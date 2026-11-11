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Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi öncesinde Antalya'da diplomasi tarihine geçecek anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde zirveye katılan dünya liderleri, Antalya COP31 alanında barışın ve uzun ömrün sembolü olan zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti 1

Dünya liderlerini küresel ısınma ve iklim krizine karşı ortak mücadele zemininde buluşturan COP31 Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde resmen başladı.

Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti 2

Türkiye'nin küresel çevre ve iklim diplomasisindeki öncü rolünü pekiştiren dev organizasyon, yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda dünya genelinden çok sayıda devlet ve hükümet başkanını bir araya getirdi.

Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti 3

ZEYTİN FİDANI DİKİLDİ

Zirve oturumları öncesinde, iklim krizine karşı verilen ortak mücadeleyi simgeleyen anlamlı bir çevre töreni düzenlendi.

Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti 4

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye iştirak eden konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte COP31 resmi zirve alanında zeytin fidanı dikti.

Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti 5

Köklü geçmişi, zorlu iklim koşullarına direnci ve barışın evrensel sembolü olmasıyla bilinen zeytin ağacının tercih edildiği törende liderler, fidanların can suyunu birlikte vererek gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakma mesajı verdi.

Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti 6

81 İLDE EŞ ZAMANLI YEŞİL SEFERBERLİK

Liderlerin COP31 alanındaki sembolik fidan dikimi, Türkiye genelinde yürütülen dev bir çevre hamlesiyle taçlandırıldı. Zirveyle eş zamanlı olarak Türkiye'nin 81 ilinde geniş katılımlı ağaçlandırma etkinlikleri icra edildi.

Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti 7

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen etkinlikler çerçevesinde, yurdun dört bir yanında toprakla buluşturulan yüz binlerce fidan ile Türkiye'nin yeşil vatan vizyonu ve karbon nötr hedefleri uluslararası arenada güçlü bir şekilde vurgulandı.

Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti 8

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvenin yapılacağı alana giriş yaptı. Başkan Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP31 roketi taktı.

Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti 9
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