlamalarda bulunması stüdyoda tansiyonu yükseltti.

"KIZIMI GERİ GETİRİN" ÇAĞRISI Kızının henüz 17 yaşında olduğunu ve üçüncü kez evden ayrıldığını belirten aile, yaşadığı endişeyi dile getirdi. "Çocuğum aç mı susuz mu bilmiyorum, nerede yatıp kalkıyor haberimiz yok" diyen aile, kızlarının bir an önce bulunmasını istedi.

Elanur'un amcası Gökmen Bey ise canlı yayına telefonla bağlanarak çocukların kendi istekleriyle evden ayrıldığını savundu. Önceki kaçışlarında da çocukları ailelerine teslim ettiklerini belirten Gökmen Bey, kaçırılma iddialarını kabul etmedi. Elanur'un daha önce sığınma evinde ve yurtta kaldığını belirten ailesi, genç kızın yönlendirildiğini ve aklının çelindiğini ileri sürdü.