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Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırma kararı aldı. TFF Yönetim Kurulu toplantısında, mevcut yönetimin olağan seçimli genel kurula kadar görevine devam etmesi de kararlaştırıldı. Böylece ay-yıldızlı ekibin başında 40 karşılaşmaya çıkan İtalyan teknik adamın Türkiye macerası sona erdi. İşte Vincenzo Montella yönetiminde Türkiye Milli Takımı'nın genel tablosu....

Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi 1

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almasıyla İtalyan teknik direktörün A Milli Futbol Takımı'ndaki görev süresi sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin başında toplam 40 maça çıkan Montella, EURO 2024 turnuvasında ceyrak finali yaşadı. Ayrıca Montella Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırdı. Uluslar Ligi'nde alınan üst üste mağlubiyetler ise yolların ayrılmasının en önemli nedeni oldu.
İşte Türkiye'nin Montella yönetimindeki tablosu...

Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi 2

MONTELLA YÖNETİMİNDE 40 MAÇTA 21 GALİBİYET

Vincenzo Montella'nın görev yaptığı dönemde Türkiye, çıktığı 40 karşılaşmanın 21'ini kazanırken 5 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 14 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. İtalyan teknik adam yönetimindeki milli takım, maç başına 1,70 puan ortalaması elde etti.

Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi 3

RESMİ MAÇLARDA 53 GOL

Montella döneminin yalnızca resmi karşılaşmaları değerlendirildiğinde ise Türkiye'nin 31 maçlık performansı öne çıktı. Milli takım, bu müsabakaların 17'sinde galibiyete ulaşırken 4 kez berabere kaldı, 10 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, söz konusu 31 resmi karşılaşmada 53 gol kaydederken rakiplerinin 44 golüne engel olamadı.

Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi 4

İLK SINAV HIRVATSİTAN'DI

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ilk sınavını 12 Ekim 2023'te EURO 2024 Elemeleri kapsamında Hırvatistan deplasmanında verdi. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adamın yönetimindeki ilk karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hırvatistan zaferinin ardından Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Galler ile de 1-1 berabere kaldı. Böylece Montella yönetiminde çıktığı üç eleme mücadelesinde yenilgi yüzü görmeyen milliler, EURO 2024 finallerine katılma hakkı kazandı.

UEFA da Montella'nın göreve gelmesinin ardından Hırvatistan ve Letonya karşısında elde edilen galibiyetler ile Galler deplasmanındaki beraberlik, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası finallerine uzanan yolculuğunda belirleyici oldu.

Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi 5

EURO 2024 İLE ZİRVE

Türkiye, EURO 2024 serüvenine Gürcistan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle başladı. Grup aşamasının ikinci mücadelesinde Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, son karşılaşmada Çekya'yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçerek çeyrek final biletini aldı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası macerası, çeyrek finalde Hollanda karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle noktalandı.

Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi 6

ULUSLAR LİGİ'NDE A LİGİ YOLCUSU

Ay-yıldızlı ekip, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi B Ligi grup etabında Galler ile oynadığı iki karşılaşmadan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İzlanda'yı 3-1 ve 4-2'lik skorlarla mağlup eden Türkiye, Karadağ karşısında ise ilk mücadeleyi 1-0 kazandı. Milliler, gruptaki son maçında Karadağ'a 3-1 yenildi.

Grup aşamasının ardından A/B Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşen Türkiye, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Deplasmandaki rövanş mücadelesini de 3-0 kazanan ay-yıldızlılar, rakibini toplamda 6-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi 7

24 YILLIK DÜNYA KUPASI HASRETİ SON BULDU

Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'ndaki görev süresinde elde edilen önemli sonuçlardan biri de 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkının kazanılması oldu.

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan karşısında 3-2 ve 4-1'lik galibiyetler elde ederken Bulgaristan'ı da 6-1 ve 2-0'lık skorlarla geçti. İstanbul'da İspanya'ya 6-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, deplasmandaki rövanş karşılaşmasından ise 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Milliler, bu sonuçlarla grubunu ikinci basamakta tamamladı.

Play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, finalde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenmeyi başaran ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası finallerine katılma hakkını elde etti.

Böylece Türkiye, 2002 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine dönerek 24 yıllık bekleyişini sonlandırdı.

Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi 8

UNUTULACAK 2026 DÜNYA KUPASI

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk karşılaşmasında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. İkinci mücadelesinde Paraguay karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan ay-yıldızlılar, grubun son maçında ev sahibi ABD ile karşılaştı.

Milliler, ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvadaki tek galibiyetini elde etti.

Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi 9

ULUSLAR LİGİ'NDE 4'TE 0

A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi mücadelesine Fransa karşılaşmasıyla başladı. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 4-1 yenildi.

Üçüncü müsabakada Belçika karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Türkiye, dördüncü maçında yeniden İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, bu mücadeleyi de 3-1 kaybederek üst üste dördüncü yenilgisini yaşadı.

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başındaki son karşılaşmasına 5 Ekim 2026 tarihinde İtalya karşısında çıktı. Böylece İtalyan teknik adamın Türkiye'deki görev sürecinin son dört maçında galibiyet elde edilemedi.

Bu maçlarda alınan skorların ardından 2023 yılından bu yana devam eden Montella dönemi sona ermiş oldu.

Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde"
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Vincenzo Montella'dan İtalya maçı sonrası itiraf: "Avrupa'da doğanlar sayesinde"
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