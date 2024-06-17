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Romanya EURO 2024'te çok farklı! Ukrayna'ya 3 attı 3 aldı

Giriş: 17.06.2024 16:02 Güncelleme: 17.06.2024 17:57
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Romanya EURO 2024’te çok farklı! Ukrayna’ya 3 attı 3 aldı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın E grubunda Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

24 takımın mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda bugünün ilk maçı Romanya ile Ukrayna arasında oynandı.

İki iddialı takım arasındaki karşılaşmadan Romenler 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı.

ROMANYA'NIN RAKİBİ BELÇİKA

Karşılaşmadan galip ayrılan Romanya 22 Haziran'da Romanya ile kozlarını paylaşırken Ukrayna ise Slovakya ile çok kritik bir maçta 3 puan mücadelesi verecek.

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