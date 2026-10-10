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Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Orta Amerika ülkesi Panama, 7,7 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Ülkenin güneyinde meydana gelen depremde binalar, yollar, hastaneler ve kamu tesisleri hasar gördü. Alberto Zuniga Okulu'nda 15 öğrenci hafif yaralanırken, bazı yerleşim yerlerine kara yoluyla ulaşım kesildi. Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılırken Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, yaşananları büyük bir felaket olarak nitelendirdi. İlk resmi açıklamalarda can kaybı bildirilmezken, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 1

Panama'nın güneyinde 9 Ekim Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, ülke genelinde paniğe neden oldu.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 2

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) verilerine göre sarsıntının merkez üssü, ülkenin güneyindeki Pitaloza Arriba yerleşimi yakınlarında, Pasifik kıyısına yakın bir bölgede kaydedildi.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 3

Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 4

USGS'nin daha sonraki değerlendirmelerinde derinlik 12,6 kilometre olarak da verildi.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 5

Sarsıntı başkent Panama City'de de hissedildi; çok sayıda kişi tedbir amacıyla binalardan çıkarak açık alanlara yöneldi.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 6

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre deprem, Panama'da binaların hasar görmesine ve binlerce kişinin sokaklara çıkmasına yol açtı. Sarsıntının ardından bölgede artçı depremler meydana gelirken yetkililer, ülke genelinde hasar tespit çalışmalarını başlattı.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 7

DEVLET BAŞKANI MULINO: KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ FELAKET BÜYÜK

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, depremden en fazla etkilenen bölgelerden Penonome kentini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yaşananların boyutuna dikkat çeken Mulino, bazı kara yollarının tamamen çöktüğünü ve depremin merkez üssünün bulunduğu Tonosi bölgesine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 8

Mulino, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karşı karşıya olduğumuz felaket büyük. Tamamen çökmüş kara yollarımız var. Şimdilik buradayız; bakacağız, umarım hava şartları izin verir de depremin merkez üssü olan Tonosi'ye gidebiliriz."

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 9

Bölgede yağışın da etkili olduğuna dikkati çeken Mulino, yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Hükümetin ihtiyaç sahiplerine su, çocuklar ve yaşlılar için gerekli malzemeler ile barınma amacıyla çadır dağıttığını aktaran Mulino, kamu kurumlarının kapatılması talimatını verdiğini açıkladı.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 10

Panama Eğitim Bakanlığı da ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 11

15 ÖĞRENCİ YARALANDI, BİNALARDA HASAR OLUŞTU

Panama İçişleri Bakanı Dinoska Montalvo, Cocle eyaletinde yaptığı açıklamada, Penonome kentindeki Alberto Zuniga Okulu'nda 15 öğrencinin hafif yaralandığını bildirdi.

Montalvo, çöken bir otelde can kaybı yaşanmadığını, ülke genelinde kayıp kişi bildirilmediğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 12

Depremde evlerin yanı sıra kamu binaları, kiliseler, hastaneler, yollar ve su arıtma tesisleri de hasar gördü.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 13

İspanyol haber ajansı EFE'nin 10 Ekim tarihli haberinde, hükümetin ilk değerlendirmelerine dayanılarak ülkedeki çok sayıda su arıtma tesisinin depremden etkilendiği aktarıldı. Haberde, ilk resmi rapor itibarıyla can kaybı bildirilmediği belirtildi.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 14

Sağlık Bakanı Fernando Boyd ise en fazla hasarın Cocle, Los Santos ve Herrera eyaletlerinde meydana geldiğini açıkladı.

Boyd, Los Santos eyaletindeki Tonosi beldesiyle kara yolu ulaşımının tamamen kesildiğini belirterek bölgeye havadan ulaşım seçeneklerinin değerlendirildiğini söyledi.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 15

TONOSİ'YE KARA YOLUYLA ULAŞIM KESİLDİ

Depremin merkez üssüne yakın Tonosi çevresinde ulaşım altyapısının zarar görmesi, yardım ekiplerinin bölgeye erişimini zorlaştırdı. Bazı yolların çökmesi nedeniyle kara ulaşımının mümkün olmadığı bölgelerde alternatif güzergahlar ve hava yoluyla erişim seçenekleri üzerinde duruluyor.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 16

Cumhurbaşkanı Mulino'nun da hava koşullarının elvermesi halinde Tonosi'ye gitmeyi planladığı bildirildi.

