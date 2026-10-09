Türkiye'de Montella dönemi sona erdi: İşte İtalyan teknik adamın milli takım karnesi

Grup aşamasının ardından A/B Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşen Türkiye, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Deplasmandaki rövanş mücadelesini de 3-0 kazanan ay-yıldızlılar, rakibini toplamda 6-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

Ay-yıldızlı ekip, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi B Ligi grup etabında Galler ile oynadığı iki karşılaşmadan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İzlanda'yı 3-1 ve 4-2'lik skorlarla mağlup eden Türkiye, Karadağ karşısında ise ilk mücadeleyi 1-0 kazandı. Milliler, gruptaki son maçında Karadağ'a 3-1 yenildi.

24 YILLIK DÜNYA KUPASI HASRETİ SON BULDU

Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'ndaki görev süresinde elde edilen önemli sonuçlardan biri de 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkının kazanılması oldu.

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan karşısında 3-2 ve 4-1'lik galibiyetler elde ederken Bulgaristan'ı da 6-1 ve 2-0'lık skorlarla geçti. İstanbul'da İspanya'ya 6-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, deplasmandaki rövanş karşılaşmasından ise 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Milliler, bu sonuçlarla grubunu ikinci basamakta tamamladı.

Play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, finalde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenmeyi başaran ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası finallerine katılma hakkını elde etti.

Böylece Türkiye, 2002 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine dönerek 24 yıllık bekleyişini sonlandırdı.