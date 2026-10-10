TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ, KIYI BÖLGELERİ İÇİN UYARI YAPILDI

Şiddetli depremin ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı yayımlandı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), ilk aşamada Panama'nın yanı sıra Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika'nın bazı kıyı kesimleri için tehlikeli dalgalar oluşabileceği uyarısında bulundu. Hawaii için de tsunami tehdidi değerlendirildi.

Panama Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü ise bazı kıyı bölgelerinde 1 ila 3 metre yüksekliğinde dalgalar görülebileceği uyarısını yaptı.