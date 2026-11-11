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Salih Uçan'ın sevgilisi güzellik kraliçesi çıktı! Aralarında 9 yaş var

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Salih Uçan, 23 yaşındaki sevgilisi Alara Eriç ile Bebek'te objektiflere takıldı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin arasındaki 9 yaş farkı dikkat çekerken, Eriç'in Miss Universe Türkiye 2026 güzeli olduğu ortaya çıktı.

Salih Uçan'ın sevgilisi güzellik kraliçesi çıktı! Aralarında 9 yaş var 1

Beşiktaş'tan Gençlerbirliği'ne transfer olan futbolcu Salih Uçan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alara Eriç ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Sahilde yürüyüş yapan çift, daha sonra bir kafede kahve molası verdi.

Salih Uçan'ın sevgilisi güzellik kraliçesi çıktı! Aralarında 9 yaş var 2

Hürriyet'in haberine göre, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uçan, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın'a başarı dileklerini iletti.

Salih Uçan'ın sevgilisi güzellik kraliçesi çıktı! Aralarında 9 yaş var 3

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Yalçın'ın kadro tercihleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan futbolcu, "Takımdaki kardeşlerim, arkadaşlarım inşallah başarılı sonuçlar alırlar. Tercihleri hakkında yorum yapamam" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra araçlarına binen çift, Bebek'ten ayrıldı.

Salih Uçan'ın sevgilisi güzellik kraliçesi çıktı! Aralarında 9 yaş var 4

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Salih Uçan ile sevgilisi Alara Eriç arasındaki yaş farkı da dikkatlerden kaçmadı. 32 yaşındaki futbolcu ile 23 yaşındaki Eriç arasında 9 yaş bulunuyor. Çiftin birlikteliği, sosyal medyada da ilgi gördü.

Salih Uçan'ın sevgilisi güzellik kraliçesi çıktı! Aralarında 9 yaş var 5

Miss Universe Türkiye 2026 güzeli seçilen Alara Eriç, güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek adından söz ettirmişti.

Salih Uçan'ın sevgilisi güzellik kraliçesi çıktı! Aralarında 9 yaş var 6

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Eriç, söz yazarlığı yapıyor ve şarkı söylüyor.

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