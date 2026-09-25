Evlilikte sona mı gelindi? Deniz Baysal'dan sosyal medya hamlesi

Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Baysal, sosyal medya hesabından eşiyle olan fotoğraflarını kaldırırken profilinden Yurtçu'nun soyadını da sildi.

Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, 2019 yılında nikâh masasına oturmuştu. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları öne sürülen çift, son dönemde boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

İddiaya göre Deniz Baysal, İstanbul Adliyesi'ne başvurarak Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtı. Oyuncunun, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gibi gerekçelerle evliliğini sonlandırmak istediği öne sürüldü.

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle sürecin çekişmeli boşanmaya dönüştüğü de iddialar arasında yer aldı. Deniz Baysal'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

HEM SOYADINI HEM DE RESİMLERİNİ SİLDİ Baysal, sosyal medya hesabındaki eşi Barış Yurtçu ile olan fotoğrafları kaldırdı. Ünlü oyuncu, profilinden Yurtçu'nun soyadını da sildi. Baysal'ın bu hamlesi, "Deniz Baysal ve Barış Yurtçu boşandı mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.