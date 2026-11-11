Liderlerin COP31 alanındaki sembolik fidan dikimi, Türkiye genelinde yürütülen dev bir çevre hamlesiyle taçlandırıldı. Zirveyle eş zamanlı olarak Türkiye'nin 81 ilinde geniş katılımlı ağaçlandırma etkinlikleri icra edildi.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen etkinlikler çerçevesinde, yurdun dört bir yanında toprakla buluşturulan yüz binlerce fidan ile Türkiye'nin yeşil vatan vizyonu ve karbon nötr hedefleri uluslararası arenada güçlü bir şekilde vurgulandı.