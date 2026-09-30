Motovlogcu Dayı’ya hüzünlü veda! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı

Törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kahraman'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı.

Dalyan, "Cumhur Kahraman arkadaşımız çok bilinçli bir sürücüydü. Kesinlikle hız kurallarına, trafik kurallarına uyan bir arkadaşımızdı. Hiçbir zaman hız yapmazdı" dedi.

Cumhur Kahraman'ın arkadaşı Cemal Dalyan, Kahraman'ın bilinçli bir motosiklet sürücüsü olduğunu söyledi.

"TIRA VURDUĞU SÖYLENİYOR, BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Kahraman'ın Soma Motosiklet Festivali'nin ardından İzmir'de bir arkadaşını ziyaret ettiğini, daha sonra Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktığını anlatan Dalyan, kazayla ilgili şunları söyledi:

"Cumhur arkadaşımızın tıra vurduğu söyleniyor, böyle bir şey yok. Kamera görüntülerini gördük. Görüntüde tırın sol şeride kontrolsüz bir şekilde aniden girmesi sonucu dorsenin savrulmasından dolayı sol şeritte olan arkadaşımıza çarpmıştır."