Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem binaları ve yolları vurdu, 15 öğrenci yaralandı, tsunami uyarısı kaldırıldı
Orta Amerika ülkesi Panama, 7,7 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Ülkenin güneyinde meydana gelen depremde binalar, yollar, hastaneler ve kamu tesisleri hasar gördü. Alberto Zuniga Okulu'nda 15 öğrenci hafif yaralanırken, bazı yerleşim yerlerine kara yoluyla ulaşım kesildi. Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılırken Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, yaşananları büyük bir felaket olarak nitelendirdi. İlk resmi açıklamalarda can kaybı bildirilmezken, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Panama'nın güneyinde 9 Ekim Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, ülke genelinde paniğe neden oldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) verilerine göre sarsıntının merkez üssü, ülkenin güneyindeki Pitaloza Arriba yerleşimi yakınlarında, Pasifik kıyısına yakın bir bölgede kaydedildi.
Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
USGS'nin daha sonraki değerlendirmelerinde derinlik 12,6 kilometre olarak da verildi.
Sarsıntı başkent Panama City'de de hissedildi; çok sayıda kişi tedbir amacıyla binalardan çıkarak açık alanlara yöneldi.