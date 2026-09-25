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Evlilikte sona mı gelindi? Deniz Baysal'dan sosyal medya hamlesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Baysal, sosyal medya hesabından eşiyle olan fotoğraflarını kaldırırken profilinden Yurtçu'nun soyadını da sildi.

Evlilikte sona mı gelindi? Deniz Baysal'dan sosyal medya hamlesi 1

Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, 2019 yılında nikâh masasına oturmuştu. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları öne sürülen çift, son dönemde boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Evlilikte sona mı gelindi? Deniz Baysal'dan sosyal medya hamlesi 2

İddiaya göre Deniz Baysal, İstanbul Adliyesi'ne başvurarak Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtı. Oyuncunun, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gibi gerekçelerle evliliğini sonlandırmak istediği öne sürüldü.

Evlilikte sona mı gelindi? Deniz Baysal'dan sosyal medya hamlesi 3

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle sürecin çekişmeli boşanmaya dönüştüğü de iddialar arasında yer aldı. Deniz Baysal'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Evlilikte sona mı gelindi? Deniz Baysal'dan sosyal medya hamlesi 4

HEM SOYADINI HEM DE RESİMLERİNİ SİLDİ

Baysal, sosyal medya hesabındaki eşi Barış Yurtçu ile olan fotoğrafları kaldırdı. Ünlü oyuncu, profilinden Yurtçu'nun soyadını da sildi.

Baysal'ın bu hamlesi, "Deniz Baysal ve Barış Yurtçu boşandı mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Evlilikte sona mı gelindi? Deniz Baysal'dan sosyal medya hamlesi 5

"HUZURLUYUM"

Boşanma sürecinde olduğu iddia edilen Deniz Baysal, daha önce katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Baysal, "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Evlilikte sona mı gelindi? Deniz Baysal'dan sosyal medya hamlesi 6

Yaşamayı çok seven biri olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, ilişkilerdeki tutumuyla ilgili ise "Benim birisiyle anlaşmama ihtimalim yok gibi. Eskiden inadım kendimleydi. Törpüledim." demişti.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun boşanıp boşanmadığına ilişkin taraflardan yeni bir açıklama gelmedi.

Evlilikte sona mı gelindi? Deniz Baysal'dan sosyal medya hamlesi 7

Öte yandan Baysal, Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezon hazırlıkları kapsamında yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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