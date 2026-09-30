Motovlogcu Dayı’ya hüzünlü veda! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
İzmir'in Dikili ilçesinde tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden "Motovlogcu Dayı" lakaplı Cumhur Kahraman için İstanbul Florya Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kahraman'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı.
Kahraman'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan motosiklet tutkunları, cami çevresinde konvoy oluşturdu.
Cumhur Kahraman, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"TIRA VURDUĞU SÖYLENİYOR, BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Cumhur Kahraman'ın arkadaşı Cemal Dalyan, Kahraman'ın bilinçli bir motosiklet sürücüsü olduğunu söyledi.
Dalyan, "Cumhur Kahraman arkadaşımız çok bilinçli bir sürücüydü. Kesinlikle hız kurallarına, trafik kurallarına uyan bir arkadaşımızdı. Hiçbir zaman hız yapmazdı" dedi.
Kahraman'ın Soma Motosiklet Festivali'nin ardından İzmir'de bir arkadaşını ziyaret ettiğini, daha sonra Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktığını anlatan Dalyan, kazayla ilgili şunları söyledi:
"Cumhur arkadaşımızın tıra vurduğu söyleniyor, böyle bir şey yok. Kamera görüntülerini gördük. Görüntüde tırın sol şeride kontrolsüz bir şekilde aniden girmesi sonucu dorsenin savrulmasından dolayı sol şeritte olan arkadaşımıza çarpmıştır."
"MOTOSİKLET CAMİASINA ÇOK EMEK VERDİ"
Motosiklet tutkunu Görkem Akbulak ise Cumhur Kahraman'ın camia için önemli bir isim olduğunu belirtti.
Akbulak, "Cumhur abimiz motosiklet camiasına çok emek veren bir insandı. Elinden gelen her şeyi yapardı. Maalesef bizi üzdü, erkenden aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz. Allah geride kalanlara sabır ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.