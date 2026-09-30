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Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 798 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, ziyaretçi akınına uğruyor. 9 yıllık kapsamlı restorasyonun ardından 6 Mayıs 2024'te yeniden ibadete ve ziyarete açılan tarihi eser, 2026'nın ilk 9 ayında yaklaşık 400 bin kişiyi ağırladı. Divriği Ulu Camii İmam Hatibi ve gönüllü mihmandarı Nail Ayan, yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 500 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı 1

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yaklaşık sekiz asırlık geçmişiyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. 9 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından 6 Mayıs 2024'te yeniden kapılarını açan tarihi eser, yoğun ilgi görüyor.

Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı 2

Vakıflar Bölge Müdürlüğü verilerine göre Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 28 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı. Restorasyon öncesinde mayıs-ekim döneminde ortalama 35 bin kişinin ziyaret ettiği eser, yeniden açılmasının ardından büyük bir ziyaretçi artışı yaşadı.

Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı 3

Divriği Ulu Camii İmam Hatibi ve gönüllü mihmandarı Nail Ayan, ziyaretçi sayısındaki artışa dikkat çekti. Ayan, 2024'te sezon sonuna kadar 70 bin, 2025'te ise 220 bin ziyaretçiye ulaşıldığını belirterek, 2026 sonunda sayının 500 bine çıkmasını umut ettiklerini söyledi.

Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı 4

Tarihi yapının tanıtımında "Görmeden ölmeyin, görmeden ölmeyelim" sloganını kullanan Ayan, ziyaretçilerin eseri gördükten sonra büyük hayranlık yaşadığını anlattı. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen ziyaretçilerin, böyle bir eserin varlığını daha önce bilmediklerini söylediğini aktardı.

Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı 5

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın özellikle dış cephesindeki eşsiz taş işlemeleri dikkat çekiyor. Yüzyıllar önce yapılan detaylı süslemeler, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerin başında geliyor.

Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı 6

Ankara'dan gelen Nilüfer Söğütlü, tarihi eseri arkadaşlarıyla birlikte görmek için Divriği'ye geldi. Söğütlü, kendisini en çok dış cephenin yoğun işlemeleri ile iç mekanın sade tasarımının etkilediğini söyledi.

Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı 7

Nail Ayan, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın yalnızca bir ibadethane veya tarihi yapı olmadığını belirterek, "Bu öyle bir eser ki başlı başına bir ansiklopedidir" ifadelerini kullandı. Ayan, eserin gelecek nesillere hak ettiği şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı 8

Divriği Ulu Camii'nde görev yapmanın çocukluk hayali olduğunu anlatan Ayan, yıllardır gönüllü olarak mihmandarlık yaptığını söyledi. Ziyaretçilere eseri anlatmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ayan, insanların ayrılırkenki memnuniyetinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı 9

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı ziyaret eden Nilüfer Söğütlü, eserin mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti. Söğütlü, "Sivas'a mutlaka gelin ama Divriği'ye gelmeye üşenmeyin, kesinlikle görmeye değer bir yer" sözleriyle ziyaretçilere çağrıda bulundu.

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