EURO 2024 | Türkiye Portekiz'e karşı bir ilk peşinde! İşte Milli Takım'ın muhtemel 11'i...
Türkiye, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz karşısına çıkıyor. Portekiz'e karşı tarihinde oynadığı resmi maçlarda hiç galibiyeti bulunmayan Millilerimiz, bir ilki gerçekleştirerek grupta liderlik koltuğun garantilemek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi A Milli Takım, tüm hazırlıklarını tamamladı. İşte Türkiye - Portekiz maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jeses Gil Manzano olacak. Mücadelede VAR görevini ise Almanya'dan Bastian Dankert yapacak.
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, ilk maçlar sonunda grupta liderlik koltuğuna oturmuştu. Portekiz maçında da puan ya da puanlar hedefleyen milliler, gruptaki liderliğini de sürdürmek istiyor.
TÜRKİYE PORTEKİZ'E KARŞI BİR İLK PEŞİNDE
İki ülke 3'ü hazırlık olmak üzere toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, Portekiz 7 kez sahadan galip ayrıldı. Milliler, iki galibiyeti de hazırlık maçlarında elde ederken, resmi maçlarda rakibine diş geçiremedi. İki ülke son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde karşı karşıya gelirken milliler, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.
Öte yandan iki takım Avrupa Şampiyonaları tarihinde 3 kez karşı karşıya gelirken, Portekiz EURO 96'da 1-0, EURO 2000 ve EURO 2008'de ise 2-0'lık skorlarla galip gelen taraf olmuştu.
TEK EKSİK İRFAN CAN KAHVECİ
Öte yandan İtalya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci, Portekiz mücadelesinde de forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci'nin grubun son maçı olan Çekya mücadelesinde ise forma giyip giyemeyeceği daha sonra yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Ay-yıldızlılarda İrfan Can Kahveci dışında eksik isim bulunmuyor.
İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçının 11'ine göre tek değişikliğe gidebilir. Tecrübeli teknik adam, sol kanatta Kenan Yıldız'ın yerine ilk maçta sonradan oyuna giren ve skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürebilir.
Kaleyi ilk maçta olduğu gibi Mert Günok'a teslim edecek İtalyan teknik adam, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturacak. Montella, orta alanda Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünü de bozmayacak. Sağ kanatta Arda Güler'e formayı verecek olan Montella, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'na formayı teslim edebilir. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel 11'i: Mert Günok - Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Kenan Yıldız), Barış Alper Yılmaz
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