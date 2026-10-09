AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi irade ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon dolandırıcılığı iddiaları ve muhalefetin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine tepki gösteren Çelik, iddiaların araştırılması konusunda kararlı olduklarını belirterek siyasi linç kampanyalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

Çelik, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin yanı sıra dünya siyasetinde de belirleyici liderlerden biri olduğunu savunarak, muhalefetin eleştirilerini sert sözlerle hedef aldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA SİYASETİNE YÖN VEREN LİDERLERDEN BİRİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, dünya siyasetine yön veren birkaç liderden biridir. Özgür Özel'in ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan biri olarak bu cümleleri kurması ona düşmez" ifadelerini kullandı.

Devamında Çelik, "Cumhuriyet tarihimizin, vatandaşlarımızın gönül verdiği önemli partilerinden biri olan CHP'yi hırsızlık şebekesine teslim etmiş birinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini ve performansını değerlendirmesi söz konusu değildir" dedi.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ndeki diplomatik temaslarına dikkat çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ordularımızın başkomutanıdır. En son BM Zirvesi'ne bakın. Herkes 'Erdoğan'la görüşmem lazım' diyordu. BM'de Türkiye rüzgarı esiyordu. En çok görüşme talebinde bulunulan lider Cumhurbaşkanımızdır. 25 yıldır her türlü belaya, provokasyona, suikast girişimine karşı dimdik ayakta durmuş, milletin adamı ve milletin sevgilisi olarak bu liderliği yapmıştır."

Çelik, Türkiye'nin çevresindeki jeopolitik gelişmelere de değinerek, "Sağımıza bakıyoruz ABD'nin İran'a saldırısı, solumuza bakıyoruz Balkanlar kaynıyor. Akdeniz'de savaş gemilerinin çokluğundan balıkçı kayığı koyacak yer kalmadı. Türkiye'yi bütün dünyanın gözünde cazibe merkezi haline getiren liderliktir Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

"DOLANDIRICILARDAN ALINACAK, DEVLETİN CEBİNDEN PARA ÇIKMAYACAK"

Fon dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yürütülen çalışmaları anlatan Çelik, Türkiye'nin mağduriyetlerin giderilmesi konusunda başka ülkelere kıyasla daha hızlı adım attığını savundu.

Çelik, "Dünyanın her devletinde bu tip olaylar oluyor. Onların bazılarında 4-5 yılda, bazılarında 9 yılda başlanan ödemelere Türkiye bugün başladı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili talimatlarını hatırlatan Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız, 'Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak, her şey açığa çıkacak, vatandaşımızın hakkını gasp edenler mutlaka bedelini ödeyecektir' demiştir. Bu para fon dolandırıcılarından alınacak, devletin cebinden bir kuruş çıkmayacaktır."

Mecliste yasal düzenleme hazırlıklarının sürdüğünü belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulunun dördüncü toplantısını gerçekleştirdiğini söyledi.

Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

"KİM OLURSA OLSUN İDDİALARIN SONUNA KADAR GİDERİZ"

Fon dolandırıcılığıyla bağlantılı iddiaların kişilerin siyasi veya kişisel yakınlıklarına bakılmaksızın araştırılacağını vurgulayan Çelik, hiçbir suçlamanın siyasi himaye altında örtbas edilemeyeceğini söyledi.

Çelik, "Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden yararlanır, suçlu olanlar tespit edildiği zaman gereken bedeli öderler" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını da eleştiren Çelik, "Özgür Özel ne yapıyor? Yalan siyaseti, iftira siyaseti yapıyor. Bu dolandırıcılığın temizlenme iradesinin başı kimdir? Özgür Özel çıkıyor, 'Bu işin başında siz varsınız' diyor" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin bazı kesimlerinin iddiaların aydınlatılması yerine siyasi tartışmalara odaklandığını savunan Çelik, AK Parti'nin geçmişte de siyasi linç kampanyalarına karşı mücadele ettiğini belirtti.

"SİYASİ LİNÇ KAMPANYASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

AK Parti'nin hem iddiaların araştırılması hem de siyasi saldırılarla mücadele konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de biriyle ilgili iddialar varsa bunun siyasi himayeyle örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'nin kurumsal kimliğine, en önemlisi Cumhurbaşkanımıza ve ailesine saldıran olursa gerekli cevabı veririz."

Yürütülen çalışmaların siyasi amaçlarla istismar edildiğini savunan Çelik, "İnsanları linç ediyorlar, yalan çıkınca özür dilemiyorlar. Birileri çıkıp da himaye etmeye çalışıyorsa karşısında bizi bulur" dedi.

Çelik, Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldığını söylediği kampanyalara karşı hukuki ve siyasi mücadelenin artırılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve ailemize karşı siyasi linç kampanyası yürütenlere açıkça söylüyorum; hukuki ve siyasi açıdan bunlara karşı mücadele dozunu en yüksek seviyeye çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN TEŞKİLATLARIMIZ EN YÜKSEK MÜCADELE SEVİYESİNE GEÇTİ"

AK Parti teşkilatlarının iddialar ve suçlamalar karşısında harekete geçtiğini belirten Çelik, partinin kurumsal kimliğinin hedef alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanını, ailesini, bakanlarımızı, partimizin kurumsal kimliğini hedef alacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Bütün teşkilatlarımız en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir" dedi.

Bazı haberleri ve açıklamaları da hedef alan Çelik, "Siyasi kılıktaki siyasi yankesiciler, maaşlı haber elemanları önümüze çıkmışlar, her türlü iftirayı atacaklarını zannediyorlar. Biz o iftira sahiplerinin iftiralarını alınlarına tabela olarak yapıştırırız" ifadelerini kullandı.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İftira kampanyasıyla mücadele edeceğiz. Bakanlar Kurulumuzu hedef alan siyasi iftira cephesiyle mücadele edeceğiz. Siyasi partilerde örgütlenmiş, yuvalanmış hırsızlık şebekesiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir."

"ADALET VE MALİYENİN ÇALIŞMALARIYLA HER ŞEY NETLEŞECEK"

Soruşturma süreçlerinde kişilerin yakınlıklarına veya geçmişlerine göre hareket etmediklerini vurgulayan Çelik, hukuki ve mali incelemelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, "Biz kim olursa olsun, arkadaşımız olsun olmasın, tanıdığımız olsun olmasın kimsenin manevi GBT'sine bakmıyoruz. Adliyenin, Maliyenin çalışmaları ortaya çıkacak, her şey netleşecek. Bundan sonrasını onlar düşünsünler" dedi.

Muhalefetten gelen suçlamalara da tepki gösteren Çelik, "Rüşvet, şantajla suçlananlar, her türlü pis işlerin içinde yer almış kişiler bize ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Siyaset üzerine vesayet kurmaya çalışıyorlar. Biz Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde, siyasi iktidarımız bu kadar konsolide değilken bile bu şebekelerin hakkından gelmişizdir" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYIDIR"

Başkan Erdoğan'ın siyasi geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çelik, Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Allah'ın izni, milletimizin teveccühü ile bu hedefe ulaşacağımızı biliyoruz" dedi.

AK Parti'nin kendisine yönelik suçlamalar karşısında hukuki ve siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirten Çelik, açıklamasını "Bu haysiyet cellatlığına karşı hukuk ve ahlak içinde en yüksek mücadeleyi vereceğiz" sözleriyle tamamladı.