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Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İtalyan teknik adamla yola devam etmeme kararının ardından gözler, ay-yıldızlı ekibin yeni hocasının kim olacağına çevrildi. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final, 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası bileti ve son dönemde yaşanan mağlubiyetler ile 3 yıllık Montella dönemi sona erdi. İşte İtalyan teknik adam sonrası boşala koltuk için en önemli adaylar...

Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar! 1

A Milli Futbol Takımı'nda yaklaşık 3 yıllık Vincenzo Montella dönemi noktalandı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İtalyan çalıştırıcıyla yollarını ayırmasının ardından gözler, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörünün kim olacağına çevrildi. EURO 2024'te çeyrek final heyecanı, 24 yıllık Dünya Kupası hasretinin sona ermesi ve son dönemde üst üste gelen mağlubiyetlerle hafızalara kazınan Montella döneminin ardından yeni bir sayfa açılıyor. Peki, A Milli Takım'ın başına kim geçecek?

İşte boşalan teknik direktörlük koltuğu için öne çıkan adaylar...

Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar! 2

ARDA TURAN SESLERİ

Listenin en üst kısmında Arda Turan yer alıyor. A Milli Takım'ın başına geçmesi düşünülen isimler arasında Arda Turan'ın öne çıktığı iddia edildi.

TFF'nin üzerinde durduğu formüle göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki görevine devam ederken aynı zamanda A Milli Takım'ı da çalıştırabilecek. Arda Turan'ın Ukrayna ekibindeki görevini bırakmadan ay-yıldızlı takımın başına geçmesini sağlayacak plan üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar! 3

SERGEN YALÇIN OLASILIĞI

Milli Takım'da boşalan teknik direktörlük adaylığı için öne çıkan bir diğer isim ise en son Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın.

Beşiktaş'ta iki farklı dönemde teknik direktörlük görevini üstlenen deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibin başında toplam 122 karşılaşmaya çıktı. İlk olarak 29 Ocak 2020 ile 9 Aralık 2021 tarihleri arasında görev yapan teknik adam, 83 maçta 1,83 puan ortalaması yakaladı.

30 Ağustos 2025'te yeniden Beşiktaş'ın başına geçen çalıştırıcı, 18 Mayıs 2026'ya kadar süren ikinci döneminde ise 39 karşılaşmada takımını yönetti ve maç başına 1,79 puan ortalaması elde etti.

Böylece deneyimli teknik adam, Beşiktaş'taki iki görev döneminde yaklaşık 1,82 puan ortalaması tutturdu. İkinci dönemindeki puan ortalaması, ilk görev sürecinin 0,04 puan gerisinde kaldı.

Deneyimli teknik adam, görev verildiği takdirde ilk defa Türkiye'nin başına geçmiş olacak.

Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar! 4

KOCAMAN DA SEÇENEK

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'de görev yapan deneyimli çalıştırıcı, en yüksek puan ortalamasını sarı-lacivertli ekipte yakaladı. Fenerbahçe'deki ilk döneminde (2010-2013) 151 maçta 2,01 puan ortalaması elde eden teknik adam, ikinci döneminde (2017-2018) ise 46 karşılaşmada 2,07 ortalamaya ulaştı. Böylece sarı-lacivertlilerin başında toplam 197 maça çıkarak yaklaşık 2,04 puan ortalaması tutturdu. Konyaspor'daki ilk döneminde 132 maçta 1,58, ikinci döneminde 44 maçta 1,07 puan ortalaması yakalayan çalıştırıcı, Başakşehir'de ise 29 karşılaşmada 1,14 ortalamada kaldı. Deneyimli teknik adamın kariyer tablosunda en başarılı puan performansı Fenerbahçe dönemleri oldu.

Tecrübeli teknik adam, Montella'dan sonra boşalan koltuğun önemli adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar! 5

DÖRDÜNCÜ TERİM DÖNEMİ

Teknik direktörlük adayları arasında öne çıkan bir diğer hoca ise 3 kez milli takımın başına geçmiş Fatih Terim.

A Milli Futbol Takımı'nı farklı dönemlerde çalıştıran Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin başında önemli turnuva başarılarına imza attı. İlk döneminde (1993-1996) 32 maçta 1,75 puan ortalaması yakalayan Terim, Türkiye'yi tarihinde ilk kez EURO 1996'ya taşıdı. 2005-2009 yılları arasındaki görev sürecinde 51 maçta 1,67 puan ortalaması elde eden deneyimli teknik adam, EURO 2008'de Türkiye'yi yarı finale yükseltti. 2013-2017 yılları arasındaki son döneminde ise 43 karşılaşmada 2,05 puan ortalaması tutturan Terim, ay-yıldızlıların EURO 2016 finallerine katılmasını sağladı.

Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar! 6

FATİH TEKKE DE BOŞTA

Ay-yıldızlıların boşta olan teknik direktörlük koltuğuna gelebilecek bir diğer isim ise son olarak Trabzonspor'da görev yapan Fatih Tekke.

Trabzonspor'un başına 11 Mart 2025'te geçen Fatih Tekke, bordo-mavili ekibin teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde 62 karşılaşmada görev yaptı. Karadeniz temsilcisinin başında maç başına 1,92 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, 1 Eylül 2026'ya kadar görevini sürdürdü. Futbolculuk döneminde de Trabzonspor forması giyen Tekke, teknik direktör olarak görev yaptığı süreçte elde ettiği puan ortalamasıyla dikkat çekti.

Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar! 7

ABDULLAH AVCI İÇİN İKİNCİ ŞANS

Bir diğer aday ise 2011-2013 yılları arasında Bizim Çocukların başında olan deneyimli hoca Abdullah Avcı.

A Milli Futbol Takımı'nı 2011-2013 yılları arasında çalıştıran Abdullah Avcı, ay-yıldızlı ekibin başında 18 maçta 1,22 puan ortalaması yakaladı. Başakşehir'deki ilk döneminde 205 karşılaşmada 1,46, ikinci döneminde ise 225 maçta 1,85 puan ortalaması elde etti. Beşiktaş'ta görev yaptığı 27 mücadelede 1,33 puan ortalamasında kalan deneyimli teknik adam, Trabzonspor'daki ilk döneminde (2020-2023) 117 maçta 1,92 puan ortalamasına ulaştı ve 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bordo-mavili ekibin başına ikinci kez geçtiği 2023-2024 döneminde ise 44 karşılaşmada 1,84 puan ortalaması tutturdu.

Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar! 8

ŞENOL GÜNEŞ İLE ÜÇÜNCÜ BAHAR

Son olarak Şenol Güneş ismi de Montella sonrası dönemde ön plana çıkıyor.

A Milli Futbol Takımı'nı iki farklı dönemde çalıştıran Şenol Güneş, Türk futbolunun en önemli başarılarından birine 2002 Dünya Kupası'nda imza attı. 2000-2004 yılları arasında ay-yıldızlı ekibin başında 50 maça çıkan Güneş, 1,64 puan ortalaması yakalarken Türkiye'yi 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncülüğüne taşıdı. 2019-2021 yıllarındaki ikinci milli takım döneminde ise 32 karşılaşmada 1,72 puan ortalaması elde eden deneyimli teknik adam, Türkiye'nin EURO 2020 finallerine katılmasını sağladı. Ancak milliler, 2021 yılında düzenlenen turnuvada İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olarak grup aşamasında elendi.

Kulüp kariyerinde ise Beşiktaş'ta iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 2015-2019 döneminde 200 maçta 1,97, 2022-2023 döneminde ise 41 maçta 2,22 puan ortalaması tutturdu.

Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi
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Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi
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