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Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından soyadını güncelledi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sahra Işık, İdris Aybirdi ile sona eren evliliğinin ardından sosyal medya hesabında soyadı değişikliğine gitti. Resmi işlemleri tamamlayan Işık, bu değişikliği takipçileriyle paylaşarak sevincini dile getirdi.

Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından soyadını güncelledi 1

2019 yılında nikâh masasına oturan İdris Aybirdi ile Sahra Işık, bir süre önce evliliklerini sonlandırdı. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen ünlü isim, bu kez geçmişin izlerini tamamen silmek isterken beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından soyadını güncelledi 2

"BU SOYADINI KULLANMAK İSTEMİYORUM"

Işık, sosyal medya hesabının hikâye bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Bu soyadını kullanmak istemiyorum. Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı ama sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum."

Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından soyadını güncelledi 3

SOSYAL MEDYADA SOYADI GÜNCELLEMESİ

İdris Aybirdi ile evliliğini ihanet gerekçesiyle sonlandıran Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından resmi prosedürleri tamamladı. Mavi tik onaylı sosyal medya hesabındaki soyadını güncellemek için gerekli kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştiren Işık, eski eşinin soyadına veda etti.

"AS BAYRAKLARI AS"

Resmi işlemlerin sonuçlanmasının ardından profilinde kendi soyadını kullanmaya başlayan ünlü isim, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Değişikliğin ardından takipçilerine seslenen Sahra Işık, "As bayrakları as. Çok şükür Allah'ım. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından soyadını güncelledi 4

SERAY KAYA İDDİALARINI YALANLADI

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, ayrıldığı İdris Aybirdi'nin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığını iddia etmişti. Işık'ın bazı mesajları paylaşmasının ardından Kaya da İdris Aybirdi ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

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Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından soyadını güncelledi 5

Kaya ise daha sonra yaptığı açıklamada, İdris Aybirdi ile geçmişte yalnızca kısa süreli bir karşılaşma yaşadıklarını belirterek kendisi hakkında ortaya atılan bazı iddiaları yalanladı.

Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından soyadını güncelledi 6

Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 6-7 yıl önce, kadınların ve erkeklerin ayrı bulunduğu bir düğünde aynı ortamda yalnızca kısa bir süre bulunduk ve kendisiyle ayaküstü sohbet ettik. Daha sonra sosyal medyada beni takip etmesi üzerine, yalnızca nezaket gereği kendisini takip ettim. O tarihten sonra kendisiyle bir daha karşılaşmadım.

İddia edildiği gibi üçümüzün bir araya geldiği, aynı masada oturduğu veya birlikte vakit geçirdiği bir dönem de hiçbir zaman olmamıştır. Üstelik tüm bunların, anlaşmalı bir boşanmanın ardından, belirli gün ve zamanlarda doğruluğu ve tutarlılığı bulunmayan iddialarla tekrar tekrar gündeme getirilmesini anlamakta güçlük çekiyorum.

İki tarafın kendi aralarında yaşadığı veya yaşamadığı sorunlara beni dâhil ederek gerçeklerle örtüşmeyen bağlantılar kurulmasını ve bunun üzerinden asılsız bir mağduriyet algısı oluşturulmasını kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde benimle ilgisi olmayan meselelerin şahsım üzerinden farklı bir hikâyeye dönüştürülmeye çalışılmasını ve itibarımı zedelemeye yönelik söylemlerin kamuoyuna taşınmasını da kabul edilemez buluyorum.

Konu gündeme geldikçe, haber peşinde olan muhabir arkadaşların bana yönelttiği sorulara dahi sessiz kalmamın nedeni, iki kişi arasındaki meselelerin yanı sıra masum bir çocuğun da bu süreçten etkilenme ihtimaliydi.

Sahra Işık, boşanma sürecinin ardından soyadını güncelledi 7

Bir ilişkim olduğunu inkâr etmedim. Aksine, durumun hassasiyetini açıkça ifade ettim ve hakkımda ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledim. O dönemde söylediklerim nettir ve bugün de aynı sözlerin arkasındayım. Ancak artık bu konu, benim açımdan bir açıklama meselesi olmaktan çıkmıştır.

Ailemi, sevenlerimi ve şahsımı bu süreçte üzen; gerçeği çarpıtan, şahsımı hedef alan, hakaret, iftira ve gerçeğe aykırı nitelikteki her türlü paylaşım, yayın ve söylemle ilgili hukuki süreci başlattığımı, yapılacak her türlü açıklama ve paylaşımın hukuki çerçevede değerlendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarım."

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