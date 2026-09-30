Türk savaş gemileri Atina’yı panikletti! Yunanistan'dan Türkiye itirafı: İki kez geri adım attık

Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, Türk savaş gemilerinin Girit yakınlarına ulaşmasının ardından deniz tabanı araştırmalarını iki kez durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Syrigos, "Her iki olayda da geri adım attık. Deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik" dedi.

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, 2024'te Yunanistan-GKRY elektrik bağlantısı projesi kapsamında Girit yakınlarında yürütülen deniz tabanı araştırmalarında Türk savaş gemilerinin bölgeye ulaşmasının ardından iki kez geri adım attıklarını kabul etti.

"HER İKİ OLAYDA DA GERİ ADIM ATTIK" Syrigos, ERT News'te katıldığı programda Temmuz ve Kasım 2024'te yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Syrigos, Türkiye'nin Temmuz 2024'te 5 savaş gemisini, kasımda ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye göndermesinin ardından Yunanistan'ın tepkisiyle ilgili, "Her iki olayda da geri adım attık. Deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik" ifadesini kullandı.

Sunucunun "Geri adım mı attık?" sorusuna "evet" yanıtını veren Syrigos, Atina'nın o dönemde sorunun diyalog ve deniz altı kablolarının döşenmesine dair uluslararası hukuk hükümleri çerçevesinde çözülebileceğini düşündüğünü iddia etti.

"KOŞULLAR ESKİSİ GİBİ DEĞİL" Syrigos, geçmişte aynı geniş deniz bölgesinde kablo döşeme faaliyetlerinin ciddi sorun yaşanmadan gerçekleştirildiğini, bu nedenle mevcut projenin de benzer şekilde ilerleyebileceğinin düşünüldüğünü ancak bu kez aynı koşulların oluşmadığını belirtti.