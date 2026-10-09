Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar!

Trabzonspor'un başına 11 Mart 2025'te geçen Fatih Tekke, bordo-mavili ekibin teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde 62 karşılaşmada görev yaptı. Karadeniz temsilcisinin başında maç başına 1,92 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, 1 Eylül 2026'ya kadar görevini sürdürdü. Futbolculuk döneminde de Trabzonspor forması giyen Tekke, teknik direktör olarak görev yaptığı süreçte elde ettiği puan ortalamasıyla dikkat çekti.

Ay-yıldızlıların boşta olan teknik direktörlük koltuğuna gelebilecek bir diğer isim ise son olarak Trabzonspor'da görev yapan Fatih Tekke.

A Milli Futbol Takımı'nı 2011-2013 yılları arasında çalıştıran Abdullah Avcı, ay-yıldızlı ekibin başında 18 maçta 1,22 puan ortalaması yakaladı. Başakşehir'deki ilk döneminde 205 karşılaşmada 1,46, ikinci döneminde ise 225 maçta 1,85 puan ortalaması elde etti. Beşiktaş'ta görev yaptığı 27 mücadelede 1,33 puan ortalamasında kalan deneyimli teknik adam, Trabzonspor'daki ilk döneminde (2020-2023) 117 maçta 1,92 puan ortalamasına ulaştı ve 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bordo-mavili ekibin başına ikinci kez geçtiği 2023-2024 döneminde ise 44 karşılaşmada 1,84 puan ortalaması tutturdu.

Bir diğer aday ise 2011-2013 yılları arasında Bizim Çocukların başında olan deneyimli hoca Abdullah Avcı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ÜÇÜNCÜ BAHAR

Son olarak Şenol Güneş ismi de Montella sonrası dönemde ön plana çıkıyor.

A Milli Futbol Takımı'nı iki farklı dönemde çalıştıran Şenol Güneş, Türk futbolunun en önemli başarılarından birine 2002 Dünya Kupası'nda imza attı. 2000-2004 yılları arasında ay-yıldızlı ekibin başında 50 maça çıkan Güneş, 1,64 puan ortalaması yakalarken Türkiye'yi 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncülüğüne taşıdı. 2019-2021 yıllarındaki ikinci milli takım döneminde ise 32 karşılaşmada 1,72 puan ortalaması elde eden deneyimli teknik adam, Türkiye'nin EURO 2020 finallerine katılmasını sağladı. Ancak milliler, 2021 yılında düzenlenen turnuvada İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olarak grup aşamasında elendi.

Kulüp kariyerinde ise Beşiktaş'ta iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 2015-2019 döneminde 200 maçta 1,97, 2022-2023 döneminde ise 41 maçta 2,22 puan ortalaması tutturdu.