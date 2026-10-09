Algı oyununun hedefi Erdoğan! FETÖ pişiriyor muhalefet yayıyor: Hedef 2028 adaylığı

Fon tartışmaları üzerinden iki bakanı hedef alan iddialarla yürütülen algı operasyonu deşifre oldu. Yeni Parti ve sözde muhalif gazeteciler tarafından ortaya atılan iddialar üzerinden yürütülen algı oyunu bozuldu. Konuyu A Haber’de değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, yaşanan sürecin perde arkasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi hedef alan kusursuz bir beşinci kol faaliyeti yürütüldüğünü vurgulayan Şahin, asıl amacın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2028 seçimlerindeki adaylığını engellemek olduğunu belirterek muhalefetin bir kez daha FETÖ kurgularının peşine takıldığını kaydetti.

Fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmalar, siyasi gerilimi tırmandırırken gazeteci Zafer Şahin'den A Haber'de çarpıcı açıklamalar geldi. FON'DA DEZENFORMASYONUN PERDE ARKASI A HABER'DE: "FETÖ PİŞİRİYOR, MUHALEFET SERVİS EDİYOR!" TÜRKİYE'YE YÖNELİK KUSURSUZ BİR BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ" Sürecin başından itibaren senaryonun arkasındaki aklın son derece net olduğunu belirten Gazeteci Zafer Şahin, "Bu sürecin başından beri aslında bu senaryonun arkasında kim olduğu çok netti ama Türkiye'de birileri buna işaret eden kişileri itibarsızlaştırmaya çalıştı. Kimse fon vurgununu savunmazken suçlular, sorumlular hesabını sonuna kadar versin. Ama burada aslında Türkiye'ye bir operasyon çekilmeye çalışılıyor. Burada aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 seçimlerinde aday olması engellenmeye çalışılıyor. Bu kusursuz bir beşinci kol faaliyetidir diyen herkesi 'Yine mi dış güçler? Siz bu işi sulandırıyorsunuz' diyerek ötekileştirdiler, hedef gösterdiler" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat fon iddialarını tek tek çürüttü BAKAN BOLAT FON İDDİALARINI TEK TEK ÇÜRÜTTÜ

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) "FETÖ PİŞİRİYOR, MUHALEFET YAYIYOR" Olayların geldiği noktada kirli iş birliğinin ayyuka çıktığını vurgulayan Gazeteci Zafer Şahin, "FETÖ'cü Cevheri Güven'le sözde devrimci Ahmet Şık'ın çift santrafor oynadığı futbol tabiriyle bir süreç yaşıyoruz. FETÖ'cüler pişiriyor, FETÖ'cüler masa başında senaryoyu yazıyor; içeride muhalif görünümlü siyasetçi ve gazeteciler bunu geniş kesimlere yayıyorlar. Yine sosyal medyadaki algoritma oyunları da FETÖ'cüler tarafından kullanılarak bu yalanların etki derecesi çarpan etkisiyle arttırılıyor" sözleriyle aktardı. GEÇMİŞTEKİ FETÖ KUMPASLARI VE MUHALEFETİN TAVRI Son süreçte CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin iki bakanı hedef alan mesnetsiz açıklamalarına dikkat çeken Gazeteci Zafer Şahin, "Ümit Özlale'nin iki bakanı hedef alan açıklamalarında öylesine bir boşluğa düştüler, ayaklarına takıldı ki bugün Sayın Cumhurbaşkanının da işaret ettiği o FETÖ taktikleri meselesi gün yüzüne çıktı. Burada bu işi kurgulayan bu akıl FETÖ aklıdır. Maalesef Türkiye'de muhalefet ve muhalefet medyası bir kez daha FETÖ'nün kuyruğuna takılmıştır. Bu su götürmez bir gerçektir" dedi. Sevinç ile Balcı tutuklandı SEVİNÇ İLE BALCI TUTUKLANDI

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) Geçmişte yaşanan kumpasları hatırlatan Gazeteci Zafer Şahin, "Biz bunu 2014 yılındaki MİT tırları haberinde gördük. Yine FETÖ'nün kusursuz bir çalışmasıydı; bir CHP milletvekiline açıklattılar, sonra arkasında durmadılar. Gezi sürecinde, 2015 yılındaki terör olaylarında hep FETÖ hazırladı, muhalefete servis etti, muhalefet bunu gündeme taşıdı. Bu ülkede Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen gizli Suriye toplantısı bile FETÖ tarafından yasa dışı dinlendi, kaydedildi ve dönemin ana muhalefet partisi lideri tarafından mecliste dinletildi. Bu ülke bugünlerden geçti" değerlendirmesinde bulundu. "NEDEN FETÖ'NÜN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVEDEN BAKALIM?" Hedefin toplumu kutuplaştırmak olduğunu söyleyen Gazeteci Zafer Şahin, "Bu bir beşinci kol faaliyetidir. Dışarıdaki bir hedefi gerçekleştirmek için içeride Türk milletini birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Foncuların belasını bulması, sorumluların hak ettikleri cezaları alması bu milletin ortak beklentisi. Ama biz neden bu meseleye FETÖ'nün çizdiği çerçeveden bakalım? Niye FETÖ'nün yalanlarını doğruymuş gibi sunanların söylediklerini gerçek kabul edelim? Dün iki bakan hakkında iddiaları ortaya atanlar bugün kıvırmak için kırk dereden su getiriyor. Bu iddiaları kim ortaya attı belli değil, rakamları kimse üstüne almıyor. Çünkü herkes biliyor ki servisi yapan FETÖ. Cevheri Güven ortalıyor, bunlar alıp topluma gerçekmiş gibi sunuyorlar" şeklinde konuştu. Bakan Göktaştan iftiralara A Haberden yanıt BAKAN GÖKTAŞ'TAN İFTİRALARA A HABER'DEN YANIT ÜMİT ÖZLALE'YE TEPKİ: "AİDİYET BAĞLARINI ZAYIFLATIYORLAR" CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin geçmişteki çelişkilerine ve bakanlara yönelik iftiralarına değinen Gazeteci Zafer Şahin, "Bu Ümit Özlale, yerel seçim öncesinde İYİ Parti'nin adayıyken Kordon'da çimlere oturup 'Bu CHP'li belediyede 25 bin bankamatikçi çalışıyor' diyordu. Bunu söyleyen adam kısa süre sonra CHP'ye geçti. Şimdi aynı adam asla belgeleyemediği, anında yalanlanan iki bakanla ilgili iddiaları doğruymuş gibi anlatıyor. Bir hafta önce kendi adı İzmir'deki bir başka isim üzerinden fon meselesine karıştırıldığında şikayet etmiş, eşi de bu iddiaları dile getirenlere çok ağır hakaretler savurmuştu. Şimdi devlet kurumlarını, bakanların itibarını ayaklar altına alan bu yalanları yaymak nasıl bir eylemdir? Neden özür dilemiyorsunuz? Aile Bakanı'nı kastederek 'Birazcık mağdur olsun ne olacak' diyor. Mesele kişiler değil; FETÖ'nün söylemlerinin taşıyıcılığını yaparak insanların bu ülkeyle olan aidiyet bağlarını zayıflatmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.