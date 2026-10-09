Vincenzo Montella ayrılığı sonrası Milli Takım'da olası adaylar!
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İtalyan teknik adamla yola devam etmeme kararının ardından gözler, ay-yıldızlı ekibin yeni hocasının kim olacağına çevrildi. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final, 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası bileti ve son dönemde yaşanan mağlubiyetler ile 3 yıllık Montella dönemi sona erdi. İşte İtalyan teknik adam sonrası boşala koltuk için en önemli adaylar...
A Milli Futbol Takımı'nda yaklaşık 3 yıllık Vincenzo Montella dönemi noktalandı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İtalyan çalıştırıcıyla yollarını ayırmasının ardından gözler, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörünün kim olacağına çevrildi. EURO 2024'te çeyrek final heyecanı, 24 yıllık Dünya Kupası hasretinin sona ermesi ve son dönemde üst üste gelen mağlubiyetlerle hafızalara kazınan Montella döneminin ardından yeni bir sayfa açılıyor. Peki, A Milli Takım'ın başına kim geçecek?
İşte boşalan teknik direktörlük koltuğu için öne çıkan adaylar...
ARDA TURAN SESLERİ
Listenin en üst kısmında Arda Turan yer alıyor. A Milli Takım'ın başına geçmesi düşünülen isimler arasında Arda Turan'ın öne çıktığı iddia edildi.
TFF'nin üzerinde durduğu formüle göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki görevine devam ederken aynı zamanda A Milli Takım'ı da çalıştırabilecek. Arda Turan'ın Ukrayna ekibindeki görevini bırakmadan ay-yıldızlı takımın başına geçmesini sağlayacak plan üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi.
SERGEN YALÇIN OLASILIĞI
Milli Takım'da boşalan teknik direktörlük adaylığı için öne çıkan bir diğer isim ise en son Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın.
Beşiktaş'ta iki farklı dönemde teknik direktörlük görevini üstlenen deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibin başında toplam 122 karşılaşmaya çıktı. İlk olarak 29 Ocak 2020 ile 9 Aralık 2021 tarihleri arasında görev yapan teknik adam, 83 maçta 1,83 puan ortalaması yakaladı.
30 Ağustos 2025'te yeniden Beşiktaş'ın başına geçen çalıştırıcı, 18 Mayıs 2026'ya kadar süren ikinci döneminde ise 39 karşılaşmada takımını yönetti ve maç başına 1,79 puan ortalaması elde etti.
Böylece deneyimli teknik adam, Beşiktaş'taki iki görev döneminde yaklaşık 1,82 puan ortalaması tutturdu. İkinci dönemindeki puan ortalaması, ilk görev sürecinin 0,04 puan gerisinde kaldı.
Deneyimli teknik adam, görev verildiği takdirde ilk defa Türkiye'nin başına geçmiş olacak.
KOCAMAN DA SEÇENEK
Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'de görev yapan deneyimli çalıştırıcı, en yüksek puan ortalamasını sarı-lacivertli ekipte yakaladı. Fenerbahçe'deki ilk döneminde (2010-2013) 151 maçta 2,01 puan ortalaması elde eden teknik adam, ikinci döneminde (2017-2018) ise 46 karşılaşmada 2,07 ortalamaya ulaştı. Böylece sarı-lacivertlilerin başında toplam 197 maça çıkarak yaklaşık 2,04 puan ortalaması tutturdu. Konyaspor'daki ilk döneminde 132 maçta 1,58, ikinci döneminde 44 maçta 1,07 puan ortalaması yakalayan çalıştırıcı, Başakşehir'de ise 29 karşılaşmada 1,14 ortalamada kaldı. Deneyimli teknik adamın kariyer tablosunda en başarılı puan performansı Fenerbahçe dönemleri oldu.
Tecrübeli teknik adam, Montella'dan sonra boşalan koltuğun önemli adaylarından biri olarak öne çıkıyor.
DÖRDÜNCÜ TERİM DÖNEMİ
Teknik direktörlük adayları arasında öne çıkan bir diğer hoca ise 3 kez milli takımın başına geçmiş Fatih Terim.
A Milli Futbol Takımı'nı farklı dönemlerde çalıştıran Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin başında önemli turnuva başarılarına imza attı. İlk döneminde (1993-1996) 32 maçta 1,75 puan ortalaması yakalayan Terim, Türkiye'yi tarihinde ilk kez EURO 1996'ya taşıdı. 2005-2009 yılları arasındaki görev sürecinde 51 maçta 1,67 puan ortalaması elde eden deneyimli teknik adam, EURO 2008'de Türkiye'yi yarı finale yükseltti. 2013-2017 yılları arasındaki son döneminde ise 43 karşılaşmada 2,05 puan ortalaması tutturan Terim, ay-yıldızlıların EURO 2016 finallerine katılmasını sağladı.