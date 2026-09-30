Mihre 40 günlük oldu! Özlem Ada Şahin geleneği sürdürdü
Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özlem Ada Şahin, kızı Mihre'nin 40 günlük olmasıyla geleneksel 40 uçurma banyosu hazırladı. Ünlü isim, bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
2016 yılında nikâh masasına oturan şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin çifti, 2017 yılında ilk çocukları Arya'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, 2019 yılında ikinci kızları Zeynep Mira'nın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüttü.
Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Özlem Ada Şahin, kızları Mihre'yi kucağına aldı.
GELENEKLERE UYDU
Doğumun ardından 40 günlük süreci geride bırakan Özlem Ada Şahin, kızı Mihre için geleneksel 40 uçurma banyosu hazırladı. Eski adetleri yaşatmayı tercih eden Şahin, bebeği için hazırladığı banyo anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Geleneklere uygun şekilde gerçekleştirilen banyonun ardından paylaşım yapan Özlem Ada Şahin, kızları Mihre'nin 40 günlük olduğunu belirtti. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kızına geleneklere uygun bir 40 uçurma banyosu yaptıran Özlem Ada Şahin, paylaşımına şu notu düştü:
"Uçtu uçtu, Mihre'nin 40'ı uçtu.
Kur'an-ı Kerîm: Diniyle bütün olsun diye,
Un: Uzun ömürlü olsun diye,
Tuz: Evinin, barkının, hayatının tadı tuzu olsun diye,
Pamuk: Güzel yaşlansın diye,
Bozuk para: Maddi açıdan rahat olsun diye,
İp: Sağlıklı ve uzun ömürlü olsun diye,
Nazar boncuğu: Tüm hayatı güzel enerjilerle dolsun, kötü enerjilerden korunsun diye.