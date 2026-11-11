Antalya'da tarihi COP31 karesi! Başkan Erdoğan ve liderler zeytin fidanı dikti
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi öncesinde Antalya'da diplomasi tarihine geçecek anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde zirveye katılan dünya liderleri, Antalya COP31 alanında barışın ve uzun ömrün sembolü olan zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.
Dünya liderlerini küresel ısınma ve iklim krizine karşı ortak mücadele zemininde buluşturan COP31 Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde resmen başladı.
Türkiye'nin küresel çevre ve iklim diplomasisindeki öncü rolünü pekiştiren dev organizasyon, yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda dünya genelinden çok sayıda devlet ve hükümet başkanını bir araya getirdi.
ZEYTİN FİDANI DİKİLDİ
Zirve oturumları öncesinde, iklim krizine karşı verilen ortak mücadeleyi simgeleyen anlamlı bir çevre töreni düzenlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye iştirak eden konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte COP31 resmi zirve alanında zeytin fidanı dikti.
Köklü geçmişi, zorlu iklim koşullarına direnci ve barışın evrensel sembolü olmasıyla bilinen zeytin ağacının tercih edildiği törende liderler, fidanların can suyunu birlikte vererek gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakma mesajı verdi.