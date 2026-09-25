Minguzzi cinayetinde tepki çeken görüntüler: Sanık cezaevi günlerini gülerek anlattı! Acılı anne isyan etti

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde canilere kurbanın yerini parmakla göstererek suç ortağı olan ve yargılandığı davada tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan, sosyal medya hesabından cezaevi günlerini marifetmiş gibi gülerek anlattı. Yürekleri yakan yayının ardından ATV Haber'e konuşan acılı anne Yasemin Minguzzi, sanığın hiçbir pişmanlık duymadığını belirterek Yargıtay'dan çıkacak kararı beklediklerini söyledi ve adaletin yerini bulmasını istedi.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. MİNGUZZİ CİNAYETİNDE PİŞKİN PAYLAŞIM! Türkiye'yi derinden sarsan cinayetin ardından acılı aile, adalet arayışını sürdürürken yaşanan son gelişmeler yeniden büyük tepki topladı.

CİNAYETİN SUÇ ORTAĞINDAN SOSYAL MEDYADA PİŞKİN SAVUNMA

Korkunç cinayetin yaşandığı kabus dolu günde güvenlik kamerasının kadrajına yansıyan ve canilere Ahmet Minguzzi'nin bulunduğu yeri eliyle işaret eden Müslüm Ayberk Doğan, yargılandığı davada bir süre sonra tahliye edilmişti.

Serbest kalan Doğan, skandal paylaşımlarına sosyal medya platformu TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla devam etti. İşlediği suçu ve cezaevi günlerini marifetmiş gibi yüzü kızarmadan anlatan Doğan, takipçilerine cezaevinde geçen günlerini aktardı. CEZAEVİ ANILARINI GÜLEREK ANLATTI

Sosyal medya yayınında koğuşta yaşananları ve kendisini nasıl acındırdığını anlatan Müslüm Ayberk Doğan, "Soruyorlar bana işte neyden geldin ben dedim, ben diyorum kader mahkumuyum ben falan..." sözleriyle cezaevi günlerinden bahsetti. Takipçilerine gülerek açıklamalarda bulunmaya devam eden Doğan, "Beni gördüler böyle diyorlar işte bu neyden gelmiş falan fıstık şöyle böyle falan. Ben diyordum işte ben kader mahkumuyum ben çok kötü bir durumdayım falan fıstık acındırıyorum kendimi öyle" ifadelerini kullandı.



Yayının devamında cezaevi nakil sürecini de anlatan sanık, "Davası böyle yeni mahkumuz 2 ay olmuş yeni mahkumuz böyle. Şimdi millet görüyor beni diyor ki ulan bu neyden girmiş falan fıstık şöyle böyle. Adamlar merak ediyor tamam mı? Soruyorlar bana işte neyden geldin? Ben de ben diyorum kader mahkumuyum ben falan..." dedi. Doğan, nakil anlarını ise, "Sonra işte baktım 3 kişiyiz o sıra biz. Maltepe'den Adana'ya sevk gitmişiz işte. İkisini gönderdiler en sona beni bıraktılar. Başgardiyan beni sona bıraktı. Dedi bu en son bunu alak dedi. Üstümüzü arıyorlar tamam mı? Herkesi paket ettiler işte gönderdiler geçtik koğuşa" sözleriyle aktardı.