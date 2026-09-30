Ankara'dan gelen Nilüfer Söğütlü, tarihi eseri arkadaşlarıyla birlikte görmek için Divriği'ye geldi. Söğütlü, kendisini en çok dış cephenin yoğun işlemeleri ile iç mekanın sade tasarımının etkilediğini söyledi.

Nail Ayan, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın yalnızca bir ibadethane veya tarihi yapı olmadığını belirterek, "Bu öyle bir eser ki başlı başına bir ansiklopedidir" ifadelerini kullandı. Ayan, eserin gelecek nesillere hak ettiği şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Divriği Ulu Camii'nde görev yapmanın çocukluk hayali olduğunu anlatan Ayan, yıllardır gönüllü olarak mihmandarlık yaptığını söyledi. Ziyaretçilere eseri anlatmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ayan, insanların ayrılırkenki memnuniyetinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.