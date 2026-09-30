-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Motovlogcu Dayı’ya hüzünlü veda! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Motovlogcu Dayı’ya hüzünlü veda! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı 1

İzmir'in Dikili ilçesinde tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden "Motovlogcu Dayı" lakaplı Cumhur Kahraman için İstanbul Florya Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İZMİR'DE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN CENAZESİ İSTANBUL'DA DEFNEDİLDİ

Törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kahraman'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı.

Motovlogcu Dayı’ya hüzünlü veda! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı 2

Kahraman'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan motosiklet tutkunları, cami çevresinde konvoy oluşturdu.

Cumhur Kahraman, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Motovlogcu Dayı’ya hüzünlü veda! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı 3

"TIRA VURDUĞU SÖYLENİYOR, BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Cumhur Kahraman'ın arkadaşı Cemal Dalyan, Kahraman'ın bilinçli bir motosiklet sürücüsü olduğunu söyledi.

Dalyan, "Cumhur Kahraman arkadaşımız çok bilinçli bir sürücüydü. Kesinlikle hız kurallarına, trafik kurallarına uyan bir arkadaşımızdı. Hiçbir zaman hız yapmazdı" dedi.

Motovlogcu Dayı’ya hüzünlü veda! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı 4

Kahraman'ın Soma Motosiklet Festivali'nin ardından İzmir'de bir arkadaşını ziyaret ettiğini, daha sonra Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktığını anlatan Dalyan, kazayla ilgili şunları söyledi:

"Cumhur arkadaşımızın tıra vurduğu söyleniyor, böyle bir şey yok. Kamera görüntülerini gördük. Görüntüde tırın sol şeride kontrolsüz bir şekilde aniden girmesi sonucu dorsenin savrulmasından dolayı sol şeritte olan arkadaşımıza çarpmıştır."

Motovlogcu Dayı’ya hüzünlü veda! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı 5

"MOTOSİKLET CAMİASINA ÇOK EMEK VERDİ"

Motosiklet tutkunu Görkem Akbulak ise Cumhur Kahraman'ın camia için önemli bir isim olduğunu belirtti.

Akbulak, "Cumhur abimiz motosiklet camiasına çok emek veren bir insandı. Elinden gelen her şeyi yapardı. Maalesef bizi üzdü, erkenden aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz. Allah geride kalanlara sabır ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

Motovlogcu Dayı’ya hüzünlü veda! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı 6

"HALA ŞAKA GİBİ GELİYOR"

Cumhur Kahraman'ın arkadaşı Nur Köseoğlu da yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Köseoğlu, "Çok üzgünüm. Cumhur'u ben çok eskiden beri tanıyorum. Camiamızın önemli değerlerinden biriydi. Motosiklet camiasına çok fazla şey yaptı" dedi.

Motovlogcu Dayı’ya hüzünlü veda! Sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı 7

Kahraman'ın özellikle gençlere yönelik çalışmalarıyla tanındığını belirten Köseoğlu, "Şaka yaptığını düşündüm. Daha önceden bu tarz şakaları vardı. Halen şaka gibi geliyor" şeklinde konuştu.

Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı
Sonraki Galeri
Divriği Ulu Camii'de büyük ilgi! Nail Ayan duyurdu: Ziyaretçi sayısı 400 bini aştı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin