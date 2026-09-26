Türkiye-Fransa maçı sonrası Montella'dan dikkat çeken açıklamalar! Arda Güler sorusuna sert yanıt
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, karşılaşmayı değerlendirirken takımın performansı ve mücadele anlayışıyla ilgili önemli mesajlar verdi.
Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız sahasında Fransa'yı ağırladı. Kocaeli'de oynanan maçta Ay-yıldızlılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Teknik direktör Vincenzo Montella maçın ardından basın toplantısında konuştu.
İşte İtalyan teknik adamın maç sonu değerlendirmeleri...
MÜCADELE DOZU HAKKINDA
Vincenzo Montella: "Kora kor bir mücadele oldu. Çok iyi bir performans gösterdik. Bu skordan dolayı çok üzgünüm. Cesaretli oynadık ve ruhumuzu sahaya yansıttık. Daha fazlasını hak ediyorduk"
"ZEMİN BİZE YARDIMCI OLMADI"
Vincenzo Montella: "Üçlü oynadığınızda fikir tabii ki daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü şekilde sahip olabilmek. Tek başınıza oynamıyorsunuz, sahada rakip var. Rakip de fiziksel olarak baskı uygulayabildi. Karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Rakip fiziksel ve zihinsel olarak üstün futbolculara sahibiz. Onlarla mücadele edemeyiz demek değil bu, mücadele ettik. Fiziksel ve zihinsel olarak çok enerji harcadık. Bunu hemen toparlamalıyız. Bizi bir maç daha bekliyor. O maça da çok iyi hazırlanmalıyız. Saha zemini bize çok yardımcı olmadı. Bu şekilde oynamak zorunda kaldık."