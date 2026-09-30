"BİR ERKEK KADINA BÖYLE VURMAZ"

Hakkında ortaya atılan darp ve şiddet iddialarına yanıt veren Levent İnanır, suçlamaları reddetti. Nokta TV'ye konuşan İnanır, iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur'an'ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum. Bu olayı benim yaptığımı, onların dışında bir kişi çıksın 'biliyorum' desin ve ispatlasın. Bakın, bir daha beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz."