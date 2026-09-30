Zeynep Mayruk'tan doğum günü paylaşımı! Ali'nin en güzel gününden kareler

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un oğulları Ali, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına girdi. Zeynep Mayruk, oğlunun doğum günü partisinden yeni kareleri paylaşırken, Ali'nin sevimliliği ünlü isimlerin de dikkatini çekti.

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, gerek kariyeri gerekse özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk, mutluluklarını 28 Haziran 2024'te Çeşme'de gerçekleşen görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırdı. Çift, evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesini sevenleriyle paylaştı.

Heyecanlı bekleyişin ardından çift, 19 Eylül 2025'te ilk çocukları Ali'yi kucaklarına aldı. Çiftin sevimli oğlu Ali, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına girdi.

"EYLÜL BİTMEDEN EN GÜZEL GÜNÜNDEN" Son olarak Zeynep Mayruk, oğlunun doğum günü partisinden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Mayruk, paylaşımına "19.09 Eylül bitmeden en güzel gününden" notunu düştü.

ÜNLÜLERDEN YORUM GELDİ Paylaşımda Ali'nin sevimliliği de övgü aldı. İlayda Alişan, Lara Paşalı ve Melis Birkan gibi ünlü isimler, paylaşımın altına yaptıkları yorumlarla Ali'ye olan beğenilerini dile getirdi.