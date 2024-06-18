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Hırvatistan'da büyük şok! Nikola Vlasic kadrodan çıkarıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:48
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Hırvatistan’da büyük şok! Nikola Vlasic kadrodan çıkarıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden Hırvatistan Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Nikola Vlasic, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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