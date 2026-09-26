"HER ŞEYİNİ VEREN BİR TAKIM" Vincenzo Montella: "Fiziksel ve zihinsel çok harcandığı bir maç oldu. Herkes bunu gördü. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile yapmamak gerekiyor. Rakiplerimiz de belirli kalitelere sahipler, cezalandırabilirler. Ufak bir hatadan gol oldu. Çok üzücü, her şeyini veren bir milli takım vardı. Teknik açıdan, fiziksel açıdan zorladığımız anlar oldu, istediklerimiz yansıttık. Bu sonuçtan dolayı üzüntülüyüz. İnanılmaz bir maç çıkardı oyuncularım ama maalesef istediğimiz sonucu çıkaramadık."

EKSİKLERE DEĞİNDİ Vincenzo Montella: "Kocaeli seyircisine teşekkür ediyorum. Burada oynamak çok keyifli. Eksiklerimiz var. Orkun, Hakan mesela. Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Mert Müldür ve Kenan gibi önemli futbolcularımız da yoktu. Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail vardı. O maçtaki performansı, bu maçta da verdiler. Eksiklerimiz var ama burada olanlar oynamayı hak edecek seviyede. Benim şu an tek görevim onları hemen toparlamak. Çünkü bir sonraki maçta onlara ihtiyacım var."

İTALYA'YA DAİR Vincenzo Montella: "Yaptığımız sporu biliyorsunuz, ben bütün enerjimi milli takımımız için vereceğim. Kazanmak için sahada olacağım. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir."