Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 6-7 yıl önce, kadınların ve erkeklerin ayrı bulunduğu bir düğünde aynı ortamda yalnızca kısa bir süre bulunduk ve kendisiyle ayaküstü sohbet ettik. Daha sonra sosyal medyada beni takip etmesi üzerine, yalnızca nezaket gereği kendisini takip ettim. O tarihten sonra kendisiyle bir daha karşılaşmadım.

İddia edildiği gibi üçümüzün bir araya geldiği, aynı masada oturduğu veya birlikte vakit geçirdiği bir dönem de hiçbir zaman olmamıştır. Üstelik tüm bunların, anlaşmalı bir boşanmanın ardından, belirli gün ve zamanlarda doğruluğu ve tutarlılığı bulunmayan iddialarla tekrar tekrar gündeme getirilmesini anlamakta güçlük çekiyorum.

İki tarafın kendi aralarında yaşadığı veya yaşamadığı sorunlara beni dâhil ederek gerçeklerle örtüşmeyen bağlantılar kurulmasını ve bunun üzerinden asılsız bir mağduriyet algısı oluşturulmasını kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde benimle ilgisi olmayan meselelerin şahsım üzerinden farklı bir hikâyeye dönüştürülmeye çalışılmasını ve itibarımı zedelemeye yönelik söylemlerin kamuoyuna taşınmasını da kabul edilemez buluyorum.

Konu gündeme geldikçe, haber peşinde olan muhabir arkadaşların bana yönelttiği sorulara dahi sessiz kalmamın nedeni, iki kişi arasındaki meselelerin yanı sıra masum bir çocuğun da bu süreçten etkilenme ihtimaliydi.