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Türkiye-Fransa maçı sonrası Montella'dan dikkat çeken açıklamalar! Arda Güler sorusuna sert yanıt

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye-Fransa maçı sonrası Montella'dan dikkat çeken açıklamalar! Arda Güler sorusuna sert yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, karşılaşmayı değerlendirirken takımın performansı ve mücadele anlayışıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız sahasında Fransa'yı ağırladı. Kocaeli'de oynanan maçta Ay-yıldızlılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Teknik direktör Vincenzo Montella maçın ardından basın toplantısında konuştu.

İşte İtalyan teknik adamın maç sonu değerlendirmeleri...

Türkiye-Fransa maçı sonrası Montella'dan dikkat çeken açıklamalar! Arda Güler sorusuna sert yanıt - 1

MÜCADELE DOZU HAKKINDA

Vincenzo Montella: "Kora kor bir mücadele oldu. Çok iyi bir performans gösterdik. Bu skordan dolayı çok üzgünüm. Cesaretli oynadık ve ruhumuzu sahaya yansıttık. Daha fazlasını hak ediyorduk"

Türkiye-Fransa maçı sonrası Montella'dan dikkat çeken açıklamalar! Arda Güler sorusuna sert yanıt - 2

"ZEMİN BİZE YARDIMCI OLMADI"

Vincenzo Montella: "Üçlü oynadığınızda fikir tabii ki daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü şekilde sahip olabilmek. Tek başınıza oynamıyorsunuz, sahada rakip var. Rakip de fiziksel olarak baskı uygulayabildi. Karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Rakip fiziksel ve zihinsel olarak üstün futbolculara sahibiz. Onlarla mücadele edemeyiz demek değil bu, mücadele ettik. Fiziksel ve zihinsel olarak çok enerji harcadık. Bunu hemen toparlamalıyız. Bizi bir maç daha bekliyor. O maça da çok iyi hazırlanmalıyız. Saha zemini bize çok yardımcı olmadı. Bu şekilde oynamak zorunda kaldık."

Türkiye-Fransa maçı sonrası Montella'dan dikkat çeken açıklamalar! Arda Güler sorusuna sert yanıt - 3

"HER ŞEYİNİ VEREN BİR TAKIM"

Vincenzo Montella: "Fiziksel ve zihinsel çok harcandığı bir maç oldu. Herkes bunu gördü. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile yapmamak gerekiyor. Rakiplerimiz de belirli kalitelere sahipler, cezalandırabilirler. Ufak bir hatadan gol oldu. Çok üzücü, her şeyini veren bir milli takım vardı. Teknik açıdan, fiziksel açıdan zorladığımız anlar oldu, istediklerimiz yansıttık. Bu sonuçtan dolayı üzüntülüyüz. İnanılmaz bir maç çıkardı oyuncularım ama maalesef istediğimiz sonucu çıkaramadık."

Türkiye-Fransa maçı sonrası Montella'dan dikkat çeken açıklamalar! Arda Güler sorusuna sert yanıt - 4

EKSİKLERE DEĞİNDİ

Vincenzo Montella: "Kocaeli seyircisine teşekkür ediyorum. Burada oynamak çok keyifli. Eksiklerimiz var. Orkun, Hakan mesela. Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Mert Müldür ve Kenan gibi önemli futbolcularımız da yoktu. Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail vardı. O maçtaki performansı, bu maçta da verdiler. Eksiklerimiz var ama burada olanlar oynamayı hak edecek seviyede. Benim şu an tek görevim onları hemen toparlamak. Çünkü bir sonraki maçta onlara ihtiyacım var."

Türkiye-Fransa maçı sonrası Montella'dan dikkat çeken açıklamalar! Arda Güler sorusuna sert yanıt - 5

İTALYA'YA DAİR

Vincenzo Montella: "Yaptığımız sporu biliyorsunuz, ben bütün enerjimi milli takımımız için vereceğim. Kazanmak için sahada olacağım. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir."

Türkiye-Fransa maçı sonrası Montella'dan dikkat çeken açıklamalar! Arda Güler sorusuna sert yanıt - 6

ARDA GÜLER SORUSUNA SERT ÇIKIŞ

"Arda Güler'den başka yaratıcı oyuncu eksiğimiz olduğunu düşünüyor musunuz?"

Sorusuna cevap veren Vincenzo Montella: "Başka kim olacaktı sahada? Can Uzun'u çok görmediniz. Can Uzun bence müthiş bir maç oynadı. Genç olmasına rağmen A Milli Takımda oynuyor. Rakibe göre eşit bir maç oynadık. Hepsinden memnun kaldım. Gerçekten iyi mücadele verdik ama sadece istediğimiz sonucu alamadık."

#Vincenzo Montella #A Milli Takım
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