Depremden etkilenen bölgelerde ekipler, hasarlı binaları ve ulaşım güzergahlarını incelerken yetkililer olası yeni hasarlara karşı tedbirlerin sürdüğünü açıkladı.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 17

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ, KIYI BÖLGELERİ İÇİN UYARI YAPILDI

Şiddetli depremin ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı yayımlandı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), ilk aşamada Panama'nın yanı sıra Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika'nın bazı kıyı kesimleri için tehlikeli dalgalar oluşabileceği uyarısında bulundu. Hawaii için de tsunami tehdidi değerlendirildi.

Panama Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü ise bazı kıyı bölgelerinde 1 ila 3 metre yüksekliğinde dalgalar görülebileceği uyarısını yaptı.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 18

Yetkililer, Isla Canas, Los Santos eyaletinin güney kıyıları ve Veraguas sahil şeridindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlara kıyıdan uzaklaşarak yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 19

Ancak Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi daha sonra geniş çaplı tsunami tehlikesinin sona erdiğini duyurdu. Böylece ilk saatlerde yayımlanan tsunami uyarısı kaldırıldı.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 20

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR: 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI KAYDEDİLDİ

Panama'da ana depremin ardından artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam etti. USGS, Rio Grande'nin yaklaşık 8 kilometre kuzeybatısında 6,6 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildiğini bildirdi. Sarsıntının yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 21

Panama'da artçı sarsıntıların sayısının 95'i aştığı bildirildi. Reuters'ın ilk haberlerinde ise 40'tan fazla artçı depremden söz edildi.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 22

Artçı sarsıntılar, hasar görmüş binaların güvenliği ve arama kurtarma faaliyetleri açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle yetkililer, binalardaki güvenlik kontrolleri ve saha incelemelerini sürdürüyor.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 23

TOCUMEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Depremin ardından Panama'nın en önemli hava ulaşım merkezi olan Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş operasyonları geçici olarak askıya alındı.

Havalimanı yönetimi, acil durum ve güvenlik protokollerinin devreye sokulduğunu, yolcuların tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandığını ve terminal binaları ile kontrol kulesinde güvenlik kontrolleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 24

İdari birimler ve binalar boşaltılırken saha ekipleri yolcuları yönlendirmek ve güvenliği sağlamak için görev yaptı.

Yaklaşık iki saatlik aranın ardından havalimanında uçuşlar yeniden başladı. Yetkililer, altyapı ve kontrol kulesindeki güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından hava trafiğinin kademeli olarak normale döndüğünü bildirdi.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 25

PANAMA KANALI'NDA OPERASYONLAR NORMAL SÜRÜYOR

Depremin ardından ülkenin kritik altyapılarının durumu da yakından takip edildi. Panama Kanalı yönetimi, deprem sonrasında operasyonların normal şekilde sürdüğünü duyurdu.

Reuters'ın haberine göre sarsıntı, küresel ticaret açısından önem taşıyan Panama Kanalı'ndaki faaliyetleri aksatmadı. Tocumen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlar da güvenlik kontrollerinin ardından yeniden başladı.

Bununla birlikte, ülkenin farklı bölgelerinde yolların, kamu binalarının, konutların ve su arıtma tesislerinin hasar görmesi, deprem sonrası müdahale ve toparlanma çalışmalarının önemini artırdı.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 26

PANAMA'DA HASAR TESPİTİ VE YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Panama'da yetkililer, depremin etkilediği bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürürken arama kurtarma ekipleri de olası yeni ihbarlara karşı hazır bekliyor.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 27

İlk açıklamalarda ülke genelinde can kaybı bildirilmediği belirtilse de 15 öğrencinin hafif yaralandığı doğrulandı. Binalardaki hasarın ve altyapıdaki aksaklıkların boyutuna ilişkin değerlendirmeler devam ediyor.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı 28

Devlet Başkanı Mulino'nun talimatıyla kamu kurumlarında tedbirler alınırken eğitim faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Yardım ekipleri, ulaşımın kesildiği bölgelere erişmek ve depremden etkilenen kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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