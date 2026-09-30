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Levent İnanır’dan Neslihan Acar açıklaması: "Bir erkek kadına böyle vurmaz"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Levent İnanır, eski eşi Neslihan Acar'ın 14 yıl önce şiddet gördüğü yönündeki iddialarını reddetti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İnanır, "Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum" sözleriyle kendisini savundu.

Levent İnanır’dan Neslihan Acar açıklaması: "Bir erkek kadına böyle vurmaz" 1

26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar sürüyor.

Levent İnanır’dan Neslihan Acar açıklaması: "Bir erkek kadına böyle vurmaz" 2

Tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilen İnanır'ın vasiyetinin 17 Eylül'de okunması planlanırken, bazı aile fertlerine tebligat ulaşmaması nedeniyle tarih 17 Aralık saat 09.30'a ertelenmişti.

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Levent İnanır’dan Neslihan Acar açıklaması: "Bir erkek kadına böyle vurmaz" 3

Kadir İnanır'ın mirasının Jülide Kural'a bırakılmasına tepki gösteren yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetini hazırladığı sırada "irade sorunu" yaşadığını öne sürmüştü. Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ise bu sözlere tepki göstererek Kadir İnanır'ın adalet ve eşitlik adına önemli bir miras bıraktığını belirtmişti.

Levent İnanır’dan Neslihan Acar açıklaması: "Bir erkek kadına böyle vurmaz" 4

Yaşananların ardından çiftin kızı Öykü Arıca da annesinin yanında yer alarak, "Tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak" sözleriyle destek açıklamasında bulunmuştu.

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Levent İnanır’dan Neslihan Acar açıklaması: "Bir erkek kadına böyle vurmaz" 5

Neslihan Acar, geçtiğimiz günlerde Levent İnanır'ın kendisine 14 yıl önce yaşadığı bir şiddet olayına ait fotoğrafı göndererek tehditte bulunduğunu öne sürmüştü.

Levent İnanır’dan Neslihan Acar açıklaması: "Bir erkek kadına böyle vurmaz" 6

"BİR ERKEK KADINA BÖYLE VURMAZ"

Hakkında ortaya atılan darp ve şiddet iddialarına yanıt veren Levent İnanır, suçlamaları reddetti. Nokta TV'ye konuşan İnanır, iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur'an'ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum. Bu olayı benim yaptığımı, onların dışında bir kişi çıksın 'biliyorum' desin ve ispatlasın. Bakın, bir daha beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz."

Levent İnanır’dan Neslihan Acar açıklaması: "Bir erkek kadına böyle vurmaz" 7

Öte yandan Levent İnanır, geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, dayısı Kadir İnanır'ın vasiyetini bilinçli şekilde imzalamadığını savunmuştu. İnanır, Jülide Kural'a seslenerek, "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana yakışanı yap" ifadelerini kullanmıştı.

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