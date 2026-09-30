Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından soyadını güncelledi
Sahra Işık, İdris Aybirdi ile sona eren evliliğinin ardından sosyal medya hesabında soyadı değişikliğine gitti. Resmi işlemleri tamamlayan Işık, bu değişikliği takipçileriyle paylaşarak sevincini dile getirdi.
2019 yılında nikâh masasına oturan İdris Aybirdi ile Sahra Işık, bir süre önce evliliklerini sonlandırdı. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen ünlü isim, bu kez geçmişin izlerini tamamen silmek isterken beklenmedik bir engelle karşılaştı.
"BU SOYADINI KULLANMAK İSTEMİYORUM"
Işık, sosyal medya hesabının hikâye bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
"Bu soyadını kullanmak istemiyorum. Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı ama sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum."
SOSYAL MEDYADA SOYADI GÜNCELLEMESİ
İdris Aybirdi ile evliliğini ihanet gerekçesiyle sonlandıran Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından resmi prosedürleri tamamladı. Mavi tik onaylı sosyal medya hesabındaki soyadını güncellemek için gerekli kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştiren Işık, eski eşinin soyadına veda etti.
"AS BAYRAKLARI AS"
Resmi işlemlerin sonuçlanmasının ardından profilinde kendi soyadını kullanmaya başlayan ünlü isim, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Değişikliğin ardından takipçilerine seslenen Sahra Işık, "As bayrakları as. Çok şükür Allah'ım. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
SERAY KAYA İDDİALARINI YALANLADI
Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, ayrıldığı İdris Aybirdi'nin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığını iddia etmişti. Işık'ın bazı mesajları paylaşmasının ardından Kaya da İdris Aybirdi ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
Kaya ise daha sonra yaptığı açıklamada, İdris Aybirdi ile geçmişte yalnızca kısa süreli bir karşılaşma yaşadıklarını belirterek kendisi hakkında ortaya atılan bazı iddiaları yalanladı.