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Türk savaş gemileri Atina’yı panikletti! Yunanistan'dan Türkiye itirafı: İki kez geri adım attık

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, Türk savaş gemilerinin Girit yakınlarına ulaşmasının ardından deniz tabanı araştırmalarını iki kez durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Syrigos, "Her iki olayda da geri adım attık. Deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik" dedi.

Türk savaş gemileri Atina’yı panikletti! Yunanistan'dan Türkiye itirafı: İki kez geri adım attık 1

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, 2024'te Yunanistan-GKRY elektrik bağlantısı projesi kapsamında Girit yakınlarında yürütülen deniz tabanı araştırmalarında Türk savaş gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından iki kez geri adım attıklarını kabul etti.

Türk savaş gemileri Atina’yı panikletti! Yunanistan'dan Türkiye itirafı: İki kez geri adım attık 2

"HER İKİ OLAYDA DA GERİ ADIM ATTIK"

Syrigos, ERT News'te katıldığı programda Temmuz ve Kasım 2024'te yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türk savaş gemileri Atina’yı panikletti! Yunanistan'dan Türkiye itirafı: İki kez geri adım attık 3

Syrigos, Türkiye'nin Temmuz 2024'te 5 savaş gemisini, kasımda ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye göndermesinin ardından Yunanistan'ın tepkisiyle ilgili, "Her iki olayda da geri adım attık. Deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik" ifadesini kullandı.

Türk savaş gemileri Atina’yı panikletti! Yunanistan'dan Türkiye itirafı: İki kez geri adım attık 4

Sunucunun "Geri adım mı attık?" sorusuna "evet" yanıtını veren Syrigos, Atina'nın o dönemde sorunun diyalog ve deniz altı kablolarının döşenmesine dair uluslararası hukuk hükümleri çerçevesinde çözülebileceğini düşündüğünü iddia etti.

Türk savaş gemileri Atina’yı panikletti! Yunanistan'dan Türkiye itirafı: İki kez geri adım attık 5

"KOŞULLAR ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Syrigos, geçmişte aynı geniş deniz bölgesinde kablo döşeme faaliyetlerinin ciddi sorun yaşanmadan gerçekleştirildiğini, bu nedenle mevcut projenin de benzer şekilde ilerleyebileceğinin düşünüldüğünü ancak bu kez aynı koşulların oluşmadığını belirtti.

Türk savaş gemileri Atina’yı panikletti! Yunanistan'dan Türkiye itirafı: İki kez geri adım attık 6

Kablo çalışmaları için Türkiye'den izin istenmeyeceğini, ancak bu kez Fransız araştırma gemisi tarafından Türk tarafına bilgilendirme yapılabileceğini iddia eden Syrigos, Türkiye'ye yapılacak bilgilendirmenin izin talebi anlamına gelmeyeceğini öne sürdü.

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