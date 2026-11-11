COP31 hatırası! Palau Devlet Başkanı Başkan Erdoğan ile selfie çekti: İşte zirveye damga vuran anlar
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde renkli anlar yaşandı. Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ceketinin cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti. O anlar zirveye damga vurdu.
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Antalya'ya gelen dünya liderlerini karşıladı.
Karşılama sırasında yaşanan renkli anlar ise dikkat çekti.
CEBİNDEN TELEFONUNU ÇIKARIP SELFİE ÇEKTİ
Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Başkan Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile selfie çekmek istedi.
Ceketinin cebinden telefonunu çıkaran Whipps Jr., Erdoğan ve Guterres ile birlikte selfie çekerek zirveye damga vuran anlardan birine imza attı.
Liderlerin samimi görüntüsü dikkat çekerken, zirvede yaşanan renkli anlar objektiflere yansıdı.