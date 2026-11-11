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COP31 hatırası! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti: İşte zirveye damga vuran anlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde renkli anlar yaşandı. Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ceketinin cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti. O anlar zirveye damga vurdu.

COP31 hatırası! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti: İşte zirveye damga vuran anlar 1

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.

COP31 hatırası! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti: İşte zirveye damga vuran anlar 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Antalya'ya gelen dünya liderlerini karşıladı.

COP31'DE RENKLİ ANLAR! PALAU DEVLET BAŞKANI BAŞKAN ERDOĞAN İLE SELFİE ÇEKTİ

Karşılama sırasında yaşanan renkli anlar ise dikkat çekti.

COP31 hatırası! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti: İşte zirveye damga vuran anlar 3

CEBİNDEN TELEFONUNU ÇIKARIP SELFİE ÇEKTİ
Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Başkan Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile selfie çekmek istedi.

COP31 hatırası! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti: İşte zirveye damga vuran anlar 4

Ceketinin cebinden telefonunu çıkaran Whipps Jr., Erdoğan ve Guterres ile birlikte selfie çekerek zirveye damga vuran anlardan birine imza attı.

COP31 hatırası! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti: İşte zirveye damga vuran anlar 5

Liderlerin samimi görüntüsü dikkat çekerken, zirvede yaşanan renkli anlar objektiflere yansıdı.

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