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Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özlem Ada Şahin, kızı Mihre'nin 40 günlük olmasıyla geleneksel 40 uçurma banyosu hazırladı. Ünlü isim, bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü 1

2016 yılında nikâh masasına oturan şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin çifti, 2017 yılında ilk çocukları Arya'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, 2019 yılında ikinci kızları Zeynep Mira'nın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüttü.

Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü 2

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Özlem Ada Şahin, kızları Mihre'yi kucağına aldı.

Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü 3

GELENEKLERE UYDU

Doğumun ardından 40 günlük süreci geride bırakan Özlem Ada Şahin, kızı Mihre için geleneksel 40 uçurma banyosu hazırladı. Eski adetleri yaşatmayı tercih eden Şahin, bebeği için hazırladığı banyo anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü 4

Geleneklere uygun şekilde gerçekleştirilen banyonun ardından paylaşım yapan Özlem Ada Şahin, kızları Mihre'nin 40 günlük olduğunu belirtti. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü 5

Kızına geleneklere uygun bir 40 uçurma banyosu yaptıran Özlem Ada Şahin, paylaşımına şu notu düştü:

"Uçtu uçtu, Mihre'nin 40'ı uçtu.

Kur'an-ı Kerîm: Diniyle bütün olsun diye,
Un: Uzun ömürlü olsun diye,
Tuz: Evinin, barkının, hayatının tadı tuzu olsun diye,
Pamuk: Güzel yaşlansın diye,
Bozuk para: Maddi açıdan rahat olsun diye,
İp: Sağlıklı ve uzun ömürlü olsun diye,
Nazar boncuğu: Tüm hayatı güzel enerjilerle dolsun, kötü enerjilerden korunsun diye.

Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü 6

ALTIN EMZİK BİLE VAR

Kahve: Güvenilir, 40 yıl süren dostlukları olsun, iyi insanlarla karşılaşsın diye,
Sabun: Alın yazısı temiz olsun diye,
Şeker: Tatlı dilli olsun diye,
40 taş: Ömrü boyu şanslı olsun diye,
Mevsim çiçekleri: Hayatı mis gibi olsun, dokunduğu her yer çiçek açsın diye,
Makas: Hayatındaki tüm engelleri kessin, eli becerikli ve yetenekli olsun diye,
Altın emzik: Ağzının tadı, gönlünün huzuru ve rızkının bereketi bol olsun diye,
Pasaport: Dünyayı gezsin, güzel yerler görsün, yolu ve bahtı hep açık olsun diye,
Altın: Hayatı altın gibi kıymetli, bereketli ve bolluk içinde olsun diye.

Hayatın mis gibi olsun, dokunduğun her yer çiçek açsın. Su gibi ömrün olsun, isteyen herkese nasip olsun."

Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü 7

YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özlem Ada Şahin, doğum sürecini anlattı. Üçüncü kez sezaryen doğum yaptığını söyleyen Şahin, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaşmıştı.

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hazır bebişim uyurken, sıkça gelen birkaç sorunuzu hızlıca yanıtlamak istedim. Üçüncü kez sezaryen oldum. Evet, bu kez gerçekten bir tık zor geçti. Ağrı eşiğim yüksek olmasına rağmen bu süreç beni zorladı."

Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü 8

"KENDİME GELMEKTE ZORLANDIM"

Doğumun ardından ilk günlerin kendisi için zor geçtiğini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk üç gün kendime gelmekte oldukça zorlandım. Bugün beşinci günüm ve artık çok daha iyiyim. Mihre uyuduğu an ben de dinlenmeye, bedenimi toparlamaya çalışıyorum. Ağrılarım da gün geçtikçe biraz daha hafifliyor. Ama tüm bunların hiçbir önemi yok. Çünkü her şeye değiyor."

Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü 9

BESLENME DÜZENİNİ DE ANLATTI

Kısa sürede hamilelik kilolarını vermeye başlayan Özlem Ada Şahin, doğum sonrası beslenme düzeninden de bahsetti.

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yediğim şeyler belli. Gaz yapmasın diye bol dereotu, üç yumurta, tatlı patates, yulaf, balık, et... Protein fazla almaya çalışıyorum. Sebze olarak bamya, pazı, ıspanak, semizotu tüketiyorum. Şu an incir zamanı, gitmedi bol bol incir, kuru dut, hurma... Emzirme çayları, ot karışımları, sağlıklı beslenmeden devam. Peynir ve yoğurt ürünleri tüketmiyorum."

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