KANSERİN GÖRÜLME YAŞI GENÇLEŞİYOR Kanser vakalarının artık gençleri de tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, "Çağımızın vebası kanser artık gençleri de tehdit ediyor. Genç yaş demiyor. Bu hastalık öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

ÖZELLİKLE KALIN BAĞIRSAK KANSERİNE DİKKAT Kanser oranlarındaki artışın uluslararası araştırmalarla da kanıtlandığını ifade eden Prof. Dr. Nebi Serkan Demirci, 2001-2023 yılları arasındaki kayıtların incelendiğini belirtti. Kalın bağırsak kanserinin genç bireylerde de görülmeye başlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Nebi Serkan Demirci, "Özellikle kalın bağırsak kanseri, meme, rahim kanseri böbrek ve pankreas kanserleri daha genç yaşlarda gerilime eğiliminde. ifadelerini kullandı.

BESLENME VE YAŞAM TARZI RİSKİ ARTIRIYOR

Kanser vakalarındaki artışın arkasında yatan nedenleri değerlendiren Demirci, tütün ve alkol kullanımının erken yaşlarda başlamasının büyük bir etken olduğunu belirtti. Demirci, "Özellikle kalın bağırsak kanseri çok genç bireylerde görülmezken artık görülüyor. Özellikle tütün, alkol kullanımının daha genç yaşlarda başlaması, sağlıksız beslenme koşulları, obezite, hareketsizlik ve bunların tabii daha genç yaşlardan itibaren olması da kanseri daha genç yaşlarda da görebileceğimiz bir hastalık haline dönüştürdü" ifadelerini kullandı.