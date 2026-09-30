ABD’nin Irak’taki askeri varlığı 30 Eylül itibarıyla sona erdi. (Reuters)

SON ABD GÜÇLERİ IRAK'TAN AYRILDI

ABD Başkanı, "Bugün, son Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu bataklığa düşmemize neden olan çok kötü kararlar nedeniyle uzun bir süre geçti ancak yakında bu da tarihin bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.

Bugünün ABD için "harika" bir gün olduğuna işaret eden Trump, Irak'ı da başından beri desteklediği Başbakanı Ali ez-Zeydi'ye bırakarak ayrıldıklarını kaydetti.