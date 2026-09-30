ALTIN EMZİK BİLE VAR

Kahve: Güvenilir, 40 yıl süren dostlukları olsun, iyi insanlarla karşılaşsın diye,

Sabun: Alın yazısı temiz olsun diye,

Şeker: Tatlı dilli olsun diye,

40 taş: Ömrü boyu şanslı olsun diye,

Mevsim çiçekleri: Hayatı mis gibi olsun, dokunduğu her yer çiçek açsın diye,

Makas: Hayatındaki tüm engelleri kessin, eli becerikli ve yetenekli olsun diye,

Altın emzik: Ağzının tadı, gönlünün huzuru ve rızkının bereketi bol olsun diye,

Pasaport: Dünyayı gezsin, güzel yerler görsün, yolu ve bahtı hep açık olsun diye,

Altın: Hayatı altın gibi kıymetli, bereketli ve bolluk içinde olsun diye.

Hayatın mis gibi olsun, dokunduğun her yer çiçek açsın. Su gibi ömrün olsun, isteyen herkese nasip olsun."