Salih Uçan'ın sevgilisi güzellik kraliçesi çıktı! Aralarında 9 yaş var

Salih Uçan, 23 yaşındaki sevgilisi Alara Eriç ile Bebek'te objektiflere takıldı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin arasındaki 9 yaş farkı dikkat çekerken, Eriç'in Miss Universe Türkiye 2026 güzeli olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan Gençlerbirliği'ne transfer olan futbolcu Salih Uçan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alara Eriç ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Sahilde yürüyüş yapan çift, daha sonra bir kafede kahve molası verdi.

Hürriyet'in haberine göre, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uçan, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın'a başarı dileklerini iletti.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI Yalçın'ın kadro tercihleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan futbolcu, "Takımdaki kardeşlerim, arkadaşlarım inşallah başarılı sonuçlar alırlar. Tercihleri hakkında yorum yapamam" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra araçlarına binen çift, Bebek'ten ayrıldı.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ Salih Uçan ile sevgilisi Alara Eriç arasındaki yaş farkı da dikkatlerden kaçmadı. 32 yaşındaki futbolcu ile 23 yaşındaki Eriç arasında 9 yaş bulunuyor. Çiftin birlikteliği, sosyal medyada da ilgi gördü.

Miss Universe Türkiye 2026 güzeli seçilen Alara Eriç, güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek adından söz ettirmişti.