Levent İnanır’dan Neslihan Acar açıklaması: "Bir erkek kadına böyle vurmaz"
Levent İnanır, eski eşi Neslihan Acar'ın 14 yıl önce şiddet gördüğü yönündeki iddialarını reddetti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İnanır, "Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum" sözleriyle kendisini savundu.
26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar sürüyor.
Tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilen İnanır'ın vasiyetinin 17 Eylül'de okunması planlanırken, bazı aile fertlerine tebligat ulaşmaması nedeniyle tarih 17 Aralık saat 09.30'a ertelenmişti.
Kadir İnanır'ın mirasının Jülide Kural'a bırakılmasına tepki gösteren yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetini hazırladığı sırada "irade sorunu" yaşadığını öne sürmüştü. Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ise bu sözlere tepki göstererek Kadir İnanır'ın adalet ve eşitlik adına önemli bir miras bıraktığını belirtmişti.
Yaşananların ardından çiftin kızı Öykü Arıca da annesinin yanında yer alarak, "Tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak" sözleriyle destek açıklamasında bulunmuştu.
Neslihan Acar, geçtiğimiz günlerde Levent İnanır'ın kendisine 14 yıl önce yaşadığı bir şiddet olayına ait fotoğrafı göndererek tehditte bulunduğunu öne sürmüştü.