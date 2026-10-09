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Gençlerde kanser alarmı: Vakalar 20'li yaşlara kadar indi! Uzmanlar bu belirtilere dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Önceden ileri yaşlarda sıkça görülen kanser vakaları artık genç yaşlarda da artış gösteriyor. İngiltere, Amerika ve Hollanda'da yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, 50 yaş altındaki kanser görülme oranında ciddi bir artış olduğunu ortaya koyarken, uzmanlar bu durumun nedenlerini ve korunma yollarını ATV Haber'e değerlendirdi.

Gençlerde kanser alarmı: Vakalar 20'li yaşlara kadar indi! Uzmanlar bu belirtilere dikkat çekti 1

Artık 20'li ve 30'lu yaşlarda da görülen kanser vakalarındaki artış dikkat çekiyor.

VAKALAR ARTIYOR! KANSER 20'Lİ YAŞLARA KADAR İNDİ

Uluslararası araştırmalar, 50 yaş altındaki kanser görülme oranındaki artışı ortaya koyarken ATV Haber'e konuşan uzmanlar, risk faktörlerine ve korunma yollarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Gençlerde kanser alarmı: Vakalar 20'li yaşlara kadar indi! Uzmanlar bu belirtilere dikkat çekti 2

KANSERİN GÖRÜLME YAŞI GENÇLEŞİYOR
Kanser vakalarının artık gençleri de tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, "Çağımızın vebası kanser artık gençleri de tehdit ediyor. Genç yaş demiyor. Bu hastalık öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Gençlerde kanser alarmı: Vakalar 20'li yaşlara kadar indi! Uzmanlar bu belirtilere dikkat çekti 3

ÖZELLİKLE KALIN BAĞIRSAK KANSERİNE DİKKAT
Kanser oranlarındaki artışın uluslararası araştırmalarla da kanıtlandığını ifade eden Prof. Dr. Nebi Serkan Demirci, 2001-2023 yılları arasındaki kayıtların incelendiğini belirtti. Kalın bağırsak kanserinin genç bireylerde de görülmeye başlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Nebi Serkan Demirci, "Özellikle kalın bağırsak kanseri, meme, rahim kanseri böbrek ve pankreas kanserleri daha genç yaşlarda gerilime eğiliminde. ifadelerini kullandı.

Gençlerde kanser alarmı: Vakalar 20'li yaşlara kadar indi! Uzmanlar bu belirtilere dikkat çekti 4

BESLENME VE YAŞAM TARZI RİSKİ ARTIRIYOR

Kanser vakalarındaki artışın arkasında yatan nedenleri değerlendiren Demirci, tütün ve alkol kullanımının erken yaşlarda başlamasının büyük bir etken olduğunu belirtti. Demirci, "Özellikle kalın bağırsak kanseri çok genç bireylerde görülmezken artık görülüyor. Özellikle tütün, alkol kullanımının daha genç yaşlarda başlaması, sağlıksız beslenme koşulları, obezite, hareketsizlik ve bunların tabii daha genç yaşlardan itibaren olması da kanseri daha genç yaşlarda da görebileceğimiz bir hastalık haline dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

Gençlerde kanser alarmı: Vakalar 20'li yaşlara kadar indi! Uzmanlar bu belirtilere dikkat çekti 5

"GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK, YUTMA GÜÇLÜĞÜ, KİLO KAYBI..."
Demirci, hastaların yaş aralığının düştüğünü vurgulayarak, "Geçmeyen öksürük, yutma güçlüğü, kilo kaybı, uzun süren bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklik mutlaka incelenmeli" sözleriyle aktardı.

Gençlerde kanser alarmı: Vakalar 20'li yaşlara kadar indi! Uzmanlar bu belirtilere dikkat çekti 6

Doç. Dr. Yavuz Dizdar ise genç vakalara dikkat çekerek, "Özellikle kalın bağırsak kanseri çok genç bireylerde görülmezken artık görülüyor" dedi.

Gençlerde kanser alarmı: Vakalar 20'li yaşlara kadar indi! Uzmanlar bu belirtilere dikkat çekti 7

ERKEN TEŞHİS VE KORUNMA YOLLARI
Erken teşhisin önemine değinen uzmanlar, klasik mutfaklardan uzaklaşmanın ve erken yatıp erken kalkmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Gençlerde kanser alarmı: Vakalar 20'li yaşlara kadar indi! Uzmanlar bu belirtilere dikkat çekti 8

Doç. Dr. Yavuz Dizdar, "Klasik mutfaktan ayrılmasınlar. Erken yatacak da, erken kalkacak. Bu çok çok önemli. Çünkü ne kadar vücudunuzu dinlendirirseniz o tür hücrelerden kurtulma ihtimaliniz o kadar artıyor" şeklinde konuştu.

Gençlerde kanser alarmı: Vakalar 20'li yaşlara kadar indi! Uzmanlar bu belirtilere dikkat çekti 9

Uzmanlar, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi ve düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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