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Kuşadası’nda çöp evden 6 kamyon atık çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yayılan yoğun kokular üzerine lüks bir sitedeki üç katlı müstakil eve girildi. Polis eşliğinde çilingir yardımıyla açılan evden altı kamyon dolusu atık çıkarılırken mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Kuşadası’nda çöp evden 6 kamyon atık çıktı 1

ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ, EVİ KAMYONLARCA ATIK DOLDURDU

Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'ndeki Aşiyan Sitesi'nde bulunan üç katlı müstakil evden yayılan çürük kokular, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Çevre sakinlerinin şikâyetleri üzerine bölgeye polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kuşadası’nda çöp evden 6 kamyon atık çıktı 2

Ekipler, 78 yaşındaki Filiz D.'ye ait evin kapısını polis eşliğinde çilingir yardımıyla açtı. Adrese giren 15 kişilik temizlik ekibi, odalarda yıllardır biriktirilen atıklarla karşılaştı.

Kuşadası’nda çöp evden 6 kamyon atık çıktı 3

Saatler süren çalışmalar sonucunda evden altı kamyon dolusu çöp ve evsel atık çıkarılarak katı atık depolama sahasına götürüldü. Temizlik işlemlerinin ardından ev ve bahçesi haşerelere karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kuşadası’nda çöp evden 6 kamyon atık çıktı 4

"DUVARLARDA FARELER GEZİYORDU, HASTA OLDUM"

Mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Yıldırım, "Evin duvarlarında ve çitlerinde fareler geziyordu. Benim de evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca ben de hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Kuşadası’nda çöp evden 6 kamyon atık çıktı 5

SİTE YÖNETİMİNDEN TEPKİ: "KAMYONLARCA ÇÖP ÇIKTI"

Aşiyan Sitesi Yöneticisi Neşet Yüksel de evdeki atıkların uzun süredir mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini belirtti. Yüksel, "Filiz Hanım, yıllar içerisinde kaldığı evi çöp ev hâline getirdi. Bütün mahalle bu durumdan çok rahatsız oldu. Dünden bu yana evde yapılan temizlikte kamyonlarca çöp çıktı. Evde fareler dolaşıyordu. Mağduriyetimizi gideren ilgili kurumlara site yöneticisi olarak çok teşekkür ediyorum." dedi.

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