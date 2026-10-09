Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırma kararı aldı. TFF Yönetim Kurulu toplantısında, mevcut yönetimin olağan seçimli genel kurula kadar görevine devam etmesi de kararlaştırıldı. Böylece ay-yıldızlı ekibin başında 40 karşılaşmaya çıkan İtalyan teknik adamın Türkiye macerası sona erdi. İşte Vincenzo Montella yönetiminde Türkiye Milli Takımı'nın genel tablosu....
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almasıyla İtalyan teknik direktörün A Milli Futbol Takımı'ndaki görev süresi sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin başında toplam 40 maça çıkan Montella, EURO 2024 turnuvasında ceyrak finali yaşadı. Ayrıca Montella Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırdı. Uluslar Ligi'nde alınan üst üste mağlubiyetler ise yolların ayrılmasının en önemli nedeni oldu.
İşte Türkiye'nin Montella yönetimindeki tablosu...
MONTELLA YÖNETİMİNDE 40 MAÇTA 21 GALİBİYET
Vincenzo Montella'nın görev yaptığı dönemde Türkiye, çıktığı 40 karşılaşmanın 21'ini kazanırken 5 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 14 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. İtalyan teknik adam yönetimindeki milli takım, maç başına 1,70 puan ortalaması elde etti.
RESMİ MAÇLARDA 53 GOL
Montella döneminin yalnızca resmi karşılaşmaları değerlendirildiğinde ise Türkiye'nin 31 maçlık performansı öne çıktı. Milli takım, bu müsabakaların 17'sinde galibiyete ulaşırken 4 kez berabere kaldı, 10 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, söz konusu 31 resmi karşılaşmada 53 gol kaydederken rakiplerinin 44 golüne engel olamadı.
İLK SINAV HIRVATSİTAN'DI
Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ilk sınavını 12 Ekim 2023'te EURO 2024 Elemeleri kapsamında Hırvatistan deplasmanında verdi. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adamın yönetimindeki ilk karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Hırvatistan zaferinin ardından Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Galler ile de 1-1 berabere kaldı. Böylece Montella yönetiminde çıktığı üç eleme mücadelesinde yenilgi yüzü görmeyen milliler, EURO 2024 finallerine katılma hakkı kazandı.
UEFA da Montella'nın göreve gelmesinin ardından Hırvatistan ve Letonya karşısında elde edilen galibiyetler ile Galler deplasmanındaki beraberlik, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası finallerine uzanan yolculuğunda belirleyici oldu.
EURO 2024 İLE ZİRVE
Türkiye, EURO 2024 serüvenine Gürcistan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle başladı. Grup aşamasının ikinci mücadelesinde Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, son karşılaşmada Çekya'yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçerek çeyrek final biletini aldı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası macerası, çeyrek finalde Hollanda karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle noktalandı.