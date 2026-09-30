Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı
Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 798 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, ziyaretçi akınına uğruyor. 9 yıllık kapsamlı restorasyonun ardından 6 Mayıs 2024'te yeniden ibadete ve ziyarete açılan tarihi eser, 2026'nın ilk 9 ayında yaklaşık 400 bin kişiyi ağırladı. Divriği Ulu Camii İmam Hatibi ve gönüllü mihmandarı Nail Ayan, yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 500 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yaklaşık sekiz asırlık geçmişiyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. 9 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından 6 Mayıs 2024'te yeniden kapılarını açan tarihi eser, yoğun ilgi görüyor.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü verilerine göre Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 28 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı. Restorasyon öncesinde mayıs-ekim döneminde ortalama 35 bin kişinin ziyaret ettiği eser, yeniden açılmasının ardından büyük bir ziyaretçi artışı yaşadı.
Divriği Ulu Camii İmam Hatibi ve gönüllü mihmandarı Nail Ayan, ziyaretçi sayısındaki artışa dikkat çekti. Ayan, 2024'te sezon sonuna kadar 70 bin, 2025'te ise 220 bin ziyaretçiye ulaşıldığını belirterek, 2026 sonunda sayının 500 bine çıkmasını umut ettiklerini söyledi.
Tarihi yapının tanıtımında "Görmeden ölmeyin, görmeden ölmeyelim" sloganını kullanan Ayan, ziyaretçilerin eseri gördükten sonra büyük hayranlık yaşadığını anlattı. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen ziyaretçilerin, böyle bir eserin varlığını daha önce bilmediklerini söylediğini aktardı.
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın özellikle dış cephesindeki eşsiz taş işlemeleri dikkat çekiyor. Yüzyıllar önce yapılan detaylı süslemeler, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerin başında geliyor.