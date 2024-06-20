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EURO 2024'te en kritik maça Alman hakem! Türkiye - Portekiz maçını kim yönetecek?

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 11:32 Güncelleme: 20.06.2024 12:09
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EURO 2024’te en kritik maça Alman hakem! Türkiye - Portekiz maçını kim yönetecek?

Son dakika haberine göre EURO 2024'te 22 Haziran 2024 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Portekiz arasındaki maçta Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

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