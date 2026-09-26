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Sosyal medyada “çok önemli bir bakan istifa edecek” paylaşımına soruşturma

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medyada “çok önemli bir bakan istifa edecek” paylaşımına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformunda “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında TCK 217/A kapsamında soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında CMK’nın 91. maddesi uyarınca gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformu X'te Ali Tarakcı'nın 23 Eylül 2026 tarihinde yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu paylaşımın "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunu oluşturduğu değerlendirmesiyle soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na gönderilen yazıda, şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

Sosyal medya hesabından ʺistifaʺ paylaşımı yapan Tarakcı ʺyanıltıcı bilgi yaymaʺ suçundan gözaltına alındı (Fotoğraf: X platformu - ekran görüntüsü) Sosyal medya hesabından ʺistifaʺ paylaşımı yapan Tarakcı ʺyanıltıcı bilgi yaymaʺ suçundan gözaltına alındı (Fotoğraf: X platformu - ekran görüntüsü)

Yazıda, soruşturmanın zorunlu olması ve şüphelinin atılı suçu işlediğini gösteren "somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu belirtildi.

Sosyal medyada ʺistifaʺ paylaşımına ʺYanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr)Sosyal medyada ʺistifaʺ paylaşımına ʺYanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

TARAKCI GÖZALTINA ALINDI

Ali Tarakcı'nın soruşturma kapsamında gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tarakcı'nın ekipler tarafından gözaltına alındığı görülürken, gözaltı işleminin ardından soruşturma kapsamında işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ALİ TARAKÇI'NIN GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

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