EURO 2024 | Türkiye Portekiz’e karşı bir ilk peşinde! İşte Milli Takım’ın muhtemel 11’i...

TÜRKİYE PORTEKİZ'E KARŞI BİR İLK PEŞİNDE

İki ülke 3'ü hazırlık olmak üzere toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, Portekiz 7 kez sahadan galip ayrıldı. Milliler, iki galibiyeti de hazırlık maçlarında elde ederken, resmi maçlarda rakibine diş geçiremedi. İki ülke son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde karşı karşıya gelirken milliler, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.