Kuşadası’nda çöp evden 6 kamyon atık çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yayılan yoğun kokular üzerine lüks bir sitedeki üç katlı müstakil eve girildi. Polis eşliğinde çilingir yardımıyla açılan evden altı kamyon dolusu atık çıkarılırken mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ, EVİ KAMYONLARCA ATIK DOLDURDU Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'ndeki Aşiyan Sitesi'nde bulunan üç katlı müstakil evden yayılan çürük kokular, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Çevre sakinlerinin şikâyetleri üzerine bölgeye polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 78 yaşındaki Filiz D.'ye ait evin kapısını polis eşliğinde çilingir yardımıyla açtı. Adrese giren 15 kişilik temizlik ekibi, odalarda yıllardır biriktirilen atıklarla karşılaştı.

Saatler süren çalışmalar sonucunda evden altı kamyon dolusu çöp ve evsel atık çıkarılarak katı atık depolama sahasına götürüldü. Temizlik işlemlerinin ardından ev ve bahçesi haşerelere karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

"DUVARLARDA FARELER GEZİYORDU, HASTA OLDUM" Mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Yıldırım, "Evin duvarlarında ve çitlerinde fareler geziyordu. Benim de evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca ben de hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.