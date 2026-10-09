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ABD'den UCM'ye ağır yaptırım: Ya tehditlerine son verecek ya da ortadan kaldıracağız! 8 ülkeden tepki

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyeceklerini belirterek mahkemeye yönelik yeni yaptırım kararını duyurdu. Karar uluslararası alanda büyük yankı uyandırırken, 8 ülkeden ortak tepki geldi.

ABD'den UCM'ye ağır yaptırım: Ya tehditlerine son verecek ya da ortadan kaldıracağız! 8 ülkeden tepki 1

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, UCM'ye yönelik bugün aldıkları yaptırım kararını duyurdu.

Rubio, "Başkan Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım uyguluyor" ifadelerini kullandı.

ABD'den UCM'ye ağır yaptırım: Ya tehditlerine son verecek ya da ortadan kaldıracağız! 8 ülkeden tepki 2

Mahkemenin üyesi olmadıklarını ve bu mahkemenin Amerikan vatandaşları üzerinde herhangi bir yetkisinin olduğunu kabul etmediklerini vurgulayan Rubio, UCM'nin herhangi bir noktada bu tür bir adım atmasını engellemek için yaptırım kararı aldıklarını belirtti.
Rubio, "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız" ifadesine yer verdi. ABD'li Bakan, "Bunu yapmazlarsa ABD, Amerikalılar artık tehdit altında kalmayana kadar UCM'yi adım adım yıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'den UCM'ye ağır yaptırım: Ya tehditlerine son verecek ya da ortadan kaldıracağız! 8 ülkeden tepki 3

NOBEL ÖDÜLÜ ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
ABD'nin söz konusu yaptırım kararını, mahkemenin eski yargıçlarından ve kısa süre önce, "İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği" sonucuna varan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunun hazırlanmasını yöneten Pillay'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından birkaç saat sonra açıklaması dikkati çekti.

ABD'den UCM'ye ağır yaptırım: Ya tehditlerine son verecek ya da ortadan kaldıracağız! 8 ülkeden tepki 4

Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti. Washington yönetimi, ağustos ayında mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.

ABD'den UCM'ye ağır yaptırım: Ya tehditlerine son verecek ya da ortadan kaldıracağız! 8 ülkeden tepki 5

ABD Başkanı Donald Trump, Rubio'nun Mahkemeye karşı yürüttüğü kampanyanın kendisini değil İsrail Başbakanı Netanyahu'yu korumak amacıyla yürütüldüğünü belirtmişti.

ABD'den UCM'ye ağır yaptırım: Ya tehditlerine son verecek ya da ortadan kaldıracağız! 8 ülkeden tepki 6

8 ÜLKEDEN ABD'NİN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı 8 ülkenin dışişleri bakanları, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulama kararına güçlü şekilde karşı çıktıklarını bildirdi.

UCM'nin kurucu sözleşmesi Roma Statüsü'ne taraf olan İngiltere, Kanada, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Hollanda dışişleri bakanları, ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulama kararına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

ABD'den UCM'ye ağır yaptırım: Ya tehditlerine son verecek ya da ortadan kaldıracağız! 8 ülkeden tepki 7

Açıklamada, söz konusu ülkelerin, UCM'nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne yönelik süregelen ve sarsılmaz desteği yeniden teyit ettiğinin altı çizilerek, "UCM'nin kararlı destekçileri olarak, ABD tarafından mahkemeye uygulanacağı açıklanan yaptırımlardan üzüntü duyuyor ve bunlara güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. Mahkemenin, Roma Statüsü kapsamındaki görevini yerine getirmeye devam edebilmesi için bu tür tedbirlere karşı hazırlık amacıyla yürüttüğü çalışmaları takdirle not ediyor ve mahkemenin bunu yapabilmesini sağlama konusundaki sarsılmaz desteğimizin altını çiziyoruz" denildi.

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